https://ukraina.ru/20240415/1054517789.html

Конец прекрасной эпохи. Пять лет назад загорелся Нотр-Дам-де-Пари

Конец прекрасной эпохи. Пять лет назад загорелся Нотр-Дам-де-Пари - 15.04.2024 Украина.ру

Конец прекрасной эпохи. Пять лет назад загорелся Нотр-Дам-де-Пари

Пять лет назад, 16 апреля 2019 года во французской столице вспыхнул готический Собор Парижской Богоматери

2024-04-15T15:37

2024-04-15T15:37

2024-04-15T15:37

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пожар

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За минувшие несколько десятилетий произошло немало событий, встряхнувших весь мир и заставивших его говорить буквально или аллегорически о "конце света". В первую очередь, конечно же, нашумевший календарь майя, обещавший глобальный катаклизм и конец всему в 2012 году.Несколько лет нагнетания со всех сторон заставили некоторых людей искренне поверить в апокалиптические предсказания южноамериканских индейских народов, а несостоявшийся конец света еще долго осмыслялся в фильмах, песнях, компьютерных играх и мультипликации.Были и другие тревожные точки отсчета: мировой экономический кризис 2008 года, падение метеорита в Челябинске в феврале 2013 года, и, наиболее очевидное, – пандемия коронавируса в 2019 году. По ее мотивам были сняты фильмы и сериалы в Канаде, США, России: в общем, искусство, как и всегда, откликнулось оперативно.Менее глобальное, но не менее символическое трагическое событие произошло за год до пандемии: 15 апреля 2019 года в Париже загорелась крыша Собора Парижской Богоматери, простоявшего почти нетронутым девять веков и бесспорно являющегося одним из основным символов французской столицы. Две трети крыши и шпиль, сооруженный в XIX веке, оказались уничтожены огнем.Пожар ликвидировали уже 16 апреля, но здание старинного готического собора сильно пострадало. По оценкам специалистов, озвученным президентом Франции Эммануэлем Макроном, восстановление собора должно было занять около пяти лет, но оно все еще не завершено.Расследование французской прокуратуры все еще продолжается. В качестве первоначальной версии происшествия было названо короткое замыкание, еще одно предположение правоохранителей – непотушенная сигарета. При этом власти Парижа сразу заявили, что криминальная версия исключается."Никакого объяснения на данный момент нет. Считается, что огонь по неизвестной причине возник в районе шпиля. Но не установлено даже, связан ли как-то пожар с проводившимся ремонтными работами.Если будут выявлены виновные, мы примем необходимые меры, возможно, с преследованием по суду и различными санкциями. Но также нами будут установлены и новые меры безопасности проведения ремонтных работ, так как они связаны с определенными рисками, которые возникают из-за применения оборудования и инструментов. Либо же с появлением на стройке лиц, которым там находиться не положено", – сказал тогда министр культуры Франции Франк Риестер.В декабре 2019 года в Нотр-Дам-де-Пари впервые со времен Великой Французской революции не служили Рождественскую мессу.Пожар в столь символическом для всей европейской культуры и цивилизации в целом здании не мог не породить сотни и тысячи конспирологических теорий. Охваченный огнем собор называли "закатом христианской Европы". Немало было разговоров и том, что в Нотр-Дам-де-Пари в то время шли ремонтные работы, а строителем, оказавшимся виновным в возгорании, мог оказаться иностранный мигрант – не француз и не христианин."О символизме этого парижского пожара не хочется говорить. Беда, однако, в том, что тема напрашивается. И ничего в ней нет назидательного — сплошной кошмар. Европа горит. Что это значит? Символизм этот я вижу в закате либерального миропорядка, происходящем во многом из-за того банального обстоятельства, что элиты заигрались и оторвались от масс. Поклоняться божеству этнокультурного многообразия можно настолько, насколько к этому готова критическая масса коренных обитателей страны", –написал сразу же после пожара профессор географии в университете Редфорда Григорий Иоффе.К похожему выводу пришли эксперты американского издания New York Times:Великий роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", по данным Assosiated Press, уже 16 апреля в оригинале поднялся на первое место по продажам на сервисе Amazon в разделе художественной литературы, а на английском языке - в разделе исторической фантастики.Новое дыхание получил и франко-канадский мюзикл, созданный композитором Рикаардо Коччанте и либреттистом Люком Пламондоном по роману Гюго. В 1998 году он стал самым успешным мюзиклом за первый год своего существования, в связи с чем был внесен в Книгу Рекордов Гинесса.Оригинальная версия – до сих пор именно она считается лучшей – была, разумеется, на французском языке. С тех пор произведение было переведено на восемь языков. Мюзикл с успехом был показан (где на французском, где на языке страны) в Канаде, США, Франции, Бельгии, России, Южной Корее, Казахстане, Великобритании, Италии, Испании, Польше и Украине.Без преувеличения легендарный номер из него – трио главных героев: Квазимодо, Фролло и Феба – Belle известен практически каждому, многим – в русском или итальянском переводах.Работа над мюзиклом "Собор Парижской Богоматери" началась в 1993 году, а французская премьера состоялась в сентябре 1998 года, в Париже. За восемь месяцев до этого был выпущен концепт-альбом. В записи, как и в последовавшей за ней постановке, приняли участие звезды канадской эстрады — Даниэль Лавуа (Фролло), Брюно Пельтье (Гренгуар), Люк Мервиль (Клопен). Партию Эсмеральды в студийном варианте исполнила Noa, а в спектакле — Элен Сегара, Патрик Фьори исполнил роль Феба, Жюли Зенатти сыграла Флер-де-Лис.Постановкой занимался знаменитый авангардный французский режиссер Жиль Майо. Оформление спектакля, выполненное в минималистском, концертном ключе, осуществил оперный художник-оформитель Кристиан Рэтц, костюмами – модельер Фред Сатал.В России и Европе мюзикл имел гораздо больший успех, чем в США и Великобритании. Конкуренцию оригинальным бродвейским и лондонским мюзиклам и шоу он проиграл, продержавшись на сцене чуть больше года.В 2016 году "Собор Парижской Богоматери" приехал на Украину: в киевском дворце "Украина" с аншлагом прошли две премьеры, в которых сыграли украинские артисты, участники шоу "Голос": Ольга Жмурина, Арсен Мирзоян, Аркадий Войтюк, Виктория Васалатий и другие.Интересной деталью промоушена постановки стало то, что оркестром руководил правнук и полный тезка главного (то есть известного даже людям, далеким от музыки) украинского академического композитора – Николая Лысенко.На украинский язык, несмотря на успех постановки, мюзикл так и не переводили: чаще всего украинские артисты исполняют его на французском, раньше исполняли и русскую версию.И все же легендарная Belle на украинском прозвучала. В 2017 году на шоу "Зірки в опері" ее исполнили популярные артисты: солист группы "Друга ріка" Виталий Харчишин, музыкант группы "Танок на майдані Конґо" "Фагот" – Олег Михайлюта и эстрадный певец Александр Пономарёв.

https://ukraina.ru/20240411/1054434144.html

https://ukraina.ru/20220101/1032833233.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, музыка, театр, париж, эммануэль макрон, франция, "голос", new york times, пожар, апокалисис