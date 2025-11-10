https://ukraina.ru/20251110/byut-cherez-energetiku-o-lokalnom-apokalipsise-potere-koshelka-zelenskogo-i-chrnykh-skhemakh--lizan-1071395754.html
Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах — Лизан
10.11.2025
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также рассказал об адаптации крупных игроков к мировой торговой войне: 00:31 - Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики; 07:28 – Кто стоит за НАБУ? 10:29 – Дело о подрыве "Северных потоков"; 13:00 - Как Индия балансирует между США и Россией; 17:26 - Адаптация к мировой торговой войне. *В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также рассказал об адаптации крупных игроков к мировой торговой войне:
00:31 - Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики;
07:28 – Кто стоит за НАБУ?
10:29 – Дело о подрыве "Северных потоков";
13:00 - Как Индия балансирует между США и Россией;
17:26 - Адаптация к мировой торговой войне.
*В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan