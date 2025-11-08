https://ukraina.ru/20251108/rabotayu-v-shkole-voyuyu-na-kanikulakh-kak-uchitel-goda-iz-moskvy-prinimaet-uchastie-v-svo-1071305239.html

"Работаю в школе, воюю на каникулах": как учитель года из Москвы принимает участие в СВО

"Работаю в школе, воюю на каникулах": как учитель года из Москвы принимает участие в СВО - 08.11.2025 Украина.ру

"Работаю в школе, воюю на каникулах": как учитель года из Москвы принимает участие в СВО

Позывной "Сухарь" из спецназа "Ахмат" МО РФ — человек уникальный, умеющий соединять работу в школе и участие в боевых действиях. Украина.ру, 08.11.2025

Позывной "Сухарь" из спецназа "Ахмат" МО РФ — человек уникальный, умеющий соединять работу в школе и участие в боевых действиях. Во время учебного года он — учитель биологии в московской школе, во время каникул — танкист, снайпер, миномётчик или штурмовик, именно столько военных специальностей "Сухарь" сменил с 2022-го по 2025-й год. О том, как удаётся совмещать работу учителя и защитника Родины, как воспринимают его вторую жизнь в родной школе и почему он ведёт такой образ жизни, "Сухарь" рассказал в интервью корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову. 01:21 – Как учитель московской школы попал на СВО? 03:40 – Адаптация к мирной жизни и работе в школе; 04:23 – Как школьники относятся к работе учителя на СВО? 06:04 – Как бойцы встретили педагога на войне? 06:53 – Часы мужества в школах; 10:04 – Какие вопросы задают дети о войне? 13:57 – Боевой путь; 16:24 – Освоение новой воинской специальности; 17:40 – Боевое ранение.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

Новости

