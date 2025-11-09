"Никаких котлов нет": эксперт о том, почему Зеленский не признает катастрофу в Покровске и Купянске

Киев не способен самостоятельно принимать решения о прекращении огня, поскольку зависит от западных кураторов. Заявления об отсутствии котлов под Покровском и Купянском являются циничной ложью, оплачиваемой тысячами жизней. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров