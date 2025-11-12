Скандальное отстранение Галущенко, провалы ВСУ, нехватка бойцов. Хроника событий на утро 12 ноября
10:00 12.11.2025 (обновлено: 10:16 12.11.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
На Украине развивается коррупционный скандал в сфере энергетики, при этом энергосистема не сможет обеспечить страну электричеством зимой. ВС РФ уничтожают противника и технику. Мэр Киева призвал снизить мобилизационный возраст
В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило и задокументировало деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергосектора. Ведомство опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции в сфере энергетики.
Депутат Рады Ярослав Железняк информировал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".
В среду кабинет министров Украины отстранил Галущенко от должности министра юстиции, исполнение обязанностей возложили на его заместителя Людмилу Сугак, сообщила премьер страны Юлия Свириденко.
Галущенко указал, что согласен с решением, но намерен отстаивать свою позицию.
"Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - написал он в соцсетях.
До этого правительство страны также досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома". Новый состав совета должен быть представлен правительству в недельный срок. Государственной аудиторской службе кабмин поручил провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам.
Кроме прочего, сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник заявил, что Миндич оказывал преступное влияние на экс-министра обороны страны Умерова и Галущенко.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров попытался оправдаться за то, что фигуранты коррупционного дела в сфере энергетики влияли на его работу.
"Любые попытки связать мою работу в министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен", - написал Умеров в своем телеграм-канале.
Также накануне он сообщил, что отправился в Стамбул.
Исполнительный директор украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк с иронией отметила отъезд Умерова.
"Надеюсь, Умеров вернется на Украину… Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко", – сыронизировала Каленюк в соцсетях
Кроме прочего, фигурантом дела о коррупции оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Ему предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики. Отмечается, что экс-чиновник участвовал в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного дела предупредила, что политический микроклимат, который установился на Украине, приведет к потере государства в целом.
"Разгар коррупционного скандала и менеджмент телеграм-каналов со штамповкой темников - это откровенно ужас… Микроклимат в "политической семье" сейчас еще тот. А война продолжается, и риск потерять государство наибольший с 2022 года", - написала Безуглая в своем телеграм-канале.
Она также заявила, что если Зеленский не переосмыслит то, что происходит, Украину ждут очень темные времена.
"Без преувеличения. Все только начинается. К сожалению, имею возможность это видеть как извне, так и изнутри", - добавила депутат.
В то же время американский журнал Foreign Affairs пишет, что поврежденная энергосистема Украины, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимний период.
"Хотя отопление подается, температуры падают, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в течение холодных месяцев", - передает издание.
Журнал подчеркивает, что даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день.
По мнению американского издания, предстоящая зима может стать переломным моментом в конфликте на Украине, поскольку возможности сторон в плане обеспечения собственными ресурсами существенно различаются.
Провалы ВСУ
В ночь на среду на территории Украины гремели взрывы, в том числе они раздавались в Павлограде, Винницкой и Одесской областях.
Российские военные били дронами преимущественно по Одессе. Ещё с вечера поступала информация о массированных налётах "Гераней" на целям в городе. В течение всей ночи местные каналы сообщали о взрывах в Одессе и работе ПВО.
Ударные БПЛА также плотно работали по целям в Днепропетровской области, где "Герани" поражали объекты ВСУ в Павлограде и Петропавловке.
Не остались без внимания ВС РФ и цели в Киевской (Богуслав, Белая Церковь), Кировоградской (Крапивницкий), Винницкой, Черкасской, Харьковской областях. В последней ВКС РФ нанесли и бомбовые удары
Кроме того, "Герани" атаковали объекты ВСУ в районе города Жашков Черкасской области, а также в оккупированной части ДНР — в Краматорске и Славянске.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ заняли лесополосу у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), что поможет при наступлении на город.
Он отметил, что речь идет о лесополосе в районе села Федоровка.
Кроме того, бывший военнослужащий сообщил, что Вооруженные силы России заняли две позиции вблизи Переездного.
"За истекшие сутки нашим военнослужащим удалось занять две позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Переездное в ДНР. Также занята часть лесополосы в районе Федоровки. Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля и улучшили тактическое положение южнее населенного пункта Северск, а также создали предпосылки для дальнейшего продвижения на данном участке", — написал он в телеграм-канале.
Также Марочко указал, что Вооруженные силы Украины дезертировали в Харьковской области на северо-востоке Украины. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Кучеровка. Бойцы ВСУ бежали с передовых позиций после длительного огневого воздействия российских подразделений на них.
Рассказали об успехах российских военных и в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинских подразделений и уничтожил бронированную технику западного производства на Купянском направлении в зоне спецоперации.
Отмечается, что с помощью воздушной разведки военнослужащие обнаружили скопление личного состава и вооружения ВСУ. Данные о местонахождении целей были переданы на артиллерийский командный пункт, после чего расчет РСЗО "Ураган" занял огневую позицию, подготовил боевую машину к стрельбе и выполнил точный удар 220-миллиметровыми реактивными снарядами с расстояния более 30 километров. Все цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
В российских силовых структурах информировали об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Глыбное в Сумской области.
Также передовой пункт управления и англоговорящие наемники ВСУ были уничтожены на Харьковском направлении, рассказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев, ссылаясь на свои источники.
Растущая нехватка бойцов
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico признал, что Украина сталкивается с растущей нехваткой солдат.
"У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами... Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась (из-за рубежа - ред.)... Но для этого нам нужны мир, рабочие места и высокое качество жизни. После войны нас ждут огромные трудности", - заявил Кличко.
Он призвал снизить мобилизационный возраст в стране.
"Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два - до 23-22 лет", - предложил Кличко.
Как пишет газета, это отражает растущую обеспокоенность на Украине по поводу растущего оттока молодых мужчин.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах.
Во вторник британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинские СМИ со ссылкой на данные генпрокуратуры сетуют, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Отмечается, что всего было возбуждено 255 тысяч дел по факту самовольного оставления части и ещё 56,2 тысячи - по факту дезертирства в ВСУ. При этом, по данным издания, 162,5 тысячи случаев самовольного оставления части были зарегистрированы только с января по октябрь 2025 года.
В российских силовых структурах рассказали, что командование бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области из-за дезертирства привлекает к боевым задачам военнослужащих-женщин.
Подробнее о мобилизации — в материале Крах системы призыва: сотрудники ТЦК сводят счеты с жизнью на фоне провала мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.
