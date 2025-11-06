https://ukraina.ru/20251106/ot-narodnykh-umeltsev-na-fronte---do-konstruktorov-v-tylu-kak-zaschitit-bronemashiny-podderzhivayuschie-1071136906.html

От народных умельцев на фронте - до конструкторов в тылу. Как защитить бронемашины, поддерживающие пехоту

На линии боевого соприкосновения стало уже привычным наблюдать, как наши бойцы идут на штурмы на мотоциклах, багги, бронированных грузовиках. Как правило, штурмовиков поддерживает бронированная техника (штатное вооружение десантников, морпехов и мотострелков)

В первых двух случаях, если не удаётся достичь эффекта неожиданности и полного огневого превосходства, заканчивается всё плохо. Во втором – технике не всегда хватает для штурмовых действий проходимости и защищённости.Как показал опыт начального периода СВО, вопрос наличия защищённых бронетранспортёров назревал – и вот, по-видимому, созрел окончательно. На нужды фронта стали отвечать рембаты, как говорится – промка не может, рембат поможет. В общем, удивительного тут ничего нет. Потери штатных БМП и БТР никто не отменял, да и защищённости, как оказалось, им откровенно не хватает. Штатные комплекты дополнительной брони (навесная разнесённая, динамическая и противокумулятивные экраны "решётки") вроде как были приняты на снабжении ещё до 2022 года, но на фронте их сперва почти не видели, а когда они появились, по-настоящему массовым явлением так и не стали. А при этом, для той же БМП-3, вопрос защищённости всегда стоял очень остро. Ведь БМП (по сути, лёгкий танк с опцией повозить пехоту) может буквально разлететься на молекулы от одного попадания, при условии даже не полной загрузки боекомплекта к 2А70, что, к сожалению, мы уже не раз наблюдали на кадрах от противной стороны.Штатное дополнительное бронирование в Афганистане получали не только БМП, но и БТР. К сожалению, после вывода ограниченного контингента, про эту практику, по сути, предпочли забыть. Что-то подобное происходило в период двух чеченских кампаний. Стоит отметить, что в ходе специальной военной операции, несмотря на все потуги стран НАТО, украинская армия не имеет даже паритета с нашими силами в бронетехнике, что в танках, что в БТР и БМП. Вражеская авиация используется практически исключительно как стартовые площадки для ракет для ударов по тылам и средствам ПВО также в тылу, а вертолёты в лучшем случае пускают НАРы с кабрирования (пуск боевым вертолетом ракет вверх по навесной траектории, что напоминает работу систем залпового огня - Ред.). В таких условиях основной проблемой для бронетехники практически на всех направлениях становятся артиллерия и дроны. При этом танки, понятное дело, к артиллерии менее чувствительны. А самый массовый "противотанковый" дрон – это FPV-дрон с боевой частью от гранаты серии ПГ-7, ну то есть, по сути, летающий РПГ. Ну и мины. Наше командование, уверен, понимает, что терять больше или даже столько же, как оппоненты, мы себе позволить не можем. А вперёд идти надо… Вот в таких условиях "царь мангалы" и превратились из танков в тяжелые БТР.Ещё в прошлом году комплекты дополнительной брони начали поступать в войска, но основную тяжесть работы по увеличению выживаемости наших бронированных колесниц пехоты по-прежнему несут на себе рембаты. При этом у нас в свое время была попытка сделать тяжёлый БТР/БМП. Речь про БТР-Т. Правда, машина умерла, не родившись. По факту это была концепция БМО-Т, но только на шасси уже устаревшей машины – Т-54/55. С одной стороны – дёшево и сердито, производство таких тяжелых БТР можно было наладить довольно быстро, так как изменения в базовую конструкцию вносились незначительные. Если сравнить с тем же израильским БТР "Ахцарит", на базе тех же Т-54/55, то там была полностью переработана компоновка, чтобы разместить десант в 7 человек и обеспечить посадку и высадку через аппарель в задней полусфере. Более того, израильтяне ещё и усилили бронирование машины, относительно базовых моделей танков. Понятное дело, что ничего подобного с БТР-Т не делали, и это, в общем, машину и похоронило. Если на БМО-Т можно было мириться с малым десантным отделением и неудобной высадкой и посадкой, так как машина создавалась под узкие задачи, то на "общевойсковом" БТР это было уже неприемлемо.Как бы там ни было, хочется надеяться, что вопрос защищённости наших БТР и БМП будет решаться – и решаться оперативно. Возможно, какие-то решения стоит отложить на период после окончания конфликта, как, например, принятие на вооружение абсолютно новых систем и образцов. Но то, что что-то надо делать прямо здесь и сейчас, наглядно демонстрирует инициатива снизу. Благо подвижки в этом направлении есть.Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили боевую машину пехоты (БМП) сплошным антидроновым экраном, который называют "царь-мангалом". БМП с необычной конструкцией, которую усилили тросами, не раз показали в эфире телеканала "России 1". В репортаже продемонстрировали БМП подразделения группировки российских войск "Юг", которое выполняет задачи в направлении Часова Яра. Машина получила "царь-мангал" из листов стали. На антидроновом козырьке заметны приваренные пучки стальной проволоки из тросов. Можно предположить, что "мохнатый" навес повысит вероятность преждевременного срабатывания дрона. Кроме того, стальной проволокой прикрыли корму и переднюю часть "мангала", а в нижней части корпуса БМП закрепили резиновые экраны. Подобными конструкциями в зоне СВО защищают танки и легкую бронетехнику, которую используют для доставки пехоты к позициям противника. "Мангалы" начали применять из-за распространения FPV-дронов.На других участках фронта наши бойцы оснастили боевую машину пехоты БМП-2М необычной конструкцией из стальных тросов для защиты от дронов. Машины получили штатный комплект дополнительной защиты, который состоит из дополнительной брони, решетчатых экранов и антидронового "мангала" для защиты крыши башни. Бойцы оснастили БМП "ежиком" из распущенных тросов, которые приварили к корпусу и "мангалу". Такая конструкция может повысить защищенность машины от используемых в зоне спецоперации FPV-дронов.Еще в марте прошлого года в холдинге "Высокоточные комплексы" сообщили, что все БМП-3, БМП-2, БМП-2М, БМП-1АМ "Басурманин", боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка-М" штатно оснащаются комплектами дополнительной защиты. И отныне средствами антидроновой защиты российские БМП-3 и БМД-4М стали оснащаться уже на заводе. Курганмашзавод отгрузил в войска первую партию дополнительно защищенных машин пехоты БМП-3 и машин десанта БМД-4М.Стоит отметить, что на сегодняшний день эти боевые машины не имеют аналогов в мире, так как, помимо 30-миллиметровой автоматической пушки, они вооружены еще и 100-миллиметровым орудием. Более того, это орудие служит также пусковой установкой ПТУР, что позволяет машинам бороться не только с пехотой и легкобронированной техникой, но и с танками. История знает немало случаев, когда БМП-3 самой приходилось выполнять обязанности танков, например, в первую чеченскую кампанию. И это неудивительно, ведь мощное вооружение машины позволяет решать широкий круг задач, что неоднократно отмечалось в ходе текущего конфликта.Обобщив опыт СВО, инженеры Курганмашзавода решили установить на БМД-4М следующий защитный "обвес": борта машины усилили не только броневыми экранами, но и противокумулятивными решетками. Получился своеобразный тройной защитный "сэндвич": решетки, броневой экран и собственная броня машины. От бронебойного подкалиберного снаряда такой "сэндвич" вряд ли спасет, но от FPV-дрона защитить однозначно сможет. Над башней соорудили козырек, который должен защитить машину как от сбрасываемых боеприпасов, так и от FPV-дронов. Для защиты от них используются также специальные сетки, закрывающие борта башни, и пространство ниже крыши козырька.Похожей защитой обзавелась и БПМ-3, кроме того, ее дополнили маскировочным негорючим комплектом "Накидка", что делает машину менее заметной в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Не секрет, что нашим войскам очень досаждают тяжелые дроны, получившие в войсках прозвище "Баба-яга", которые любят работать по ночам, так как оснащены тепловизорами. Так что комплект "Накидка" позволит БМП-3 стать менее заметной. Впрочем, данный "маскхалат" не помешает любой технике в зоне проведения СВО.За прошедшие три с половиной года спецоперации многие военные обозреватели утверждали, что с появлением таких противотанковых комплексов, как американский "Джавелин", и FPV-дронов танки утратили свою боевую ценность. А про легкобронированную технику и говорить нечего — дескать, теперь это не более чем дорогостоящая мишень для копеечного дрона. С одной стороны, подобные рассуждения имеют право на существование, но вместе с тем едва ли не каждый день проведения СВО доказывает обратное.Если бы у российской армии не было БТР, БМП и БМД, то непонятно, на чем доставлялись бы штурмовики на передний край. Вряд ли для этих целей подошла бы другая техника. Любая броня на поле боя ценится очень высоко. Другое дело, что теперь наступили такие времена, что нужно защищать… саму броню! Украинская сторона этого не поняла, самоуверенно отправив в бой танки и прочую бронетехнику западного производства без дополнительной защиты. Что из этого вышло, можно увидеть на Поклонной горе в Москве, где представлен широкий ассортимент трофейной западной техники.А в России выводы все же сделали, правда, с оговорками. И теперь в войска идет "защищенная броня". И пусть выглядят все эти козырьки, "мангалы" и решетки непрезентабельно. Но красоваться эта техника будет не на парадах, а на линии боевого соприкосновения. И там она может выглядеть, как угодно. Главное, чтобы выполняла свое предназначение и спасала жизни наших солдат.К примеру, еще два года назад, контейнер на основе разработанных "НИИ Стали" элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24 испытали на полигоне Алабино. Макет борта танка с динамической защитой поразили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВС, который пробивает не менее 400 миллиметров броневой стали. В результате испытаний удалось подтвердить уровень защиты контейнера на основе ЭДЗ 4С24, который составил не менее 500 миллиметров. И вот, похоже, свершилось. В сети появились первые кадры БМП-3 с комплектом динамической защиты 4С24 производства концерна "Калашников", поступившие буквально на днях в распоряжение российских военных в зоне спецоперации. Блок ДЗ 4С24 состоит из четырех элементов. Установка этой защиты на БМП-3 позволит боевой машине получить всеракурсную защиту, отмечают эксперты.В тыловых районах, которые находятся на незначительном удалении от передовой, военные специалисты-ремонтники иронично подчеркивают: "Неужели уже скоро нам в ремонтных мастерских непосредственно у линии фронта не придется наваривать кустарную защиту, накладывать траки и даже мешки с песком для создания дополнительной защиты бронетехники, порою превращая ее в неуклюжие "черепахи"?Последние годы в войска поступают модернизированные БМП-2, которые оснащаются двухместным модулем Б05Я01 "Бережок" разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения (входит в "Ростех"). Согласно информации Минобороны РФ, он представляет собой башню с обновлённым комплексом вооружения и средствами управления огнём. "Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновлённым комплексом вооружения. В нём установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемой ракеты", — говорится в материалах военного ведомства.Российским маскировочным комплексом "Накидка" стали штатно комплектоваться БМП-2 и БМД-4, сообщили в пресс-службе холдинга. Как отмечают в Минобороны РФ, за счёт применения "Бережка" и новых прицелов удалось существенно увеличить боевые характеристики БМП-2М. "В результате модернизации боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. На БМП-2М с боевым отделением "Бережок", вооружённым пушкой калибра 30 мм и противотанковым ракетным комплексом "Корнет", в дополнение к автоматической пушке калибра 30 мм установлен автоматический гранатомёт", — сообщается на сайте военного ведомства. Модернизированная БМП-2 получила шестицилиндровый многотопливный дизельный двигатель с турбонаддувом УТД-23 мощностью 360 л. с. Как полагают военные эксперты, благодаря новому силовому агрегату усовершенствованная машина сохранила высокие показатели подвижности и проходимости.С их точки зрения, одним из главных достоинств БМП-2М с "Бережком" является ПТРК "Корнет", который считается лучшим в мире оружием в своём классе. Напомним, модуль включает две пусковые установки, в каждой находится по две управляемые ракеты. При грамотном обеспечении целеуказания "Корнет" способен нанести огромный урон противнику. Комплекс эффективен против абсолютно любой бронетехники, может разрушать практически все укрепления противника и работать по низколетящим воздушным целям. По данным "Ростеха", БМП-2М с модулем "Бережок" имеет возможность наносить удары на дальности до 8 км и "поражать все существующие в мире танки и боевые машины". В настоящее время данная модернизированная "двойка" успешно применяется в зоне СВО.Она является востребованной техникой, в первую очередь для эффективной поддержки штурмовых действий."Бережок" позволяет обрушить на противника шквал огня, облегчив штурмовым группам задачу овладения опорником. БМП-2М подходит и для доставки штурмовиков в заданную точку вблизи позиций неприятеля. Бойцы находятся на броне, быстро спешиваются и приступают к выполнению поставленной задачи. По словам экспертов, большую роль БМП-2М играет в снабжении войск и эвакуации раненых. Для этих целей как раз используется достаточно вместительное десантное отделение.Конечно, у России есть ещё более эффективная бронетехника. Но в условиях СВО отказываться от БМП-2 неразумно. В наследство от холодной войны нам достались тысячи "двоек", которые без больших затрат можно превращать в современные образцы бронетехники. По мнению военных специалистов прежде всего усовершенствование коснётся средств защиты и вооружения, различные антидроновые конструкции, активно-реактивную броню (разновидность динамической защиты), современные средства обмена информацией и радиоэлектронного подавления БПЛА.О том, какую роль в СВО играют танки - в статье Геннадия Алехина "Танки дронов не боятся. Если их хорошо защитить"

