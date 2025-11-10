https://ukraina.ru/20251110/kogo-i-pochemu-realno-boitsya-zelenskiy-zachem-on-vvel-sanktsii-protiv-svoikh-i-chuzhikh-1071356622.html

Кого и почему реально боится Зеленский. Зачем он ввел санкции против "своих" и "чужих"

Кого и почему реально боится Зеленский. Зачем он ввел санкции против "своих" и "чужих"

На фоне военных провалов ВСУ Владимир Зеленский попытался воевать санкциями. Он сформировал целый пакет подсанкционных украинских и российских политиков и чиновников, на которых обрушился с запретами и ограничениями. Глава киевского режима не скрывает, что его репрессии стали ответом на политические решения РФ в отношении Украины.

"Недавно появилось демонстративное политическое решение России о применении санкций против украинских чиновников, в частности против премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления", - заявил Зеленский в традиционном вечернем обращении к нации. По его словам, санкции должны применяться как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, распространяющего пропаганду и усложняющего принятие решений, направленных на достижение мира. Вот так новость! Упорно сопротивляющийся любым мирным инициативам квазипрезидент начал корчить из себя миротворца и обвинять РФ в нежелании прекращать конфликт. Кажется, это называется валить с больной головы на здоровую?Правда, на практике санкции Киева не имеют ни экономической, ни юридической силы за пределами Украины. Они играют роль символического оружия и призваны демонстрировать активность Зеленского для внутренней аудитории и западных партнёров. При этом список "наказанных" весьма широк, в нем есть фамилии заместителя министра науки РФ Андрея Омельчука и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, санкции конснулись начальника управления Главного управления Генштаба России Александра Зорина, участвовавшего в переговорной группе на встречах с украинской стороной в Стамбуле и руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комко."Я, как человек, уже обладающий такой "наградой", могу сказать - это, в какой-то степени, признание. Для Зеленского это просто очередная попытка отвлечь внимание от всего того трэша, что происходит в стране. Каждый день - какой-то гнилой вброс, лишь бы не по делу.Но неужели ещё остались те, кто в это верит? Санкции против Дмитриева сильно помогут бойцам под Покровском? Или просто в очередной раз покажут примитивность режима и подтвердят его террористическую сущность?", - прокомментировал санкционный выпад Зеленского оппозиционный депутат ВР Артем Дмитрук, проживающий в Великобритании.Кстати, о Великобритании. Cанкции уже зафиксированы в Лондонском суде международными экспертами как политическое преследование. И что особенно важно - не от кого-то абстрактного, а лично от Зеленского и его ближайшего пособника Андрея Ермака. Это тревожный маркер, показывающий, что даже лояльный Запад фиксирует - Киев переходит грань, а списки врагов Украины становятся не средством защиты, а формой самоутверждения бывшего комика.Ну, а кое-кто и вообще считает, что новый санкционный пакет Зеленского призван замаскировать атаку только на двух главных персон из "черного списка". А именно на спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Один жестко держит переговорную линию РФ, другой является приговором для нелегитимного президента и ключом к выборам на Украине.Так, украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что санкции Зеленского против Кирилла Дмитриева - это сигнал от президента Трампа. Белый Дом таким образом, видимо, пытается выбить переговорщика со стороны Кремля. Очень похоже, что через такой нехитрый ход Трамп пытается снять с себя ответственность за то, что не сумел прогнуть киевский режим и выполнить анкориджские договоренности. Вот и нашел "крайнего", который якобы не выполнил те обязательства, которые были Москвой взяты на себя во время встреч с Уиткоффом. В этой логике Белый дом использует Киев как посредника для решения собственных коммуникационных задач: убрать из переговорного процесса фигуру, мешающую перезапуску диалога с Москвой. То есть, американский лидер после бряцанья ядерным оружием, снова ищет сближения с Россией и Путиным для окончательного решения украинского вопроса, вместо того чтобы вписаться в затяжную войну совместно с ЕС. Стоит ли тогда удивляться гневу британских хозяев Зеленского, которые уже возмутились этими санкциями без спроса?Кстати, не исключено, что за эту услугу квазипрезидент выпросил у Вашингтона разрешение "поохотится" на экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого: конфликт между ними тлеет с 2020 года. Начавшись на почве электронного декларирования он закончился указом президента об отставке главы Конституционного суда и приостановлении деятельности самого КСУ - органа, который отвечает за соответствие законов Конституции и официально толкует конституционные нормы. А зачем Зеленскому, который давно "отменил" Основной закон и управляет страной в ручном режиме, конституционные толкователи? С момента начала войны Зеленский фактически поставил Конституцию на паузу, избирательные процедуры заморожены, парламент работает в режиме одобрения, судебная система сведена к функции легитимации президентских решений.Вот почему включение Тупицкого в список демонстрирует, что Киев продолжает внутреннюю зачистку правового поля и устраняет тех, кто может напомнить о независимости украинской судебной системы до 2020 года и о нелегитимности нынешней украинской власти. Причем, понятие "ликвидации" в данном случае следует понимать буквально. Ведь Зеленский не просто вынудил главу КС бежать из Украины, но и пытался его уничтожить в Европе. Напомним, что в прошлом году на проживающего в Вене Александра Тупицкого было совершено покушение, но австрийские врачи чудом спасли ему жизнь. При этом попытка отравить судью ртутью совпала с обращением экс-главы КС в Верховный суд Украины по факту бездеятельности Зеленского в вопросе восстановления его, Тупицкого, в должности.И Верховный суд иск зарегистрировал. Такой шаг означал возможный правовой рецидив: возвращение к принципу судебного контроля за исполнительной властью. Можно только представить себе физиономию Зеленского, узнающего о том, что он больше "не царь горы". Впрочем и для выстроенной им системы такой вариант был неприемлем, так как наличие независимого арбитра разрушило бы конструкцию "военного консенсуса".Неудивительно, что решение Верховного суда сразу же вызвало "шухер" в офисе Зеленского, и в конце-концов, привело к решению зачистки строптивого экс-главы КС. Сам же Тупицкий подозревает в исполнении "приговора" народного депутата Украины, но ссылаясь на тайну следствия, фамилию не раскрывает. А следствие до сих пор топчется на месте, хотя за это время в Харькове был убит ударом дрона судья Верховного суда Украины Леонид Лобойко: он один из немногих, кто помогал зарегистрировать заявление Тупицкого. Совпадение? Не думаем.И что интересно Зеленский уже не первый раз вводит санкции против граждан Украины, что является нонсенсом. Но именно так он поступил в отношении Медведчука и некоторых других граждан, а теперь и против Тупицкого.Наоборот, похоже на звенья одной цепи, где просроченный глава государства отменяет и выборы, и суды, и неугодных судей. То есть, все кто мешают Зеленскому единолично править, оказываются либо за решеткой, либо в бегах, либо под ударом санкций. И введение сейчас ограничений против бывшего главы Конституционного суда доказывает - Зеленский боится реанимации правового украинского поля и всего, что с этим процессом связано. Не менее тревожной выглядит и настороженная реакция Запада на санкции киевского режима, вместо привычного одобрения. Плохой знак для украинского диктатора: его систему страха и террора готовятся разломать, пока Зеленский окончательно не доломал страну, необходимую Западу в роли буфера.О других аспектах внутренней жизни Украины - в статье "За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине"

