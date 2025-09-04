https://ukraina.ru/20250904/prezident-tramp-vashi-ruki-khotyat-zapyatnat-krovyu-napadut-li-ssha-na-venesuelu-1068147867.html

"Президент Трамп, ваши руки хотят запятнать кровью". Нападут ли США на Венесуэлу?

В последние недели вокруг Венесуэлы нарастает военно-политическое напряжение, которое расценивается многими экспертами как подготовка к крупному вооружённому конфликту.

Соединенные Штаты Америки наращивают вблизи берегов этой латиноамериканской страны внушительную группировку. В ее состав входят как минимум три эсминца, ракетный крейсер, атомная подводная лодка и десантные корабли, на которых предположительно находятся около пяти тысяч военных.Эта эскадра поддерживается боевой авиацией, которая дислоцируется на американских базах в районе Карибского моря. Кроме того, возле Венесуэлы замечены корабли еще одного члена НАТО – Нидерландов, потому что голландцы контролируют в этой части мира несколько до сих пор не деколонизированных островов.Все эти силы напрямую угрожают Венесуэле. Вашингтон не признает легитимность венесуэльского правительства. Белый дом назначил за президента Николаса Мадуро награду – на сегодняшний момент она составляет 50 миллионов долларов – обвиняя его в руководстве вымышленным наркокартелем. А в Каракасе игнорируют американские угрозы, одновременно развивая сотрудничество с Китаем, Бразилией и Россией.Конфликт между США и Венесуэлой продолжается более двадцати пяти лет. Эта страна, которая обладает самыми большими в мире запасами нефти – около 300 миллиардов баррелей, или 18% всех мировых запасов черного золота – ранее имела репутацию американской бензоколонки. Потому что ее нефтяная промышленность находилась под контролем американских и британских компаний.Но в 1999 году президентом Венесуэлы стал Уго Чавес, который постарался избавиться от диктата американцев, перераспределяя нефтяные доходы в пользу миллионов бедных венесуэльцев.США ответили на это блокадой и санкциями, которые нанесли венесуэльской экономике серьезный ущерб, а затем попытались сбросить Чавеса в ходе провалившегося военного путча. Однако президент Венесуэлы опирался на общественную поддержку, которая позволила нейтрализовать эти вызовы.После смерти Чавеса во главе страны встал Николас Мадуро, который сохранил верность прежнему политическому курсу. В 2019 году американцы пытались устранить его, высадив на побережье Венесуэлы десант вооруженных наемников, но его успешно разгромила венесуэльская армия.Позиции венесуэльской власти остаются устойчивыми, и в этой ситуации США впервые угрожают этой латиноамериканской стране прямой военной агрессией – под предлогом борьбы с наркотрафиком. Хотя общеизвестно, что основная часть кокаина попадает в Соединенные Штаты Америки через Эквадор и Колумбию, по акватории Тихого океана. А венесуэльское руководство десятилетиями проводит собственную войну против ультраправых колумбийских наркокартелей.В Каракасе убеждены, что главным сторонником нападения на Венесуэлу является государственный секретарь США Марко Рубио. Президент Николас Мадуро сказал об этом в ходе специальной пресс-конференции, обратившись на ней непосредственно к Дональду Трампу:"Господин Дональд Трамп, вы должны быть осторожны, потому что Марко Рубио хочет запятнать ваши руки кровью – кровью Южной Америки, кровью Карибского бассейна, кровью Венесуэлы".Экспертное сообщество считает обвинения в адрес госсекретаря обоснованными, полагая, что он действительно выступает главным сторонником военно-политической эскалации в этом регионе."Заявление Николаса Мадуро о том, что Марко Рубио хочет запятнать руки Дональда Трампа кровью, говорит о том, что в Венесуэле понимают, кого винить в отправке военных кораблей к своим берегам", – пишет в своем телеграм-канале латиноамериканист Тимур Альмуков.Рубио известен давними связями с неоконсервативными ястребами, по-прежнему сохраняющими значительное влияние в Вашингтоне. Но главное, он родился в штате Флорида и происходит из семьи кубинских эмигрантов.Родители Марко покинули Кубу еще до революции, когда на этом острове правил проамериканский диктатор Фульхенсио Батиста. Однако сам он считается яростным противником левых и опирается на радикальные круги кубинской эмиграции – так называемых гусанос – которые давно требуют от Белого дома устроить интервенцию для свержения законной власти в Каракасе и Гаване.Вопрос в том, решится ли на новую войну Дональд Трамп?Полноценное военное вторжение, по образцу иракской кампании, пока что представляется маловероятным. Прямая агрессия наверняка столкнется с ожесточенным сопротивлением и мобилизует против США все венесуэльское общество. Потому что провокационные действия Белого дома раскритиковал сейчас даже бывший лидер местной оппозиции Энрике Каприлес, который нашел с Мадуро общий язык.Военные угрозы Венесуэле встречают решительное осуждение в ключевых странах Южной Америки, включая Мексику, Бразилию и Колумбию. Бразильцы уже отменили в знак протеста совместные учения с Пентагоном, а Колумбия спешно созвала внеочередную встречу латиноамериканских дипломатов, требуя от Вашингтона отвести свои боевые корабли.Существуют опасения, что американцы могут нанести прицельные ракетные удары по членам венесуэльского правительства, как это было сделано во время недавнего нападения на Иран. Но сместить иранскую власть в итоге не удалось – и нет никакой уверенности, что это получится сделать в Венесуэле, где явно готовятся к подобным сценариям.В ходе вчерашней пресс-конференции Дональд Трамп показал видео с уничтожением лодки, которая якобы перевозила из Венесуэлы в США наркотики. Но эта запись вызвала у американцев недоумение, потому что никто не пытается переправить серьезные партии наркопрепаратов через все Карибское море на борту обыкновенной моторки.В соцсетях пишут о том, что американские военные, скорее всего, атаковали беззащитных беженцев, которые плыли с острова Тринидад. А в Белом доме выставили это как крупный успех."Продолжаю придерживаться версии, что это были нелегальные мигранты вместе с сопровождающим. Убить таких людей – самая безопасная стратегия", – комментирует эти события эксперт Дарья Юрьева, автор телеграм-канала "Por qué no te callas?".Перспективы американского нападения на Венесуэлу продолжают оставаться неопределенными."Это демонстрация силы. В конечном счёте, это попытка побряцать оружием и посмотреть, что из этого выйдет", – сказал журналистам Джефф Рэмси, старший научный сотрудник по Венесуэле в вашингтонском исследовательском институте Atlantic Council.Но ситуация остается тревожной, и в Венесуэле продолжают готовиться к отражению военной агрессии – прекрасно понимая, что американцы способны нанести по их стране внезапный удар.

