Нотр-Дам и символы. Свадьба и капля свинца как надежда на будущее
Нотр-Дам и символы. Свадьба и капля свинца как надежда на будущее
Франция умела и умеет создавать информповоды и прославлять свои символы в политике, истории, культуре. И сегодня этого добра было бы значительно больше, если бы не президент Франции Эмманюэль Макрон, оттягивающий на себя значительное внимание к этой стране.
Но ничего удивительного в этом нет: президент, который начинал как феномен молодой политической волны в Европе, стал президентом в неполные 40 лет и был всеобщим любимчиком, сдулся в своей популярности, как советское резиновое изделие №2 в негодном состоянии или "нацюцюрнык для пихвознавцив" на новоязе украинских неонацистов, которых Макрон готов целовать в десна и разорить ряди них казну Франции (ну, вы меня поняли).И вот прошло 8 лет, Макрон даже переизбрался президентом на второй срок, но сегодня информация о его пустом тщеславии, ничем не подтвержденной самонадеянности, вызывающем фанфаронстве и откровенной глупости перетягивают на себя даже позитивные новости из Франции. Не говоря уже о том, что Франция всегда славилась своим женщинами, а международная толпа все пытается выяснить, мужик или баба его жена – Брижит Мари-Клод Макрон (в девичестве Тронье и в первом замужестве — Озьер),И если через два года, в 2019-м, британская газета Financial Times включила Макрона в опубликованный ею список из 50 человек, "определивших облик десятилетия", то сейчас рейтинг его популярности опустился до позорных 11%.Макрон токсичен, и информация о нем перебивает сообщения о любых других событиях во Франции, действительно стоящих, символичных и знаковых для этой страны.Например, как-то поразительно мало было сообщений о том, что 25 октября сего года провели церемонию бракосочетания в восстановленном соборе Нотр-Дам-де-Пари, который позорно сгорел в апреле 2019 года. Тогда это стало печальным символом упадка и деградации, которые охватывали Францию и закончились убожеством, стыдобой и издевательством над вкусом, здравым смыслом и культурными традициями при открытии Парижской Олимпиады в 2024 году.В декабре 2024 года восстановленный Нотр-Дам-де-Пари открыли для посетителей, и это хоть частично компенсировало тот позор старта Олимпийских игр с чертовщиной и хулой на религиозные чувства не только французов. Весь мир признал, что у Франции еще есть порох в пороховницах - реставрация главного собора Франции была признана отличной изысканной и высшей степени адекватной. И соответствующей и самому собору, и его роли в истории страны.И вот теперь свадьба, впервые за 30 лет в восстановленном храме. В Нотр-Дам-де-Пари свадьбы проводятся крайне редко, так как он не является приходской церковью и, как правило, в нем не проводят таинства для отдельных пар. Свадьба стала, по сути, символом обновления не только здания, но и человеческих историй, связанных с ним. Журналисты France 24, широко и красиво освещавшие событие, совершенно справедливо указали: "Этот брак — как метафора: Нотр-Дам пережил огонь и обрел новую жизнь. И теперь он стал свидетелем рождения новой семьи".А один их очевидцев торжества сказал журналистам: "Это было похоже не просто на свадьбу, а на торжество духа и труда. Люди, которые возрождали Нотр-Дам, своими руками дали ему новую жизнь — и теперь сами стали частью его истории", — цитирует France 24 одного из гостей церемонии.Красота возвращенаИ действительно: еще большим символом человечности и адекватности стало то, кто венчался в храме через 10 месяцев после открытия собора после многолетней реставрации. "Мартин Лоренц, один из 500 мастеров, участвовавших в восстановлении собора, ...женился на своей возлюбленной Джейд прямо в историческом здании".То есть не аристократы, не знать и не нувориши, а обычный плотник Мартин Лоренц и его возлюбленная Джейд Вогт. И на празднике присутствовали сотни гостей, а среди них – коллеги жениха – ремесленники, которые также помогали восстановить собор. А теперь они устроили своему счастливому собрату почетный караул с поднятыми вверх топорами.Молодой мастер действительно три года трудился над реконструкцией средневекового деревянного каркаса собора, чтобы воссоздать балки "такими, какими они были 800 лет назад". "Мы работали без современных инструментов — только ручные топоры, только дуб и терпение. Мы хотели, чтобы дух древнего Нотр-Дама жил в каждом элементе конструкции. …Я хочу поделиться своей любовью, нашей любовью, со всем миром, со всеми, кто в ней нуждается. Я также хотел бы сказать, что это самый прекрасный день в моей жизни", — рассказывал Лоренц в своих многочисленных интервью.Сам процессИнициатива венчания в Нотр-Дам-де-Пари исходила от самого Мартина Лоренца, который в начале года обратился к архиепископу с просьбой обвенчаться именно в том соборе, который он помогал восстанавливать. И разрешение было получено и стало жестом признательности всем рабочим, возрождавшим шедевр XII века. Настоятель собора монсеньор Оливье Рибадо Дюма, проводивший мессу, с теплотой поприветствовал молодых и тоже отметил особую связь жениха со святыней, намекая на потолочные балки, которые Лоренц вручную вырезал из дуба, используя инструменты и методы XIII века: "Джейд и Мартин, добро пожаловать в этот собор. Мартин, ты это хорошо знаешь — ты это хорошо знаешь, ты знаешь это сверху".Разрешение на проведение свадьбы в Нотр-Даме может дать только архиепископ, и за 680-летнюю историю собора (открыт в 1345 году) их было выдано совсем немного. Там за короля Франции Франциска II в 1558 году вышла замуж Мария Стюарт. Когда еще не был королем Франции, там на Маргарите де Валуа (королеве Марго) в 1572 году женился Генрих IV. Там же в 1853 году состоялось бракосочетание императора Наполеона III и Евгении де Монтихо. Это разрешение и венчание стали жестом признательности всем рабочим, возрождавшим шедевр.И если на открытии восстановленного собора в 2024-м Макрон присутствовал и даже выступал, приписывая многое из реставрации себе, то на венчание он не явился – то ли у самого ума хватило, то ли кто-то подсказал, что не стоит так позориться.Все дело в том, что венчание в Нотр-Дам-де-Пари вольно или невольно облагородило очередной позор Франции при Макроне. Как известно, 19 октября 2025 года воры ограбили Лувр и унесли из него, среди прочего, еще и корону упомянутой выше императрицы Евгении де Монтихо. Всего на почти 90 млн евро.И украденную корону императрицы Евгении нашли не правоохранители – потеряли сами воры, которые, судя по всему, по когнитивным способностям – под стать и Макрону, и его ничтожной правящей свите.Корона, сворованная и потерянная ворамиИ все во Франции действительно смешалось, как в доме Облонских. Воровство в Лувре стало следствием тоже упадка и деградации Франции, которая и до Макрона и при нем по скудости госбюджета ничего не делала, чтобы надежно защищать сокровища своего главного музея ­ там последние 40 лет только сокращалось финансирование на охрану, на охранников и на системы сигнализации.И вот 8 ноября 2025 года Макрон опять надувал щеки перед журналистами мексиканскому телеканалу Televisa, обещая им, что украденные в результате ограбления Лувра драгоценности будут найдены и возвращены в музей, а сам самым удивительным и чудесным образом его, Макрона, стараниями возродится: "Мы начали задерживать часть банды, совершившей это ограбление. Драгоценности будут возвращены в музей. Они (остальные члены банды – Авт.) будут задержаны и предстанут перед судом. …Мы приступили к реализации масштабного плана… возрождения Лувра. Система безопасности Лувра будет полностью пересмотрена".По словам прокурора Парижа Лор Бекко, сегодня задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Но только четверым из них были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу, что породило вполне справедливый скепсис относительно и процесса поимки воров, и возрождения системы охраны Лувра.Его директор Лоранс Де Кар, комментируя ограбление, как известно, 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. Счетная палата Франции выпустила 6 ноября отчет, в котором говорилось о том, что руководство Лувра только должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава Счетной палаты Пьер Московиси на пресс-конференции поведал, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после недавнего ограбления, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро. И министр культуры Франции Рашида Дати в интервью телеканалу TF1 пообещала, что для пресечения повторения случившегося меры будут приняты лишь до конца года. А до того, как говорится, воруй – не хочу…Кроме того, где деньги, Зин, если президент Франции – Макрон, и он все лишние и не лишние деньги отдает на войну против России на Украине?И все же свадьба в Нотр-Дам-де Пари – это хороший, добрый символ. И есть надежда, что у молодого плотника и его жены все сложится не так печально, как у всех их коронованных предшественников. Из трех указанных выше королевских пар король Франциск II умер от гангрены, которая у него началась почему-то в ухе, а его разведенной и отправленной из Франции жене Марии Стюарт, в конце концов, отрубили голову уже в Англии.Короля Генриха IV развели с Королевой Марго из-за ее бездетности. И она закончила дни своей смертью, но ее незадачливого мужа заколол религиозный фанатик неподалеку от Собора Парижской богоматери.А вот императора Наполеона III вместе с женой изгнали из Франции и на них в этой стране вообще закончилось монархическое правление. Наполеон ввязался в войну с Пруссией Отто фон Бисмарка, попал к нему в плен и профукал все, что у него было. Сам умер в изгнании в Англии, а его сын и наследник стал английским офицером и погиб в колониальных войнах с зулусами, оставив эту ветвь Бонапартов вообще без продолжения. Евгения де Монтихо закончила дни в имении, которое превратила в монастырь...…Ну а с Макроном у Франции, в конце концов, тоже сложится на абы как, а в пользу страны. И для этого в Нотр-Дам-де-Пари тоже есть свои знаки. При открытии восстановленного собора Макрону не дали произнести его пафосно-пустую речь в храме – только перед ним: не дорос бедолага по католическим канонам. А расплавленный во время пожара свинец залил статую Богоматери, держащей Иисуса Христа, – один из символов собора. Реставраторы очистили фигуру Богоматери и Христа от свинца и только на ладони сына Божьего оставили кусочек металла. Как напоминание о трагедии.Вот так было после пожараИ журналистка "Коммерсанта" Мария Сидельникова по этому поводу красиво заметила: "Желание президента Макрона оставить свой след понятно. Да и Нотр-Дам, в конце концов, весь состоит из таких наносов времени и поколенческих слоев. Но, как бы дальше ни сложилась судьба витражей, след президентства Макрона в нем уже есть — он оставлен свинцовой каплей в ладони Христа. И в этом свинце не то что XXI век, а вся история собора, едва не оборвавшаяся 15 апреля 2019 года…".…Реально хочется в это верить, стремясь посетить восстановленный прекрасный собор в Париже и очищенную от дурной русофобии и Макрона Францию…На эту же тему читайте статью "Конец прекрасной эпохи. Пять лет назад загорелся Нотр-Дам-де-Пари"
Франция умела и умеет создавать информповоды и прославлять свои символы в политике, истории, культуре. И сегодня этого добра было бы значительно больше, если бы не президент Франции Эмманюэль Макрон, оттягивающий на себя значительное внимание к этой стране.
Но ничего удивительного в этом нет: президент, который начинал как феномен молодой политической волны в Европе, стал президентом в неполные 40 лет и был всеобщим любимчиком, сдулся в своей популярности, как советское резиновое изделие №2 в негодном состоянии или "нацюцюрнык для пихвознавцив" на новоязе украинских неонацистов, которых Макрон готов целовать в десна и разорить ряди них казну Франции (ну, вы меня поняли).
И вот прошло 8 лет, Макрон даже переизбрался президентом на второй срок, но сегодня информация о его пустом тщеславии, ничем не подтвержденной самонадеянности, вызывающем фанфаронстве и откровенной глупости перетягивают на себя даже позитивные новости из Франции. Не говоря уже о том, что Франция всегда славилась своим женщинами, а международная толпа все пытается выяснить, мужик или баба его жена – Брижит Мари-Клод Макрон (в девичестве Тронье и в первом замужестве — Озьер),
И если через два года, в 2019-м, британская газета Financial Times включила Макрона в опубликованный ею список из 50 человек, "определивших облик десятилетия", то сейчас рейтинг его популярности опустился до позорных 11%.
Макрон токсичен, и информация о нем перебивает сообщения о любых других событиях во Франции, действительно стоящих, символичных и знаковых для этой страны.
Например, как-то поразительно мало было сообщений о том, что 25 октября сего года провели церемонию бракосочетания в восстановленном соборе Нотр-Дам-де-Пари, который позорно сгорел в апреле 2019 года. Тогда это стало печальным символом упадка и деградации, которые охватывали Францию и закончились убожеством, стыдобой и издевательством над вкусом, здравым смыслом и культурными традициями при открытии Парижской Олимпиады в 2024 году.
В декабре 2024 года восстановленный Нотр-Дам-де-Пари открыли для посетителей, и это хоть частично компенсировало тот позор старта Олимпийских игр с чертовщиной и хулой на религиозные чувства не только французов. Весь мир признал, что у Франции еще есть порох в пороховницах - реставрация главного собора Франции была признана отличной изысканной и высшей степени адекватной. И соответствующей и самому собору, и его роли в истории страны.
И вот теперь свадьба, впервые за 30 лет в восстановленном храме. В Нотр-Дам-де-Пари свадьбы проводятся крайне редко, так как он не является приходской церковью и, как правило, в нем не проводят таинства для отдельных пар. Свадьба стала, по сути, символом обновления не только здания, но и человеческих историй, связанных с ним. Журналисты France 24, широко и красиво освещавшие событие, совершенно справедливо указали: "Этот брак — как метафора: Нотр-Дам пережил огонь и обрел новую жизнь. И теперь он стал свидетелем рождения новой семьи".
А один их очевидцев торжества сказал журналистам: "Это было похоже не просто на свадьбу, а на торжество духа и труда. Люди, которые возрождали Нотр-Дам, своими руками дали ему новую жизнь — и теперь сами стали частью его истории", — цитирует France 24 одного из гостей церемонии.
Красота возвращена
И действительно: еще большим символом человечности и адекватности стало то, кто венчался в храме через 10 месяцев после открытия собора после многолетней реставрации. "Мартин Лоренц, один из 500 мастеров, участвовавших в восстановлении собора, ...женился на своей возлюбленной Джейд прямо в историческом здании".
То есть не аристократы, не знать и не нувориши, а обычный плотник Мартин Лоренц и его возлюбленная Джейд Вогт. И на празднике присутствовали сотни гостей, а среди них – коллеги жениха – ремесленники, которые также помогали восстановить собор. А теперь они устроили своему счастливому собрату почетный караул с поднятыми вверх топорами.
Молодой мастер действительно три года трудился над реконструкцией средневекового деревянного каркаса собора, чтобы воссоздать балки "такими, какими они были 800 лет назад". "Мы работали без современных инструментов — только ручные топоры, только дуб и терпение. Мы хотели, чтобы дух древнего Нотр-Дама жил в каждом элементе конструкции. …Я хочу поделиться своей любовью, нашей любовью, со всем миром, со всеми, кто в ней нуждается. Я также хотел бы сказать, что это самый прекрасный день в моей жизни", — рассказывал Лоренц в своих многочисленных интервью.
Сам процесс
Инициатива венчания в Нотр-Дам-де-Пари исходила от самого Мартина Лоренца, который в начале года обратился к архиепископу с просьбой обвенчаться именно в том соборе, который он помогал восстанавливать. И разрешение было получено и стало жестом признательности всем рабочим, возрождавшим шедевр XII века. Настоятель собора монсеньор Оливье Рибадо Дюма, проводивший мессу, с теплотой поприветствовал молодых и тоже отметил особую связь жениха со святыней, намекая на потолочные балки, которые Лоренц вручную вырезал из дуба, используя инструменты и методы XIII века: "Джейд и Мартин, добро пожаловать в этот собор. Мартин, ты это хорошо знаешь — ты это хорошо знаешь, ты знаешь это сверху".
Разрешение на проведение свадьбы в Нотр-Даме может дать только архиепископ, и за 680-летнюю историю собора (открыт в 1345 году) их было выдано совсем немного. Там за короля Франции Франциска II в 1558 году вышла замуж Мария Стюарт. Когда еще не был королем Франции, там на Маргарите де Валуа (королеве Марго) в 1572 году женился Генрих IV. Там же в 1853 году состоялось бракосочетание императора Наполеона III и Евгении де Монтихо. Это разрешение и венчание стали жестом признательности всем рабочим, возрождавшим шедевр.
И если на открытии восстановленного собора в 2024-м Макрон присутствовал и даже выступал, приписывая многое из реставрации себе, то на венчание он не явился – то ли у самого ума хватило, то ли кто-то подсказал, что не стоит так позориться.
Все дело в том, что венчание в Нотр-Дам-де-Пари вольно или невольно облагородило очередной позор Франции при Макроне. Как известно, 19 октября 2025 года воры ограбили Лувр и унесли из него, среди прочего, еще и корону упомянутой выше императрицы Евгении де Монтихо. Всего на почти 90 млн евро.
И украденную корону императрицы Евгении нашли не правоохранители – потеряли сами воры, которые, судя по всему, по когнитивным способностям – под стать и Макрону, и его ничтожной правящей свите.
Корона, сворованная и потерянная ворами
И все во Франции действительно смешалось, как в доме Облонских. Воровство в Лувре стало следствием тоже упадка и деградации Франции, которая и до Макрона и при нем по скудости госбюджета ничего не делала, чтобы надежно защищать сокровища своего главного музея ­ там последние 40 лет только сокращалось финансирование на охрану, на охранников и на системы сигнализации.
И вот 8 ноября 2025 года Макрон опять надувал щеки перед журналистами мексиканскому телеканалу Televisa, обещая им, что украденные в результате ограбления Лувра драгоценности будут найдены и возвращены в музей, а сам самым удивительным и чудесным образом его, Макрона, стараниями возродится: "Мы начали задерживать часть банды, совершившей это ограбление. Драгоценности будут возвращены в музей. Они (остальные члены банды – Авт.) будут задержаны и предстанут перед судом. …Мы приступили к реализации масштабного плана… возрождения Лувра. Система безопасности Лувра будет полностью пересмотрена".
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, сегодня задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Но только четверым из них были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу, что породило вполне справедливый скепсис относительно и процесса поимки воров, и возрождения системы охраны Лувра.
Его директор Лоранс Де Кар, комментируя ограбление, как известно, 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации. Счетная палата Франции выпустила 6 ноября отчет, в котором говорилось о том, что руководство Лувра только должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава Счетной палаты Пьер Московиси на пресс-конференции поведал, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после недавнего ограбления, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро. И министр культуры Франции Рашида Дати в интервью телеканалу TF1 пообещала, что для пресечения повторения случившегося меры будут приняты лишь до конца года. А до того, как говорится, воруй – не хочу…
Кроме того, где деньги, Зин, если президент Франции – Макрон, и он все лишние и не лишние деньги отдает на войну против России на Украине?
И все же свадьба в Нотр-Дам-де Пари – это хороший, добрый символ. И есть надежда, что у молодого плотника и его жены все сложится не так печально, как у всех их коронованных предшественников. Из трех указанных выше королевских пар король Франциск II умер от гангрены, которая у него началась почему-то в ухе, а его разведенной и отправленной из Франции жене Марии Стюарт, в конце концов, отрубили голову уже в Англии.
Короля Генриха IV развели с Королевой Марго из-за ее бездетности. И она закончила дни своей смертью, но ее незадачливого мужа заколол религиозный фанатик неподалеку от Собора Парижской богоматери.
А вот императора Наполеона III вместе с женой изгнали из Франции и на них в этой стране вообще закончилось монархическое правление. Наполеон ввязался в войну с Пруссией Отто фон Бисмарка, попал к нему в плен и профукал все, что у него было. Сам умер в изгнании в Англии, а его сын и наследник стал английским офицером и погиб в колониальных войнах с зулусами, оставив эту ветвь Бонапартов вообще без продолжения. Евгения де Монтихо закончила дни в имении, которое превратила в монастырь...
…Ну а с Макроном у Франции, в конце концов, тоже сложится на абы как, а в пользу страны. И для этого в Нотр-Дам-де-Пари тоже есть свои знаки. При открытии восстановленного собора Макрону не дали произнести его пафосно-пустую речь в храме – только перед ним: не дорос бедолага по католическим канонам. А расплавленный во время пожара свинец залил статую Богоматери, держащей Иисуса Христа, – один из символов собора. Реставраторы очистили фигуру Богоматери и Христа от свинца и только на ладони сына Божьего оставили кусочек металла. Как напоминание о трагедии.
Вот так было после пожара
И журналистка "Коммерсанта" Мария Сидельникова по этому поводу красиво заметила: "Желание президента Макрона оставить свой след понятно. Да и Нотр-Дам, в конце концов, весь состоит из таких наносов времени и поколенческих слоев. Но, как бы дальше ни сложилась судьба витражей, след президентства Макрона в нем уже есть — он оставлен свинцовой каплей в ладони Христа. И в этом свинце не то что XXI век, а вся история собора, едва не оборвавшаяся 15 апреля 2019 года…".
…Реально хочется в это верить, стремясь посетить восстановленный прекрасный собор в Париже и очищенную от дурной русофобии и Макрона Францию…
На эту же тему читайте статью "Конец прекрасной эпохи. Пять лет назад загорелся Нотр-Дам-де-Пари"
