"Работаю в школе, воюю на каникулах": как учитель года из Москвы принимает участие в СВО
Позывной "Сухарь" из спецназа "Ахмат" МО РФ — человек уникальный, умеющий соединять работу в школе и участие в боевых действиях. Украина.ру, 08.11.2025
Позывной "Сухарь" из спецназа "Ахмат" МО РФ — человек уникальный, умеющий соединять работу в школе и участие в боевых действиях. Во время учебного года он — учитель биологии в московской школе, во время каникул — танкист, снайпер, миномётчик или штурмовик, именно столько военных специальностей "Сухарь" сменил с 2022-го по 2025-й год. О том, как удаётся совмещать работу учителя и защитника Родины, как воспринимают его вторую жизнь в родной школе и почему он ведёт такой образ жизни, "Сухарь" рассказал в интервью корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову. 01:21 – Как учитель московской школы попал на СВО? 03:40 – Адаптация к мирной жизни и работе в школе; 04:23 – Как школьники относятся к работе учителя на СВО? 06:04 – Как бойцы встретили педагога на войне? 06:53 – Часы мужества в школах; 10:04 – Какие вопросы задают дети о войне? 13:57 – Боевой путь; 16:24 – Освоение новой воинской специальности; 17:40 – Боевое ранение.
Позывной "Сухарь" из спецназа "Ахмат" МО РФ — человек уникальный, умеющий соединять работу в школе и участие в боевых действиях.
Во время учебного года он — учитель биологии в московской школе, во время каникул — танкист, снайпер, миномётчик или штурмовик, именно столько военных специальностей "Сухарь" сменил с 2022-го по 2025-й год.
О том, как удаётся совмещать работу учителя и защитника Родины, как воспринимают его вторую жизнь в родной школе и почему он ведёт такой образ жизни, "Сухарь" рассказал в интервью корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову.
01:21 – Как учитель московской школы попал на СВО?
03:40 – Адаптация к мирной жизни и работе в школе;
04:23 – Как школьники относятся к работе учителя на СВО?
06:04 – Как бойцы встретили педагога на войне?
06:53 – Часы мужества в школах;
10:04 – Какие вопросы задают дети о войне?
16:24 – Освоение новой воинской специальности;
