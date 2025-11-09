Купянск почти взят: Самойлов объяснил, на какие "горящие" участки Украина перебрасывает ВСУ - 09.11.2025 Украина.ру
Сейчас, когда Купянск почти взят, ВСУ перебрасывают оттуда части на пожароопасные направления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
"Но украинская сторона успела создать там серию опорных пунктов. Там стояли воинские части, которые могли и умели сражаться", — констатировал эксперт. Сейчас, когда Купянск уже почти взят, Украина перебросила оттуда части на другие пожароопасные направления, добавил он."В том числе это три точки Запорожского фронта: Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Могли перебросить и в Сумскую область, где в районе Юнаковки идут встречные бои", — перечислил Самойлов. Собеседник издания отметил, что эти переброски ослабляют оборону ВСУ на Купянском направлении.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
Сейчас, когда Купянск почти взят, ВСУ перебрасывают оттуда части на пожароопасные направления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
"Если внимательно посмотреть на карту, то недалеко от Волчанска проходят дороги от Харькова на восток. Наше наступление угрожало перерезать эти дороги", — заявил Самойлов.
"Но украинская сторона успела создать там серию опорных пунктов. Там стояли воинские части, которые могли и умели сражаться", — констатировал эксперт. Сейчас, когда Купянск уже почти взят, Украина перебросила оттуда части на другие пожароопасные направления, добавил он.
"В том числе это три точки Запорожского фронта: Гуляйполе, Орехов и Степногорск. Могли перебросить и в Сумскую область, где в районе Юнаковки идут встречные бои", — перечислил Самойлов. Собеседник издания отметил, что эти переброски ослабляют оборону ВСУ на Купянском направлении.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
