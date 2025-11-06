https://ukraina.ru/20251106/roman-shkurlatov-nad-zapadom-navis-damoklov-mech-no-tramp-prodolzhaet-bryatsat-yadernoy-dubinkoy-1071162714.html

Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой

Санкции и война не сломили Россию, которая лишь усиливается на фронте и в экономике. Поэтому Трамп решил вспомнить старое: возобновить ядерные испытания.

2025-11-06T07:05

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США, и провел 5 ноября в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.Ранее США организовали тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.— Роман, давайте начнем с того, как именно "Буревестник" усилит нашу инфраструктуру "мертвой руки"?— Безусловно, “Буревестник”, ракета с неограниченной дальностью полёта, — это новое слово в оборонительных и наступательных технологиях. Это аргумент, которому наши вероятные противники на Западе не могут противопоставить ни зеркальный ответ, ни что-то реальное в качестве противодействия.То есть у них нет пока систем ПРО, которые смогли бы дать фору “Буревестнику”. Поэтому западники взяли паузу, анализируют и переваривают информацию о наших успешных испытаниях этой ракеты.Однозначно система “мертвой руки” — в случае, если, например, по нам будет нанесен ядерный удар с гарантированным поражением, или если наши командные центры и места базирования ядерной триады будут уничтожены, допустим, превентивным, возможно неядерным, ударом — в таком случае “Буревестник” за нас отомстит, нанесет удар по запрограммированным ранее целям.Эта ракета, как воздушная атомная лодка, может находиться в воздухе неограниченное количество времени и в необходимый момент выполнить свою функцию. Поэтому, после того как должное количество этих систем заступит на боевое дежурство, над Западом нависнет, образно говоря, Дамоклов меч. Вклад “Буревестника” в нашу оборону сложно переоценить.— А что вы скажете про другую систему, которая уже в ближайшее время должна поступить на вооружение нашей армии.Действительно ли "Посейдон" сможет гарантированно уничтожить все порты вероятного противника?— Это революционная подводная система, также имеющая двигатель, основанный на ядерных технологиях, и запас хода у нее не ограничен. Боезаряд, который этот аппарат способен автономно нести, после детонации вызывает колоссальные цунами, которые, будучи радиоактивно зараженными, способны нести поражение целям противника. Подрыв может произойти не только в непосредственной близости от цели — достаточно будет вызванных “Посейдоном” огромных волн.Соответствующие расчеты были нами сделаны. Так, например, подрыв нескольких “Посейдонов” может если не полностью уничтожить такое островное государство как Великобритания, то по крайней мере вывести из строя его основные военно-морские базы.При этом, как справедливо заметил наш Верховный главнокомандующий, Запад не стоит на месте, а тоже развивается. Но сейчас мы взяли темп и идем впереди, а они догоняют. Важно его сохранить.— А как вы оцениваете наш темп на другом направлении — какова эффективность ударов ВС РФ по энергетике Украины?— Мы бьём по энергетической системе Украины с 2022 года, но на протяжении 2025-го мы вышли на новый уровень и фактически изменили тактику нанесения ударов на этом направлении. Это стали комбинированные массированные атаки с гибридным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетных систем вооружения, обманок – ложных целей. Получился мощный синергетический эффект.По сути удары наносят сегодня по тем узловым центрам украинской системы энергообеспечения, выключая которые мы гарантированно погружаем то один, то сразу несколько регионов Украины в блэкаут. Идет цепная реакция, запущенная уничтожением узлов энергообеспечения Украины, которая вызывает коллапс в том или ином месте. Грубо говоря, уничтоженная цепь передачи электроэнергии или генерации создает излишнюю нагрузку на другие ее сегменты, которые соответственно, “летят”.Причем мы это делаем с точным военно-математическим расчетом, чтобы как можно меньше страдали рядовые гражданские потребители электроэнергии, а в первую очередь из строя выходили мощности, снабжающие оборонный комплекс, военные объекты, объекты двойного назначения противника. То есть наши удары продуманы, но исключительно из гуманистических соображений. Такая стратегия и тактика её реализации, на мой взгляд, наиболее эффективны. Зима будет сложной для оборонного потенциала Украины с точки зрения недостаточности энергетики.— Станет ли, на ваш взгляд, окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске (Покровске) переломным моментом в нашей кампании? ВСУ держат фронт с большим трудом, а формирование котла под Покровском может стать крупнейшим поражением Украины со времён Мариуполя.— Сегодня ВСУ испытывают колоссальные трудности с личным составом — в частности; и с системой организации обороны — в целом. А наиболее ярко это проявляется в двух узловых и болевых точках обороны Украины. Это Покровск (в нашей топонимике Красноармейск), прилегающий к нему Мирноград и Купянск. Там, как заявило наше командование и президент России, силы террористического киевского режима находятся в окружении и несут колоссальные потери.Но главари и верхушка военной машины киевского режима не отдают приказ об отводе или сдаче в плен солдат ВСУ. Это чисто политическое решение, потому что с военной точки зрения это не имеет никакого смысла и пагубно скажется на дальнейшие боеспособности армии так называемой Украины.Удар, безусловно, будет болезненный. Котлы схлопнутся. И они будут либо вынуждены отводить оттуда войска, либо дать приказ на сдачу солдат ВСУ в плен. Если сопротивление продолжится, все будут уничтожены, несмотря на гуманный подход нашего президента к этой проблематике. Противник, который не складывает оружие, априори должен быть уничтожен.Тем не менее, думаю, что при всем этом фронт не посыпется, и несмотря на чувствительный удар по силам противника, исхода специальной военной операции не решит. Полагаю, киевский режим уже списал находящиеся в котлах части и соединения и готовит дальнейшие рубежи обороны.— А как на Западе воспримут такой удар по киевскому режиму?— Для западных партнеров Киева это будет очередной показатель, что фронт неумолимо откатывается на Запад и вооруженные силы Украины не могут противостоять нашим наступательным действиям. С военной точки зрения, конечно же, огромное количество живой силы, средств и техники будет либо уничтожено, либо выведено из строя.При этом падение Покровска и Мирнограда станет широким шагом к освобождению Донецкой Народной Республики, потому что в таком случае угроза нависнет над главным укрепрайоном Украины в ДНР. Это Славянско-Краматорская агломерация, которую противник, начиная с 2014 года, методично превращал в бастион.— Так может быть ситуация на этом направлении даст больше смирения Зеленскому, чтобы он принял мир на условиях России?— Не думаю, что эти военные катастрофы подтолкнут Зеленского к изменению своей позиции по мирным договоренностям с Россией и в целом к каким-либо выводам. Зеленский — аватар Запада, полностью управляемая фигура, он не является субъектом ни как политик, ни как лицо, влияющее на ход боевых действий. Он руководствуется исключительно политическими решениями, причем не в интересах собственного государства и народа, а во имя интересов коллективного Запада. Поэтому, полагаю, он продолжит упорствовать.— Интересно ваше мнение по развитию ситуации вокруг ядерных испытаний...— Мы наблюдаем усиление России и с военной точки зрения, и с позиции стойкости, которую мы показываем на экономических фронтах, несмотря на колоссальное санкционное давление, которому нет примеров в истории. Трамп, безусловно, хочет что-то этому противопоставить. На фоне наших технологических военных успехов он должен что-то показывать.Поэтому американский лидер заявил о хорошо забытом старом: мы возобновим ядерные испытания. Вспомнил про межконтинентальные баллистические ракеты “Минитмен-3” — устаревшее вооружение, потому что более ему нечего противопоставить. Я расцениваю его действия как попытку сделать хорошую мину при плохой игре.— А пресловутый золотой купол, о котором он говорил?— Во-первых, он стоит огромных денег. Во-вторых, появление у РФ стратегических средств поражения типа “Буревестника” сводит на нет все будущие многомиллиардные вложения в оборонительную систему США. Китай также успешно заглядывает в будущее с точки зрения военных и двойных технологий. А коллективный Запад и их лидер в лице США отстают. Трамп пока что находится в роли догоняющего, лишь бряцающего ядерной дубинкой вместо реальных поступков и фактов. Он склонен к показной риторике, красивым заявлениям и всего пытается сделать шоу. Мы же стремимся показывать все на конкретных примерах, за нас говорят наши дела.Система, когда США пытаются вырыть нам яму, но сами в нее попадают, работает. Потому что американцы до сих пор мыслят категории, что когда развалился Советский Союз, они нас превосходили. Но с тех пор у нас многое изменилось. Об этом в интервью Александр Перенджиев: Когда Россия проведет ядерные испытания, США втянутся в дорогую гонку вооружений.

