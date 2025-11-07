Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам Российские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Таким образом МО РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских".