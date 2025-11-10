https://ukraina.ru/20251110/za-chto-zelenskomu-budet-rasplata-i-pochemu-zagovorili-ob-evakuatsii-kieva-eksperty-o-situatsii-na-1071336287.html

За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине

За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, придётся ли эвакуировать киевлян и есть ли для этого возможности. Думают и о том, почему каждый второй солдат ВСУ находится "в бегах".

Фронт начинает проседать не только в Донецкой, но и в Днепропетровской и Запорожской областях, указывает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский."Причина - острая нехватка человеческих ресурсов, и то, что резервы зеленский (эту фамилию политик принципиально пишет с маленькой буквы — ред.) перекидывает под Покровск (Красноармейск — ред.) - на самое "медийное" направление фронта. Тем временем, статистика официальных СЗЧ/дезертирства - превысила 300 тысяч случаев. В реальности она минимум на 30-40% выше. То есть, в бегах уже каждый второй (!) солдат украинской армии. Ухудшение ситуации на фронте станет еще более заметным, когда ударят морозы и “разморозят” наступательные операции", - написал Дубинский в своём блоге.Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что встреча лидеров РФ и США в Будапеште состоится ещё в этом году, обсуждать будут, прежде всего, вопросы глобальной безопасности. Украину в том числе.А вот денег европейцы Киеву, скорее всего, пока не дадут, перспектив по репарационному кредиту пока не просматривается, поскольку у ЕС свои сложности, сказал эксперт в эфире одного из каналов.Как сообщает "Страна" со ссылкой на бельгийское агентство Belga, Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных активов России для выдачи "репарационного кредита" Украине.По словам Золотарёва, позитива хватает только на едином телемарафоне, но рано или поздно произойдёт же столкновение с реальностью, которое вполне может стать фатальным.А пока власти всеми силами пытаются отвлечь внимание граждан от ситуации в Покровске (Красноармейске — ред.) — отсюда, например, разговоры о возможной эвакуации Киева.Политтехнолог отметил, что в Киеве сейчас проживают около шести миллионов человек, тогда как у предприятия "Киевпастранс" всего около 500 автобусов — и как же киевлян эвакуировать?По мнению Золотарёва, "понятно, что весь Киев не побежит", а такие заявления делаются для лишь того, чтобы "перебить какую-то другую негативную для власти информацию".Кстати, КАБы прилетают уже и в Запорожье, и вопрос времени, когда туда полетят и снаряды РСЗО. Эксперт предположил, что штурмовать город российские войска не будут, но попытаются "обойти, охватить" - и вот как раз жителям Запорожья, по мнению Золотарёва, реально "стоит подумать о релокации в более безопасное и спокойное место".Таких мест всё меньше.На территории подконтрольной киевскому режиму Украины установлен фактически режим концлагеря, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она в беседе с журналистом Александром Шелестом* подчеркнула, что русские не используют, например, находящихся в России родителей главкома ВСУ Сырского, этого "полководца сатанинских сил", как заложников — русские так не делают. А вот внутри Украины власти осуществляют постоянное давление на своих же граждан.Журналистка заявила, что "источником этой войны является Банковая, безумное наркоманское сознание человека, который является сейчас диктатором и узурпатором власти и всех, кого он лично, по своему личному росчерку пера назначает на ключевые должности - и Сырского в том числе..."."И вот все эти бусификации, все эти насильственные мобилизации, все эти убитые, уничтоженные, разорванные в клочья, выбросившиеся из окон или спрыгнувшие с мостов, убегая от бусификации сыновья чьи-то, мужья, возлюбленные — это всё на совести Зеленского", - сказала Егорова.Она предположила, что при неизбежном крахе режима, возможно, для Зеленского в последний момент откроют "коридор" для бегства, а вот "для всех остальных, кто сейчас верой и правдой служит этому преступному режиму — схлопнутся ворота".Самые дальновидные прислужники режима это поняли и постепенно покидают страну, как в своё время бежали с Украину в Канаду прислужники фашистов. А кто-то пытается "погреть руки" до последнего момента.Он, этот последний для нацистов момент, обязательно наступит. Ветер истории поменялся, считает Егорова. По её словам, уже "абсолютно очевидно всем, что украинский народ — не вот эти бешеные, не вот эти профессиональные патриоты, не эти безумцы, которые живут в телевизоре и верят ему свято — а именно украинский народ не хочет воевать".Она пояснила, что об этом украинский народ сообщил Зеленскому, когда его выбрали президентом именно "на лозунгах того, что он принесёт мир".Однако - "не мир, но меч и смерть принёс он им, и за это будет ему расплата...".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в материале Сергея Зуева "О чём кричит "Буревестник"? 