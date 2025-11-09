https://ukraina.ru/20251109/tepla-ne-budet-vsyu-zimu-no-bezhat-bessmyslenno-eksperty-o-blizhayshikh-perspektivakh-ukrainy-1071314164.html

Тепла не будет всю зиму, но бежать бессмысленно: эксперты о ближайших перспективах Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему приведёт потеря киевским режимом Покровска (Красноармейска) и Купянска. И думают над тем, помогут ли украинцам перезимовать добрые советы от правительства

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103043/80/1030438074_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_54fe3731b30a4f2dd9f3586909922848.jpg

Есть мнения, что если на подконтрольной Киеву части Украины зимой в домах не будет тепла (а такая угроза есть), то народ может взбунтоваться. Уже зафиксированы случаи перекрытия движения транспорта на дорогах возмущёнными замерзающими горожанами.Но власть таких бунтов пока не особенно боится. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* сказал покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По его словам, сами бунты могут быть только женскими — "мужчины на улицу не выйдут, иначе им светит ТЦК"."Но бунты на улицах, если это не улица Банковая, ни к чему хорошему на самом деле не приведут, и реагировать на это власть будет достаточно жёстко", — сказал политик, пояснив, что "пока нет двигателя протеста, нет оппозиционных сил, их и не может быть внутри Украины, потому что любая оппозиция… читай: кто не за Зеленского, тот "за Путина".Такую линию противопоставления начал ещё Порошенко*, а Зеленский её продолжает — "она на самом деле держится на штыках националистов, на гражданском обществе, которое построено на гранты Сороса и USAID, на антикоррупционной вертикали..."."Это система внешнего управления, которая пока использует Украину как "дрон", — заявил политик. По его мнению, сейчас всё будет зависеть от того, о чём договорятся в треугольнике Вашингтон—Пекин—Москва.Если будут медленно договариваться… Мураев напомнил, что когда-то была авария в Алчевске, когда в домах не была слита вода, с наступлением морозов вода в стояках замёрзла, прорвало трубы — и тогда аварию ликвидировали всей страной, "были брошены все силы со всех городов, со всех областей, чтобы купировать эту чрезвычайную ситуацию"."Так вот — это маленький город. Если это произойдёт по всем городам Украины и мегаполисам, а воду наверх — если вы знаете, отопление подаётся через верх, качают насосы, и заменить это какими-то генераторами, как рассказывают, ну просто невозможно физически — то может быть масштабная техногенная катастрофа", — предостерёг политик.Он добавил, что единственным выходом в такой ситуации может быть "слив системы в домах, и это будет означать, что отопления не будет целую зиму".По мнению Мураева, советы украинцам "одевать свитер" и обещанные выплаты в размере 25 долларов не спасут, всё это побудит украинцев выезжать в ЕС, а "Европа уже ограничивает выплаты (беженцам — ред.) и всё остальное". Вместе с тем такая ситуация может быть использована для того, чтобы побуждать Киев к принятию политических решений — "то есть, давить на Зеленского по вопросам церкви, языка, национальных меньшинств, нейтралитета".Политик предположил, что давить будут США и ЕС, а рычаги есть — финансы, разведданные (предоставлять или нет), а теперь ещё и "через внутриполитическую ситуацию, на которую, безусловно, окажет влияние состояние нашей энергетики, отопления в домах...".Отметим — это в том случае, если Запад захочет мира (скорее, временного перемирия), а в этом-то у многих как раз есть большие сомнения.Сам же Мураев описывает ситуацию так: славяне воюют между собой (сбылась мечта англосаксов), а Запад всего лишь выделяет для этой войны старое списанное оружие и деньги — и делает это, "пока видит, что выделяемая сумма меньше, чем совокупный ущерб, который наносится промышленному потенциалу, человеческому, мобилизационному — и России, и Украины одновременно".Политик пояснил: конфликт рано или поздно закончится, и есть вероятность, что "мы (Украина и РФ — ред.) снова объединимся в военно-политический союз, в экономический союз… будем снова представлять угрозу для коллективного Запада"."Поэтому они стараются максимально руками Украины нанести ущерб этому потенциальному объединению", — сказал Мураев. Он добавил, что западные политики будут выделять Киеву деньги до тех пор, пока есть перспектива, пока "у Украины есть шансы продолжать наносить серьёзный ощутимый урон (России — ред.)".Поэтому, продолжил политик, ситуация на фронте в Покровске (Красноармейске), ситуация в Мирнограде и Купянске может повлиять на то, будут ли и дальше финансировать Киев, считая это выгодным.А вот украинский политолог Руслан Бортник заверяет, что потеря Покровска (Красноармейска) и Мирнограда, даже потеря всей оставшейся части Донбасса не несёт стратегической угрозы для Украины, но такую стратегическую угрозу несёт потеря боеспособной части ВСУ в боях за Покровск (Красноармейск) — в боях "в мешке"."Вот потеря боеспособной части украинской армии, такой себе бахмутский эффект, только многократно хуже — вот это несёт стратегическую угрозу", — заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, политическое вмешательство (не хотят сдавать город) может привести к катастрофе.Бортник отметил, что "это война вдлинную", а потому эти города можно и даже надо бы оставить, чтобы сохранить боеспособные части ВСУ.Спикеры обсуждают и международную обстановку. Все достаточно серьёзно. Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании Совбеза РФ заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". По словам главы военного ведомства, США в ходе последних учений Global Thunder — 2025 отработали вопросы превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации в том случае, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания.Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга в эфире одного из каналов заявил, что Россия будто бы первой начала готовиться к ядерным испытаниям, Трампу об этом доложили и — "он прозрел".По словам политолога, новизна ситуации в том, что "русские вдруг стали демонстрировать носитель носителя" (речь об испытаниях "Посейдона" и "Буревестника"). Однако, уверяет беглый политолог, на Западе "никто на это не среагировал".Но это, конечно, не так. Кроме украинских политологов, есть военные специалисты, которые делают выводы, но не сообщают об этом широкой общественности.Чаплыга также предположил, что Россия может что-то испытать на территории Украины, как испытала "Орешник", который, по мнению эксперта, "был в единственном экземпляре".Зрители в комментариях к видеозаписи отметили некое противоречие — если "Орешник" существовал в единственном экземпляре, то возникает вопрос — а что же тогда "уничтожил" глава СБУ Василий Малюк*?Ранее глава СБУ заявил, что украинской стороной якобы ещё в позапрошлом году был уничтожен один "Орешник" на полигоне "Капустин Яр", но он два года "хранил эту тайну". При этом Малюк уточнил, что якобы был уничтожен "один "Орешник" из трёх".Так сколько же у России "Орешников"?Но вообще-то ситуация такова, что не до шуток. Запад готовится возложить на Москву ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). Цель — изменить восприятие хода украинского конфликта на Западе."В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии. Данные специально проведённого компьютерного моделирования показали, что с учётом розы ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", — информирует пресс-бюро СВР.По данным российской разведки, "наиболее сложным моментом осуществления подобного замысла в "мозговом центре" посчитали то, как именно возложить на Россию ответственность за катастрофу", в связи с чем в Chatham House намерены заблаговременно подготовить аргументацию на случай "любого развития событий".В частности, "предусматривается обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу об определении виновного в случившемся".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "О чём кричит "Буревестник"? России пора показать силу"

