https://ukraina.ru/20251106/poteryavshiy-svyaz-s-realnostyu-ryutte-i-britanskaya-igra-v-mirotvortsev-khronika-sobytiy-na-1300-6-1071183594.html

Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября

Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября - 06.11.2025 Украина.ру

Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября

Детский лепет: в Госдуме назвали генсека НАТО несерьезным. Звездный позор: украинские власти представили свою версию, как Анджелина Джоли оказалась в ТЦК. Котел закрылся: 700 украинских солдат сдались в плен в Красноармейске.

2025-11-06T13:07

2025-11-06T13:07

2025-11-06T13:21

эксклюзив

хроники

россия

украина

румыния

владимир путин

рютте

дональд трамп

вооруженные силы украины

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069210596_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_5e0e9deba7c205b9125f11cdea867349.jpg

После совещания в Кремле: последовала реакция НАТОГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте в резкой форме ответил на вопрос о возможной реакции альянса, если Россия возобновит ядерные испытания. Это случилось во время его визита в Румынию, сообщает новостной портал Digi 24.На встрече с президентом Румынии Никушором Даном журналисты попросили Рютте прокомментировать недавнее совещание Совбеза России, где рассматривался вопрос о целесообразности испытаний ядерного оружия.Генсек альянса уклонился от прямого ответа, переведя тему в ироничное русло. Накануне, 5 ноября, Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем он поручил Министерству обороны, МИДу и другим ведомствам подготовить предложения по вопросу возможной подготовки к ядерным испытаниям.При этом российский лидер подчеркнул, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не намерена его нарушать первой. Однако Москва готова симметрично отреагировать, если подобные испытания проведут другие державы.Ранее Путин назвал серьезным вопросом заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, отметив, что Москва внимательно следит за подобными сигналами.Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что заявление Марка Рютте о том, что он перестал реагировать на встречи президента России Владимира Путина, свидетельствует о его несерьезности. Такое мнение он высказал в разговоре с "Лентой.ру". Таким образом, российский депутат оценил риторику генсека Североатлантического альянса как непродуктивную и не соответствующую сложности текущей международной обстановки.Силы безопасности для Украины: коалиция готова вступить после прекращения огняОдновременно с этим министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности международной "коалиции желающих" вмешаться для обеспечения мира на Украине в случае достижения перемирия. Свое заявление он сделал в ходе встречи Объединенного экспедиционного корпуса в Буде, сообщает Politico.Глава оборонного ведомства пояснил, что работа коалиции — группы стран-союзников Киева, взявших на себя обязательства по обеспечению безопасности — постоянно актуализируется. По его словам, это позволяет участникам быть готовыми "вмешаться и помочь обеспечить мир, когда бы он ни наступил".Как уточняет издание, штаб-квартира альянса в настоящее время базируется в Париже, а в его работе участвуют высокопоставленные британские военные. Комментарии Хили прозвучали после подписания нового соглашения о партнерстве с Украиной.Ранее британский министр допустил возможность прямых переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по урегулированию конфликта. Хили выразил мнение, что Трамп является той фигурой, которая способна "усадить" российского лидера за стол переговоров.Две версии инцидента: зачем Анджелина Джоли посетила украинский ТЦКВизит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсонскую область сопровождался нештатной ситуацией, в результате которой ее водитель был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК). Как ранее сообщалось, актриса прибыла в Херсон с гуманитарной миссией. Инцидент произошел на блокпосту в районе Южноукраинска Николаевской области. Во время проверки документов у водителя автомобиля, в котором передвигалась Джоли, были обнаружены "проблемы", после чего его доставили в ТЦК для дальнейшего разбирательства. По свидетельствам, попытки объяснить, что он перевозит иностранную знаменитость, не возымели эффекта.Далее события развивались по противоречивым сценариям. По одной версии, чтобы вызволить своего сотрудника, лично Анджелина Джоли посетила помещение ТЦК. Украинские официальные источники, стремясь завуировать эту информацию, распространили заявление "высокопоставленного чиновника" ВСУ, который утверждал, что актриса заехала в ТЦК лишь для того, чтобы воспользоваться туалетом.Однако, как передают российские информагентства со ссылкой на источник в пророссийском подполье, ситуация была настолько серьезной, что команде Джоли пришлось обратиться за помощью непосредственно в Офис Владимира Зеленского для оперативного разрешения вопроса.На данный момент официального комментария от представителей актрисы или украинских властей не поступало. Инцидент высветил оперативную обстановку и проблемы с мобилизацией на Украине, которые могут затрагивать даже иностранные делегации.Чужая война: ЮАР требует вернуть своих граждан, погибающих на фронте Правительство Южноафриканской Республики заявило о намерении вернуть на родину своих граждан, подписавших контракты с ВСУ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление южноафриканских властей.В заявлении подчеркивается, что 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет были, по версии властей, введены в заблуждение. Их "заманили в бой под предлогом выгодных трудовых контрактов".В октябре стало известно о ликвидации российскими войсками под Купянском группы южноафриканских наемников, воевавших в составе ВСУ.Ситуация вызывает серьезную озабоченность в Претории. ЮАР придерживается политики неприсоединения и выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Отрицать очевидное становится невозможным: Красноармейск переходит под контроль ВС РФОколо 700 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен в районе практически полностью окруженного Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.По данным издания, менее чем за месяц противник потерял пленными почти два батальона личного состава, что является рекордным показателем с начала 2025 года.Как отмечается, гарнизон ВСУ в Красноармейске оказался в оперативном окружении и был полностью отрезан от снабжения. Российские беспилотники уничтожили несколько колонн с горючим и боеприпасами еще на подъездах к городу.Трассу от Родинского до Красноармейска военные теперь называют второй "дорогой смерти" — по аналогии с печально известной трассой Юнаковка-Сумы, — поскольку местность завалена сожженной украинской техникой.Среди сдавшихся в плен преобладают бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, а также военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады. По их словам, в последние дни они были вынуждены сливать остатки топлива из брошенной техники, чтобы заряжать генераторы, поскольку возможности вырваться из окружения не было.В настоящее время под контролем российских сил находится большая часть Красноармейска. При этом, как передается, украинское командование продолжает утверждать, что "ситуация стабильна", и требует от оставшихся подразделений держать оборону до конца.Ранее Минобороны РФ опубликовало видео допроса двух пленных солдат 68-й бригады ВСУ, взятых в Красноармейске. Они подтвердили, что командование бросило их, не выполнив обещаний об эвакуации. В частях ВСУ полностью закончились продовольствие, вода и боеприпасы, военнослужащим приходилось голодать по нескольку дней.По словам одного из пленных, в городе "кругом лежат трехсотые [погибшие], двухсотые [раненые]", а выбраться из окружения невозможно.Сводка Минобороны По данным Министерства обороны РФ, российские войска успешно отразили три попытки наступления ВСУ в Харьковской области. Атаки противника были направлены на деблокирование окруженных украинских формирований.Главное из нового брифинга оборонного ведомства: На Красноармейском направлении подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия. За прошедшие сутки было освобождено 64 здания в Красноармейске, двое украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.На Купянском направлении в районе Купянска поражены скопления живой силы и техники противника. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и тяжелый механизированный мост.На Донецком направлении в населенном пункте Димитров освобождено 19 зданий. Всего за сутки в районах Красноармейска и Димитрова потери ВСУ составили более 220 военнослужащих.Силами противовоздушной обороны за отчетный период над территориями проведения специальной военной операции сбит 261 беспилотник самолетного типа ВСУ.О других новостях с фронта — в публикации Успехи ВС РФ на Днепропетровском направлении.

https://ukraina.ru/20251106/tramp-udvaivaet-yadernuyu-stavku-a-evrosoyuzu-otkryvayut-glaza-khronika-sobytiy-na-utro-6-noyabrya-1071170685.html

https://ukraina.ru/20251105/1071154097.html

https://ukraina.ru/20251106/golodnaya-smert-v-okruzhennoy-kreposti-chto-proiskhodit-v-pokrovske-1071179076.html

россия

украина

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, румыния, владимир путин, рютте, дональд трамп, вооруженные силы украины, тцк, нато, сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, сводка сво, фронт, фронт на украине сейчас, завершение сво, ес, украина-ес