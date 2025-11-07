https://ukraina.ru/20251107/vsu-ostavili-bez-elektrosnabzheniya-tysyachi-zhiteley-kurskoy-oblasti-1071251166.html

ВСУ оставили без электроснабжения тысячи жителей Курской области

Тысячи жителей трёх районов Курской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ. Об этом 7 ноября заявил губернатор региона Александр Хинштейн

2025-11-07T13:45

"Под прицелом врага Рыльск, - сообщил губернатор. - Сегодня в городе с раннего утра наблюдается высокая активность дронов противника". В своём телеграм-канале он рассказал, что в результате удара одного из дров ВСУ по территории домовладения повреждены забор и посечён автомобиль. Отмечены перебои с электроснабжением в Рыльске и его пригороде из-за поражения врагом объектов энергетики. "Без света остались порядка 17 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах. Наши бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка", - констатировал губернатор. Он отметил, что активность дронов ВСУ фиксируется и в Малогеушевском, Никольниковском, Октябрьском сельсоветах, а также в населённых пунктах Беловского района. Хинштейн попросил всех жителей быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

