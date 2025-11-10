Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах — Лизан - 10.11.2025 Украина.ру
Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах — Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также... Украина.ру, 10.11.2025
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также рассказал об адаптации крупных игроков к мировой торговой войне: 00:31 - Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики; 07:28 – Кто стоит за НАБУ? 10:29 – Дело о подрыве "Северных потоков"; 13:00 - Как Индия балансирует между США и Россией; 17:26 - Адаптация к мировой торговой войне. *В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
украина, сша, индия, иван лизан, трамп и зеленский, дмитрий гордон, набу, украина.ру, видео
Украина, США, Индия, Иван Лизан, Трамп и Зеленский, Дмитрий Гордон, НАБУ, Украина.ру, Видео

Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах — Лизан

19:59 10.11.2025
 
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал действия НАБУ в сфере энергетики Украины, а также рассказал об адаптации крупных игроков к мировой торговой войне:
00:31 - Масштабная спецоперация НАБУ в сфере энергетики;
07:28 – Кто стоит за НАБУ?
10:29 – Дело о подрыве "Северных потоков";
13:00 - Как Индия балансирует между США и Россией;
17:26 - Адаптация к мировой торговой войне.
*В материале упоминается Дмитрий Гордон, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов и признанный иноагентом
ТГ-канал Ивана Лизана – https://t.me/ivan_lizan
