Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах — Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также... Украина.ру, 10.11.2025

украина

иван лизан

трамп и зеленский

дмитрий гордон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071395585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_713a20ea7dc7c16f9e3ed5b1f066ee57.png

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также рассказал об адаптации крупных игроков к мировой торговой войне: 00:31 - Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики; 07:28 – Кто стоит за НАБУ? 10:29 – Дело о подрыве "Северных потоков"; 13:00 - Как Индия балансирует между США и Россией; 17:26 - Адаптация к мировой торговой войне. *В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan

2025

