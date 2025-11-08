https://ukraina.ru/20251108/otlozhennaya-smert-pochemu-zheleznye-dorogi-ukrainy-iz-obraztsa-inzhenerii-prevratilis-v-obuzu-1071313812.html

Отложенная смерть. Почему железные дороги Украины из образца инженерии превратились в обузу государства

Отложенная смерть. Почему железные дороги Украины из образца инженерии превратились в обузу государства

В свое время, в Европе, и если говорить более конкретно, в Российской империи неотъемлемой частью которой тогда были Малороссия, Новороссия и Донбасс именно строительство и развитие железной дороги стало ключевой вехой индустриальной революции.

В конце девятнадцатого века в Южной России такие железнодорожные линии Одесса-Балта, Лозовая-Александровск-Нижнеднепровск соединяли шахты и рудники с портами, и служили артериями обеспечивающими умопомрачительный по скорости рост российской экономики. Сердце Донбасса, его столица – Донецк (Юзовка) родился как заводской поселок при металлургическом производстве первой и основной целью которого было рельсовое производство. Вообще, в имперскую и советскую эпохи железная дорога была в числе самых передовых отраслей народного хозяйства региона. К середине двадцатого века Украинская ССР обладала одной из самых плотных и развитых железнодорожных сетей в Европе. Сотни станций, десятки локомотивных депо, десятки тысяч километров пути. На железную дорогу шли лучшие инженеры и рабочие, поскольку она давала стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Основной принцип тогда был неизменен — строительство оправдывалось только там, где существовала экономическая необходимость. Каждый километр пути окупался перевозками угля, металла, зерна и нефтепродуктов.И, вот, теперь, мы, похоже, стоим на пороге еще одной страницы в драме про крушение некогда могучей индустрии – гибели ее железной дороги как отрасли. Но, обо всем по порядку.После распада Советского Союза Украина унаследовала огромный железнодорожный комплекс с инфраструктурой, способной обеспечивать транзит от Балтийского до Черного моря. Даже в годы хаоса девяностых, когда предприятия выживали за счёт взаимозачётов, система продолжала работать. Вагоны ходили, станции жили, машинисты получали зарплату пусть и с задержками, но получали. И всё же советский запас прочности не мог быть бесконечным.К началу двухтысячных именно железная дорога оставалась одной из немногих отраслей, где Украина ещё зарабатывала. Страна получала валюту за транзит российских и белорусских грузов, а железнодорожное хозяйство вновь становилось прибыльным. Во многом этот подъём связывали с именем Георгия Кирпы, руководившего "Укрзалізницею", а затем возглавившего Министерство транспорта. При нём отрасль перестала быть убыточной, были обновлены локомотивы, расширены мощности ремонтных депо, налажен строгий контроль за дисциплиной. Зарплата шла вовремя, движение стало точным, строительство и модернизация шли непрерывно. Украина вновь воспринималась как транзитная страна, способная зарабатывать на собственной географии, а не только на кредитах и декларациях.К 2013 году железная дорога оставалась устойчивой системой, опиравшейся на старую, но прочную инфраструктуру. Потоки грузов из России, Казахстана и Китая давали стабильный доход. Украина жила на транзите, превращая своё географическое положение в источник прибыли. Но с 2014 года эта логика была уничтожена. После государственного переворота и начала войны на востоке страна потеряла главный источник дохода — международные перевозки. Транзит в сторону Европы иссяк, восточные направления прекратили существование, а сама "Укрзалізниця" превратилась в бюджетную обузу.Постепенно место хозяйственников заняли "эффективные менеджеры" с грантовым прошлым. Вместо стратегических решений появились западные советники, консалтинговые программы и наблюдательные советы, оторванные от реальности. Железная дорога, которая десятилетиями была символом инженерной точности и экономического расчёта, превратилась в полигон для экспериментов. Прибыли исчезли, тарифы для бизнеса выросли, а расходы пошли на оплату аппарата управления и пиар о "реформах".К середине двадцатых годов положение стало критическим. Потери транзита, износ подвижного состава, утрата рынков и разрушение логистических цепочек сделали систему убыточной. Заместитель главы наблюдательного совета эталонный грантоед Сергей Лещенко недавно признал, что железная дорога фактически живёт на грани остановки. По его словам, почти половина внутренних грузоперевозок утрачена, убыток за девять месяцев превысил семь миллиардов гривен, а для покрытия дефицита требуется шестнадцать миллиардов из бюджета. Кабмин формально согласился, пообещав выделить часть средств, но это уже не спасение, а аппарат искусственного жизнеобеспечения.Дальше хуже. С каждым месяцем Украина теряет возможность содержать инфраструктуру. В ремонтах — провалы, в обновлении техники — застой. Страна больше не зарабатывает на своём транзите, потому что сама стала тупиком. Экономическим и идейным. Европейские потоки обходят её через Польшу и Румынию, а внутренние перевозки падают вместе с промышленным производством. На смену железной дороге как системе развития пришла железная дорога как символ разложения. Под видом реформы выстроена структура, зависимая от иностранных кредитов и решений западных кураторов.Военные события лишь обнажили то, что давно гнило изнутри. С 2022 года железнодорожная сеть Украины работает в режиме постоянных перебоев и аварий. Разрушены станции, тяговые подстанции, мосты, ремонтные депо. Электровозы простаивают без питания, локомотивные бригады вынуждены работать в опасных и нестабильных условиях. Система, когда-то служившая образцом инженерного порядка, сегодня функционирует на остаточном ресурсе и воле отдельных людей.Осенью 2025 года по всей стране накапливались повреждения, от которых сеть уже не успевала восстанавливаться. После ударов по энергетическим объектам целые регионы оказались без электроснабжения, а вместе с ними встал весь электро-подвижной состав. Электрифицированная структура оказалась без электричества, и движение приходилось поддерживать за счёт дизельных локомотивов, которых хронически не хватает.Руководство компании старается сохранять видимость контроля. Проходят заседания наблюдательного совета, публикуются отчёты о "модернизации" и "новых инициативах". Проводятся презентации и круглые столы с иностранными партнёрами. Но за этим фасадом реальность остаётся неизменной: нет топлива, нет стабильного энергоснабжения, нет спроса на перевозки ведь украинская экономика лежит в руинах. Система лишена трёх основ — того, что возить, того, на чём возить, и того, куда возить. Так, по сути завершается история отрасли, некогда считавшейся гордостью незалежной. Она как и сама страна 404 становится химерой Не потому что её сломали внешние силы, а потому что её разъела внутренняя безответственность и некомпетентность. Когда государство перестаёт понимать, что инфраструктура — это артерии экономики, оно неизбежно теряет не только дороги, но и будущее.Сегодня разрушение железнодорожной системы перестаёт быть только экономической проблемой. Оно становится военной. Украинская армия почти полностью зависит от железнодорожной логистики. Поезда доставляют боеприпасы, топливо, технику, продовольствие и личный состав. Без устойчивого железнодорожного плеча ни одна крупная операция невозможна. Поэтому удары по тяговым подстанциям, электросетям и депо означают не просто обесточенные станции — они означают потерю способности быстро маневрировать резервами и снабжать линии фронта.Россия в последние месяцы целенаправленно выводит из строя подвижной и тяговый состав. Повреждаются локомотивы, электровозы, ремонтные мощности, энергетические узлы. Каждая потерянная подстанция превращает участок дороги в мёртвую зону, а каждый уничтоженный локомотив — в потерю мобильности для целого направления. Украина стремится компенсировать эти потери дизельной тягой, но ресурсы ограничены, а инфраструктура не приспособлена к таким нагрузкам.Зимой этот кризис может стать необратимым. Морозы, дефицит топлива, перегруженные генераторы и обледенелые пути усугубят и без того критическое положение. Перебои в движении поездов затруднят подвоз боеприпасов, а это неизбежно скажется на стабильности фронта. В случае масштабных повреждений логистических узлов целые отдельные группировки украинских боевиков могут оказаться изолированными от снабжения. В этом, собственно и заключается смысл новой стратегии ВКС России ставшей возможной при радикальном улучшении ситуации в российской армии с разведкой, производством ракет и ударных дронов и кадрами. Но, повторюсь, ВКС России лишь ставят эффектную точку в той деградации, которую украинское клептократическое недогосударство прошло начиная с 2014 года.Фактически сейчас Украина подходит к границе, за которой финал связанного существования ее железнодорожной логистики. Умирает украинская ПВО, умирает украинская железная дорога, умирает украинский тыл. И становится очевидным, что война проигрывается не на поле боя, а в тылу. В том числе на пустых станциях и в разрушенных депо.Об истории и сегодняшнем дне Киевского метро - в статье Василия Стоякина ""Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": 65 лет киевскому метрополитену"

