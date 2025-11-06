https://ukraina.ru/20251106/kristofer-khelali-neokonservativnaya-ideologiya-kholodnoy-voyny-vse-esche-dominiruet-v-ssha-1071196144.html

Кристофер Хелали: Неоконсервативная идеология холодной войны все еще доминирует в США

Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали об отношениях США и России, причинах, которые мешают остановить войну на Украине, а также опасности милитаризации США и Европы

— Крис, как бы ты описал текущую политику США в отношении России?— Я бы сказал, что политика немного шизофренична. Сегодня — позитивная, завтра — негативная. Сегодня мы встречаемся, завтра не встречаемся. Сегодня Трамп доволен Путиным, завтра недоволен. Поэтому, на поверхности она выглядит как буря, в том смысле, что ты никогда не знаешь заранее, что получишь, а в глубине структура политики остается русофобской и Штаты смотрят на Россию как на стратегического противника. И даже если Трамп говорит о мире, а Кирилл Дмитриев приезжает и пытается навести мосты, глубинные структуры американского общества и американской власти все еще считают Россию и, шире, Китай главными врагами и соперниками в международной системе.Основной функцией США остается сохранение однополярности и гегемонии. Они говорят, у нас есть западный, либерально-демократический порядок с момента падения Советского Союза, и мы сделаем все, чтобы так продолжалось: либо экономическими методами, включая тарифы и санкции, либо с помощью войны и любых других средств.Конечно, у нас были совершенно безобразные отношения с Россией при администрации Байдена. Поэтому хорошо, что наступило какое-то потепление, важным символом чего стало рукопожатие в Анкоридже на Аляске. Но трансформировался ли этот символ в политические изменения? Вообще-то нет, потому что США все еще обеспечивают Украину, пусть теперь и не напрямую, но через страны НАТО и используют свою разведку, чтобы передавать координаты украинской армии. В этом плане изменилось немногое.— От чего зависит доволен Трамп Путиным или нет?— От готовности Путина потешить его самолюбие, согласившись на хоть какой-то мирный договор. Я думаю, что Трамп говорит правду и действительно хочет найти решение, но американская политика не заинтересована в решении. Если бы была реальная заинтересованность в решении, они остановили бы всю техническую, военную и финансовую помощь украинскому режиму. Но они не сделали этого. Так что, по сути, они гнут ту же линию, что и раньше. Мы должны понимать, что за Трампом стоит целый военно-промышленный комплекс. Существует сеть тех, кого война превратила в сверхбогачей. Под войной я имею в виду войну, которая началась в 2014 году против людей Донбасса и Крыма. — Правда, что в команде Трампа есть две партии? Проукраинская партии под началом Рубио, и пророссийская, руководимая Уиткоффом?— Условно да. Первая партия настроена антироссийски и имеет неоконсервативные взгляды. Там видят Россию как продолжение Советского Союза, а потому никаких настоящих отношений между странами быть не может. В этой партии не только Рубио, но Линдси Грэм*, Майк Помпео, Джон Болтон. В их мировоззрении Российская Федерация не отличается от Советского Союза, Россия продолжает союзные отношения с Северной Кореей, Китаем, Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, а теперь еще с Буркина-Фасо и Африкой вообще, Ираном. Они видят это и говорят — в чем разница, кроме того, что поменялся флаг и русские поют свой гимн немного по-другому, хотя песня та же? Соответственно, они видят Российскую Федерацию не просто как противника, но как врага.Уиткофф же и его команда не считают Россию лучшим другом, но все-таки видят в ней кого-то, с кем можно вести дела. Я не думаю, что Уиткофф позволил бы России присоединиться к НАТО, вряд ли это оправдано с его точки зрения, но он бы сказал — у нас есть деньги, Россия богата природными ресурсами, давайте отправим американские компании, чтобы подписать какие-то договоры, и посмотрим, что мы сможем от этого поиметь. Я думаю, что этот более прагматичный подход является классическим для американской политики. Но неоконсервативное мировоззрение до сих пор доминирует в, как мы это называем, глубинных структурах государства: в нацбезопасности, в академической среде, в аналитических центрах. Многие из них натренированы этой идеологией, которая развивается со времен Бжезинского и других, кто видел главным врагом Советский Союз, а затем также — Российскую Федерацию.Так что, конечно, есть две соревнующиеся партии, которые пытаются склонить Трампа на свою сторону. Мы видим постоянное изменение позиции Трампа именно потому, что у обеих партий есть сильные группы поддержки.— А что насчет Демократической партии. Она близка по взглядам к неоконам?— К сожалению, Демократическая партия полностью перешла на сторону неоконов. В Демократической партии нет вообще никакого альтернативного движения. Даже самая, так сказать, прогрессивная часть Демпартии в лице демократических социалистов Берни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес, все еще считает Россию враждебной страной. Они называют Россию фашистской, тоталитарной и бог знает еще как. Факт в том, что для Демократическом партии сейчас нет возможности налаживания хороших отношений с Россией. И я боюсь, если на следующих выборах Демпартия придет к власти в Конгрессе, это может заблокировать множество усилий по нормализации отношений с Россией.— Какие условия прекращения войны могут быть сейчас приемлемыми для американских властей? Для трампистов, для неоконов, для демократов?— Я думаю, что для демократов нет никакого другого решения, кроме восстановления территориальной целостности постсоветской Украины. Они не примут никаких территориальных изменений даже несмотря на то, что ДНР, ЛНР, Крым, а теперь еще Запорожье и Херсон выбрали вступить в Российскую Федерацию и были приняты в РФ в законодательном порядке. Сторонники Демпартии говорят, что это не важно, мы не признаем это голосование. Если голосование прошло не так, как им надо, они считают его неправильным голосованием.С другой стороны, я думаю, что позиция Трампа более пророссийская, или, по крайней мере, в военном плане более приемлемая для России — отдайте России Донбасс, отдайте то, что они хотят по линии соприкосновения, заморозьте линию, или даже отдайте все четыре региона и покончим с этим. Но украинская позиция, которая, конечно, поддержана неоконами и демократами, не предполагает никаких территориальных уступок. Иногда в медиа возникают слухи, что украинское правительство готово остановиться на контактной линии, но наиболее радикальные националисты и фашисты на Украине никогда не пойдут на территориальные уступки. Опасность заключается в том, что, если Зеленский подпишет такой договор, его могут устранить изнутри, а к власти придет кто-то еще более радикальный. После стольких лет увлечения бандеровской идеологией, проникшей в государственную власть, мирный договор, предполагающий потерю территорий, может быть воспринят как предательство.— Но именно Зеленский сейчас больше всех говорит об остановке по линии фронта, что автоматически означает передачу России ряда территорий.— Все может быть, но есть много факторов. Даже если Зеленский согласен, и европейцы согласны, и американцы согласны, то возникает следующий вопрос — каким будет статус территорий? Например, один бывший украинский чиновник недавно сказал, что возможна ситуация, когда Россия будет иметь административный контроль над новыми регионами, но карта останется такой же, как раньше. Можно сказать, ладно, путь территории будут под контролем России или они могут быть автономными, есть много вариантов. Кроме того, если стороны остановятся на контактной линии, Зеленский все равно столкнется с вопросом гарантий безопасности для Украины, а здесь еще ничего не решено. Я думаю, что Украина все еще хочет продолжать движение в сторону ЕС и НАТО, а Российская Федерация не позволит этого.— Президент Путин не против вступления Украины в ЕС.— Да, ЕС — не проблема, но НАТО — большая проблема. Но и нынешний Европейский союз — не то, что раньше, он тоже становится проблемой. Европейский союз сейчас движется в сторону создания европейской армии. Ремилитаризация Германии, огромная ремилитаризация всей европейской структуры становится очень опасной, потому что с одной стороны есть НАТО, а с другой Европа начинает говорить, что ей нужно защищаться. И может так получиться, что уже завтра Европа будет иметь свою армию. И если Украина вступает в Евросоюз, а Евросоюз потом создает армию, то мы снова оказываемся в той же самой ситуации касательно безопасности.— И получаем НАТО без НАТО.— Правильно, именно так. Что-то вроде троянского коня. Европейцы не были открыты и честны в отношении некоторых долгосрочных целей, касающихся безопасности, и они продолжают считать Россию главной угрозой для своей безопасности. Поэтому вопрос времени, когда самые радикальные антироссийские взгляды в Европе материализуются в виде военной силы.— Несколько дней назад бельгийский министр обороны Тео Франкен сказал, что трамписты теперь хотят обратить внимание на Тихий океан, а с Россией будут бороться европейцы.— В американской политике при Обаме было то, что мы называем поворотом к Тихому океану, поворотом в Азию. Соединенные Штаты начали отворачиваться от Северной Европы и Средней Азии с целью создать такую систему, которая остановит развитие Китая и его отношения со странами региона. Это целеполагание Холодной войны, в рамках которой пытаются окружить противника путем американского присутствия в регионе и распространением своего влияния. Китай, конечно, как вторая крупнейшая экономика мира, которая скоро будет первой, имеет разные территориальные проблемы со своими соседями, исторические и длительные проблемы. Например, ситуация с Тайванем, в Южно-китайском море, их много. Соединенные Штаты пытаются противодействовать претензиям Китая, его территориальной целостности, заявляют, что будут защищать Тайвань и такое прочее.Конечно, европейцы этим очень обеспокоены. Потому что, если поворот случится, не исключено, что Соединенные Штаты попытаются максимально нормализовать отношения с Россией, а затем попробуют оторвать Россию от Китая, чтобы готовиться к военному столкновению с Китаем.Однако, я думаю, что российские власти осознают этот факт и понимают, кто с ними, а кто против них в такие жестокие времена. Украинский кризис и специальная военная операция показали, что у России и Китая глубокие стратегические связи, которые имеют давние исторические корни. С другой стороны, европейцы и американцы переменчивы — сегодня они с тобой, завтра против тебя, сегодня они согласны сотрудничать, а завтра их не найдешь. Поэтому я не думаю, что отношения вернутся туда, где они были раньше. Я думаю, что отношения попытаются перевести в плоскость win-win, когда каждый сможет объявить себя победителем, но это и все. Мы будем пытаться сохранить базовые отношения, но путь к интеграции уже закрыт.— То есть Китай давно стал приоритетным для США направлением?— Я думаю, что трамписты планируют действовать против Китая, но они также осознают большие экономические риски, поскольку экономики стран очень интегрированы. Так что, да, военный конфликт с Китаем остается приоритетом, особенно для самых рьяных ястребов в администрации Трампа. Но, в то же время, я думаю, что ситуация в Израиле, Газе, ситуация на Украине и, более широко, в регионе, это, конечно, большая проблема для США, поэтому они не могут сделать полный разворот. Они продолжат разгружать себя, уходить из неприоритетных точек, поскольку у них сейчас слишком много фронтов, которые приходится поддерживать.В такой ситуации, мне кажется, европейцы немного напуганы, так им нужна постоянная поддержка от американцев. Если последнее заявление о сворачивании военного присутствия в Румынии правдиво, надо подождать подтверждения, то это серьезная новость, ведь Румыния как раз является восточным флангом НАТО. Если войска выведут, то вопрос в том, переместят ли их в Прибалтику или просто уменьшат американский контингент? Уменьшение американского контингента может также означать увеличение контингента европейского. То есть американские войска могут уйти, а вместо них — зайти британские или французские.— Или украинские.— Точно, как вариант.— Что ты думаешь о плане Трампа инвестировать более чем 1 триллион долларов в министерство войны в следующем году? Это же немыслимые деньги.— Так и есть. Когда я преподавал, я задавал вопрос своим студентам — сколько у России военных баз вне территории России? И они отвечали, не знаю, ну тысяча, две тысячи. Я говорю нет, меньше тридцати. А у Китая? Они — не знаю, может пятьсот. Меньше тридцати. А у Соединенных Штатов? Они — думаю, несколько. Нет, нет, вот у Штатов как раз от 800 до 1000. Так что 1 триллион долларов на бюджет обороны, или теперь бюджет войны, больше не обороны, поддерживает более 800 военных баз вне территории США, о которых мы знаем, не говоря о разных секретных базах. Он поддерживает огромные расположения военных по всему миру: в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, в Юго-восточной Азии. В одной Южной Корее более 50 тысяч американских военных. А еще включает в себя увеличение количества средств и технического оборудования, которое повышает возможности войск. Так что мы видим военную машину, которая продвигает политику. Если, например, вы хотите продвигать ее с 1 триллионом долларов, вы, конечно, должны продолжать расширение военной мощи. Но расширение вашей военной мощи означает, что другим странам придется реагировать, то есть вы запустите гонку вооружений. На самом деле это продолжение гонки вооружений времен холодной войны и с тех пор ничего не изменилось. Но Россия и Китай не тратят такие деньги. Они тратят на порядок меньше.— При том, что Россия сейчас воюет.— Именно, при том, что Россия воюет. Мы понимаем, что США такой политикой продолжают создавать своей армии агрессивный и наступательный образ. И потому, что Штаты имеют военные силы по всему миру, они сохраняют статус империалиста и колониалиста, который простирает свои интересы далеко вне своих границ. — Зеленский тоже шел к власти со словами о мире.— Да, со словами о мире, а теперь это слова о войне. Я думаю, что такие действия очень опасны и мы должны отнестись к ним очень серьезно.*люди и организации, внесенные в перечень экстремистов и террористовО вариантах окончания конфликта — в материале «Переговоры лучше перестрелки. 12 пунктов нового европейского мирного плана внешне отвечают интересам РФ».

