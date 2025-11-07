https://ukraina.ru/20251107/vsu-ostavili-bez-elektrosnabzheniya-tysyachi-zhiteley-kurskoy-oblasti-1071251166.html
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области - 07.11.2025 Украина.ру
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области
Тысячи жителей трёх районов Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Об этом 7 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн
2025-11-07T13:45
2025-11-07T13:45
2025-11-07T14:31
новости
курская область
хинштейн
вооруженные силы украины
украина
всу
дроны
атака бпла
бпла сегодня
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101019/33/1010193332_0:129:2880:1749_1920x0_80_0_0_328e4bcdae05f29d4bfbf61f04071982.jpg
"Под прицелом врага Рыльск, - сообщил губернатор. - Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника". В своём телеграм-канале он рассказал, что в результате удара одного из дров ВСУ по территории домовладения повреждены забор и посечён автомобиль. Отмечены перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде из-за поражения врагом объектов энергетики. "Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах. Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка", - констатировал губернатор. Он отметил, что активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населённых пунктах Беловского района. Хинштейн попросил всех жителей быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101019/33/1010193332_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_06a7e9a3e02e38d0111bf082a1affe15.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины, украина, всу, дроны, атака бпла, бпла сегодня, сво, кто, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, мирные жители, военные преступления, инфраструктура, электроснабжение, электричество, коммунальное хозяйство
Новости, Курская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, дроны, атака БПЛА, БПЛА сегодня, СВО, КТО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, мирные жители, Военные преступления, инфраструктура, электроснабжение, электричество, коммунальное хозяйство
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области
13:45 07.11.2025 (обновлено: 14:31 07.11.2025)
Тысячи жителей трёх районов Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Об этом 7 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн
"Под прицелом врага Рыльск, - сообщил губернатор. - Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника".
В своём телеграм-канале он рассказал, что в результате удара одного из дров ВСУ по территории домовладения повреждены забор и посечён автомобиль. Отмечены перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде из-за поражения врагом объектов энергетики.
"Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах. Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка", - констатировал губернатор.
Он отметил, что активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населённых пунктах Беловского района.
Хинштейн попросил всех жителей быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.