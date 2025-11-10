"Будущий хитрый пиар": Бабич раскрыл, как Трамп использует ядерную повестку для выборов 2026 года - 10.11.2025 Украина.ру
"Будущий хитрый пиар": Бабич раскрыл, как Трамп использует ядерную повестку для выборов 2026 года
"Будущий хитрый пиар": Бабич раскрыл, как Трамп использует ядерную повестку для выборов 2026 года
"Будущий хитрый пиар": Бабич раскрыл, как Трамп использует ядерную повестку для выборов 2026 года
Политическая цель Дональда Трампа в ядерном вопросе может быть связана с предстоящими выборами и возможностью получить Нобелевскую премию мира, отодвинув украинский конфликт на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-10T04:00
2025-11-10T04:00
Эксперт предложил, что поднятие ядерной темы является элементом предвыборной стратегии. "Есть версия, что если привлечь к проблеме ядерных испытаний общественное внимание, обратить к ней взоры человечества, то она отодвинет на второй план украинский конфликт", — заявил Бабич.По его словам, это позволит американскому лидеру достичь сразу нескольких целей. "Тогда Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира в 2026 году и заявить перед важными для него промежуточными выборами в Конгресс, что решил проблему ядерных потенциалов. Уже не важно будет, что ему не удалось потушить конфликт на Украине за 24 часа, как он обещал", — пояснил эксперт.Бабич также связал эту стратегию с другими потенциальными кризисами. "Возможно, к тому времени возобновится и конфликт на Ближнем Востоке. Он уже и сейчас практически возобновился, Израиль бьет и по Ливану, и по Газе", — отметил он.Таким образом, ядерная риторика может быть частью долгосрочного плана. "Так что история с ядерными испытаниями — это будущий хитрый пиар Трампа, которые реализуется уже в 2026 году", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
"Будущий хитрый пиар": Бабич раскрыл, как Трамп использует ядерную повестку для выборов 2026 года

04:00 10.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Политическая цель Дональда Трампа в ядерном вопросе может быть связана с предстоящими выборами и возможностью получить Нобелевскую премию мира, отодвинув украинский конфликт на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт предложил, что поднятие ядерной темы является элементом предвыборной стратегии. "Есть версия, что если привлечь к проблеме ядерных испытаний общественное внимание, обратить к ней взоры человечества, то она отодвинет на второй план украинский конфликт", — заявил Бабич.
По его словам, это позволит американскому лидеру достичь сразу нескольких целей. "Тогда Трамп сможет получить Нобелевскую премию мира в 2026 году и заявить перед важными для него промежуточными выборами в Конгресс, что решил проблему ядерных потенциалов. Уже не важно будет, что ему не удалось потушить конфликт на Украине за 24 часа, как он обещал", — пояснил эксперт.
Бабич также связал эту стратегию с другими потенциальными кризисами. "Возможно, к тому времени возобновится и конфликт на Ближнем Востоке. Он уже и сейчас практически возобновился, Израиль бьет и по Ливану, и по Газе", — отметил он.
Таким образом, ядерная риторика может быть частью долгосрочного плана. "Так что история с ядерными испытаниями — это будущий хитрый пиар Трампа, которые реализуется уже в 2026 году", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
7 ноября, 18:17
Противоречивые сигналы из Вашингтона: Захарова ответила на вопрос Украина.ру о "ядерной риторике" Трампа
