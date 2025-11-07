ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области - 07.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251107/vsu-ostavili-bez-elektrosnabzheniya-tysyachi-zhiteley-kurskoy-oblasti-1071251166.html
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области - 07.11.2025 Украина.ру
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области
Тысячи жителей трёх районов Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Об этом 7 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн
2025-11-07T13:45
2025-11-07T14:31
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101019/33/1010193332_0:129:2880:1749_1920x0_80_0_0_328e4bcdae05f29d4bfbf61f04071982.jpg
"Под прицелом врага Рыльск, - сообщил губернатор. - Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника". В своём телеграм-канале он рассказал, что в результате удара одного из дров ВСУ по территории домовладения повреждены забор и посечён автомобиль. Отмечены перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде из-за поражения врагом объектов энергетики. "Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах. Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка", - констатировал губернатор. Он отметил, что активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населённых пунктах Беловского района. Хинштейн попросил всех жителей быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября
курская область
украина
Украина.ру
Новости
ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области

13:45 07.11.2025 (обновлено: 14:31 07.11.2025)
 
Тысячи жителей трёх районов Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Об этом 7 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн
"Под прицелом врага Рыльск, - сообщил губернатор. - Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника".
В своём телеграм-канале он рассказал, что в результате удара одного из дров ВСУ по территории домовладения повреждены забор и посечён автомобиль. Отмечены перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде из-за поражения врагом объектов энергетики.
"Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах. Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка", - констатировал губернатор.
Он отметил, что активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населённых пунктах Беловского района.
Хинштейн попросил всех жителей быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
