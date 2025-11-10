https://ukraina.ru/20251110/mosty-i-perepravy-na-voyne-klyuchevoy-element-manevrennosti-voysk-logistiki-i-evakuatsii-v-zone-svo-1071336732.html

Мосты и переправы на войне. Ключевой элемент маневренности войск, логистики и эвакуации в зоне СВО

Мост или временная переправа — это не просто инженерное сооружение, а средство обеспечения темпа наступления, подвоза боекомплекта и медицинской эвакуации.

2025-11-10T06:45

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304243_0:50:1206:728_1920x0_80_0_0_eec4ec688ad6d7ed395294f9f857e055.jpg

В спецоперации инженерные решения позволяют соединять разрозненные плацдармы, обходить разрушенную инфраструктуру и поддерживать устойчивость тыловых маршрутов. От скорости развертывания, живучести конструкции и корректной организации движения зависит эффективность подразделений на линии боевого соприкосновения.Инженерные подразделения группировок наших войск выполняют полный цикл работ: от инженерной разведки до контроля эксплуатации перехода. Типовой состав обычно включает расчеты понтонно-мостовых парков, саперов, специалистов гидрологии, маскировки и дорожного обеспечения. Их ключевая задача — обеспечить безопасную переправу колонн и поддержание пропускной способности в условиях огневого и не огневого воздействия противника, а также природных ограничений (течение, глубина, донные отложения, ледовая и паводковая обстановка).Любая переправа — потенциальный узел уязвимости. Поэтому командование учитывает все особенности и нюансы: огневое воздействие и наблюдение (корректируемая артиллерия, БПЛА-разведка); развертывание средств прикрытия: дымовые завесы, маскировка, инженерные заграждения, меры против БПЛА и корректировщиков; логистика движения через мостовые переходы. Пропускная способность рассчитывается с учетом класса нагрузки и графиков движения колонн. В приоритете: эвакуация раненых и неисправной техники. Важна координация с дорожной сетью: обходные пути, точки разворота, карманы ожидания, пункты регулирования. Любая ошибка в очередности или темпе движения быстро создает критический узел и повышает общий риск.В зоне боевых действий в Харьковской области как минимум две крупные реки – Северский Донец и Оскол. Именно на них ВСУ строят свою оборону, и тут крайне важными становятся действия военных инженеров. У нас есть такие подразделения, которые наводят понтонные переправы прямо под обстрелом. Понтонная переправа – это сама приоритетная цель. При обнаружении противник бьет по ней всем, чем может, не жалея ни ракет, ни снарядов, поэтому возводить ее нужно быстро. Вот так формируется понтонная переправа: подъезжает КамАЗ и сбрасывает в воду одну секцию, и она раскрывается, как лепестки. Чтобы перевезти на тот берег один танк, нужно три таких секции. Как только три звена состыковались, их берет на буксир катер. Грузоподъемность этой конструкции 60 тонн. В одной роте шесть таких паромов."У нас все танки до 60 тонн. Теперь если сравнить с танками нашего супостата, стран НАТО, взять Abrams, Leopard или тот же Challenger – они все свыше 60 тонн. И им проблема переброска войск. У нас налажено, у нас многие бойцы и офицеры с первых дней со мной", – отметил гвардии полковник, Герой России Рустам Сейфуллин.Гвардии полковник Рустам Сейфуллин – легендарный для всех военных инженеров командир. Герой России, наводил переправы через Десну в Киевской области, а позже через реки Луганщины и почти всегда на переправу обрушивался шквал огня. "Более ста орудий били в переправу, это мы наводили переправу через Северский Донец при освобождении Луганской Народной Республики. Но нас это не остановило. А потом нас засыпали фосфором. Переправы были своевременно наведены и войска своевременно переправились на противоположный берег", – подчеркнул Рустам Сейфуллин.Сейчас военные инженеры обобщают полученный в ходе СВО опыт и вырабатывают способы противодействия новым угрозам. Уже появляются переправы, защищенные сетками от дронов-камикадзе. Отрабатываются новые приемы работы РЭБ и ПВО. Главная задача – сделать переправы более защищенными и мобильными. А водных преград впереди еще очень много.В Курской области военные инженеры во время вторжения противника в Суджанский район не раз наводили понтонную переправу. В реку сбрасывают специальный катер, который соединяет секции моста. Следующие грузовики подвозят понтонные звенья. Мост был нужен для быстрого снабжения штурмовых подразделений в Сумской области. Каждая секция выдерживает 20 тонн. По трем звеньям переправлялась техника.Весной водные преграды становятся основной логистической проблемой для обеих армий. Танки слишком тяжелые, чтобы вплавь преодолевать реки и озера. Легкая бронетехника не защищает экипаж от дронов-камикадзе. Пехота делает для себя деревянные настилы и перебежками добирается до противоположного берега. Понтонные переправы живут на фронте несколько часов. Потом их находят вражеские дроны и уничтожают. Реки выполняют роль естественных защитных сооружений. Часто линия боевого соприкосновения идет именно по руслам. Каждая из противоборствующих сторон долго накапливает силы для переброски войск на противоположный берег. В военной тактике это один из самых сложных методов наступления."Когда военный конфликт высокотехнологичный– то есть враг использует камеры, беспилотную авиацию, дроны наблюдения – преодоление водных преград становится еще сложнее по причине того, что вода является основным из самых лучших теплопроводников", – пояснил участник СВО с позывным Араб.Водная гладь хорошо отражает тепло человеческого тела и техники, поэтому даже ночью форсирование рек – рискованная операция. Показательный пример – украинский плацдарм в Херсонской области. Боевики несколько месяцев сидели на левом берегу Днепра, в Крынках, но так и не смогли наладить логистику – подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Российские военные назвали такой метод москитной логистикой. Моторные лодки, которые использовали ВСУ, моментально уничтожали.В условиях засилья дронов в небе бойцы изобретают разные способы для преодоления водных преград. Опыт СВО полностью перечеркнул военную тактику, сформированную в XX веке. Большая река у нас одна в зоне СВО – Днепр. Форсировать ее старыми методами в духе операции Великой Отечественной войны невозможно. Это подтвердила, и переправа через Северский Донец в мае 2022 года, когда нами было наведено пять переправ, а противник уничтожил их буквально в течение нескольких суток, – такого мнения придерживаются наши военные историки и эксперты.Полным провалом в свою очередь обернулась попытка украинских диверсионно-разведывательных групп переправиться через Каховское водохранилище. Не раз противник пытался форсировать реку на замаскированных под отсеки понтонного моста плавсредствах. Диверсанты были обнаружены разведкой, по ним был нанесен огневой удар с применением 203-мм САУ "Малка". Уничтожалась живая сила противника численностью до нескольких тактических групп, а также плавсредства.Практически сразу возникли споры на тему эффективности: что лучше, понтонная переправа или паромное снабжение войск? Точного и однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор: опыт первой̆ и второй̆ мировых войн показывает, что собрать понтоны спокойно можно лишь в идеальных условиях, которые, как показывает практика, никогда не наступают.Одной̆ из основных проблем при выходе раньше считалась внезапность появления водной преграды. Обычно войска выходили к ней̆ неожиданно для себя (реже — для противника). С появлением спутниковой̆ и воздушной̆ разведки проблема частично ушла, однако никуда не делась другая трудность: разнородность войск. Вместе с мотострелковыми подразделениями могут наступать танковые части, разведка, связь, снабжение и многие другие.Регулярно поступают сообщения о форсировании Оскола у ряда населенных пунктов и попытке российских подразделений создать плацдарм на его западном берегу. Не всегда, к сожалению, удавалось это сделать сразу, с первых попыток. И это нормально – идёт обычная фронтовая работа по прощупыванию, подавлению опорников и укреплений противника. Схема нехитрая: методом проб и ошибок ищутся возможности взлома неприятельской обороны, следует разведка боем, если повезёт и попадётся слабина – организуется прорыв, который по возможности сразу же расширяется, чтобы сконцентрировать необходимое количество штурмовиков для дальнейшей атаки.Максимальной целью было сосредоточить силы в неожиданном месте с последующим продвижением в сторону Чугуева. Минимальной – отвлечь ресурсы ВСУ от Купянска и ограничить их в манёвре. Поэтому части ВС РФ в этом месте с боем всё-таки перешли Оскол через мост на региональной автодороге Р-79 Сахновщина – Пески и захватили полоску на правом берегу к северу от Сеньково. Затем был населённый пункт Загрызово, где речное русло превращается в обширную акваторию Краснооскольского водохранилища. Второй выступ, как известно, образовался на участке Зелёный Гай – Вишнёвое – Першотравневое, где наши шаг за шагом теснили противника к реке Оскол.На данный момент наши войска блокировали и окружили противника в Купянской агломерации; на восточном и западном берегах реки Оскол. Большую роль в развитии успеха сыграли инженерные подразделения группировок войск "Запад" и "Север".В контексте освобождения Славянско-Краматорского района ключевое значение приобрёл участок территории на стыке территорий ДНР, ЛНР и Харьковской области, зажатый между реками Жеребец, Оскол и Северский Донец. В этом районе находятся города Святогорск и Лиман (Красный Лиман), которые буквально "нависают" над Славянском. Снабжение украинских войск в этом районе серьёзно осложнено из-за отсутствия полноценных переправ. Раньше самолёты российских ВКС последовательно уничтожили мосты через реку Оскол, так что украинские военные были вынуждены построить несколько понтонных переправ, которые также регулярно подвергаются ударам с воздуха. В "междуречье", после длительной паузы, возобновились боевые действия. Наступая из района Сватово, российские войска освободили населённые пункты Зелёный Гай, Вишнёвое и Первомайское.Дальнейшее продвижение в этом районе может позволить рассечь группировку противника надвое и вынудить ВСУ отойти за реку Оскол. Однако даже с освобождением города Лиман, который прилегает к Славянску, ещё нельзя будет приступить непосредственно к штурму города, отмечают фронтовые источники, знакомые с обстановкой в этом районе. "Мы уже стояли в Лимане, и можно сказать, что боевые действия сводились к переправам через Северский Донец мобильных групп в обе стороны и последующим столкновениям на обоих берегах. Мост между Лиманом и Славянском в районе Райгородка ВСУ подорвали ещё в 2022 году, так что реку в этом месте так просто не перейти", — отмечают военные. Чтобы окружить Славянск с севера, необходимо обойти город и перерезать трассу М-03 на Изюм. Украинские источники опасаются, что российские войска могут форсировать Оскол в районе Гороховатки севернее Славянска и прорваться к Изюму.Так или иначе, предстоящие наступательные действия российской армии, которые усиливаются с каждым днем, будут непосредственно связаны с преодолением водных преград (рек и водохранилищ) наведением понтонно-мостовых переправ, зачастую под огнем противника.О том, как в современной войне защитить от нападений противника технику - в статье Геннадия Алёхина "От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехоту"

