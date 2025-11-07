Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября - 07.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 07.11.2025
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска завершают зачистку Волчанска и продолжают охват украинских войск в Гуляйполе.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября

10:21 07.11.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска завершают зачистку Волчанска и продолжают охват украинских войск в Гуляйполе.
06:40
Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швамРоссийские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Таким образом МО РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских".
