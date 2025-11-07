https://ukraina.ru/20251107/tantsy-vokrug-tomagavkov-samoylov-obyasnil-kak-ssha-umyshlenno-idut-na-eskalatsiyu-1071213944.html

Танцы вокруг "Томагавков": Самойлов объяснил, как США умышленно идут на эскалацию

Решение РФ рассмотреть возобновление ядерных испытаний является прямым ответом на действия США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совбеза заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. По его словам, США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений.По мнению Самойлова, заявление министра обороны РФ о подготовке к ядерным испытаниям – это логичное развитие слов президента Владимира Путина о готовности отвечать на любые угрозы военно-техническими методами. Эксперт подчеркивает, что это "не начало военных действий, а размещение сил и средств", к которым относятся и испытания ракетно-ядерной техники."США умышленно идут на эскалацию. Все эти танцы вокруг "Томагавков" были, скорее информационным прикрытием. Видимо, втайне свой полигон в пустыне Невада они готовили", – заявил аналитик. Он также отметил, что ответственное за ядерные испытания Министерство энергетики США уже решило этот вопрос, а президент США Дональд Трамп лишь "забалтывал проблему"."Это действительно серьёзный виток эскалации. США перешли к политике размахивания ядерной дубинкой перед Россией и Китаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации — Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв.

