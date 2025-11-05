Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв

https://ukraina.ru/20251105/yuriy-svetov-rossiya-i-kitay-predupredili-trampa-chto-budet-esli-on-ne-sderzhit-svoy-yadernyy-poryv-1071112418.html

В Мадриде на секретном заседании без телефонов могли обсуждать так называемый военный шенген на Украину, считает политолог Юрий Светов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт также прокомментировал уход из жизни влиятельного американского неокона Дика Чейни, заявления Трампа об ядерных испытаниях и военные контакты США и Китая.Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с генсекретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в Пекине 3 ноября. Исходя из совместного коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств РФ и КНР, страны подтвердили, что будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы.— Юрий Ильич, ушёл из жизни 46-й вице-президент США, неокон Дик Чейни. Почему неоконовский проект с участием Чейни провалился и пик американской гегемонии закончился?— Мир и обстановка в мире менялись, а такие люди, как Чейни, полагали, что американцы по-прежнему могут диктовать всем свои условия. Его не покидало ощущение величия своей страны, равно как и высокое мнение о собственной персоне, которая якобы может даже президенту говорить, что делать. Чейни имел большие планы, в том числе на президентское кресло, а когда пришёл в Белый дом, то привел за собой целую свору назначенцев, которые ранее работали в нефтегазовом комплексе и привыкли всеми командовать. В администрации они вели себя так же, но успехов особых не добились. Именно к таким людям применима русская поговорка “Много амбиции, но мало амуниции”. По итогу их выкинули из политики и забыли...— Тем не менее неоконы определяли внешнюю политику США на протяжении последних 30 лет и сохраняют частичное влияние и на команду Трампа. К ним, например, близок Марко Рубио. Трамп, конечно, не неокон, но тоже преподносит нам разные сюрпризы, в том числе неприятные. Недавно американский лидер в интервью CBS News рассказал о планах возобновить ядерные испытания, утверждая, что якобы Россия и Китай уже проводят их "глубоко под землей". Стоит ли за такими заявлениями реальная угроза для нас?— Конечно, необходимо обращать внимание на заявления, которые делает глава ядерной державы — но не без иронии. В прошлое свое президентство Трамп тоже говорил, что американцы создали супер-пупер-ракету, чертежи которой русские якобы свистнули у них, но в США снаряд все равно сделают. Он и в этот раз тоже что-то упомянул про ту ракету, потом все забыл.В целом у США имеется около 400 штук ракет “Минитмен-3”, носителей ядерного оружия. о которых сейчас говорится. А вообще в высказываниях Трампа какая-то сущая путаница. Понятно, что он болезненно среагировал на наши испытания “Буревестника” и “Посейдона”. Но мы же тестировали не ядерное оружие, а его носители. Трамп то ли что-то недопонял, то ли сделал вид, и перевёл это в разряд испытаний ядерного оружия Россией.В целом тревогу Трампа можно понять. Американцы уступают России в ядерном оружии — мы их обогнали в плане его модернизации. Китайцы тоже — количество ядерных вооружений наращивают. Поэтому, кто-то Трампа “поднакачал”, он об этом говорит.При этом Китай его предупредил, что соблюдает договор о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы тоже об этом заявили. Если Трамп решит такие испытания провести, и мы проведём.— Кстати, США и Китай пришли к соглашению о создании прямых каналов связи между своими вооружёнными силами, чтобы предотвратить возможные конфликты в будущем. Это нормальная практика или нам стоит насторожиться?— Это нормальное явление. У части наших экспертов я наблюдаю болезненное реагирования на подобные вещи — как будто китайцы должны все время думать, как бы нас не обидеть своими действиями.Китай — страна суверенная, как и мы, и действуют таким образом, чтобы обеспечить свою безопасность. А взаимодействие с РФ для них важно, но не менее, чем отношения с США. Если мы твердим о многополюсном мире, то необходимо понимать, что в нем руководители ответственных государств будут взаимодействовать по разным направлениям.Для китайцев важно иметь прямой канал связи с США. Хотя там есть какая-то мутная история в том плане, что Си Цзиньпин обновил руководство вооруженных сил КНР, отправив в отставку высокопоставленных военных. Так и не ясно, в чем было дело.Китай выстраивает свои отношения с США, и бога ради — лишь бы это не было за наш счёт. Но полагаю, что в настоящее время мы важны и для КНР, и для других стран как обладатели уникального опыта. Только наша страна знает, как воевать по технологиям 21 века. А для китайцев важно, чтобы мы этими технологиями с ними делились.— В Мадриде 4 ноября должна была состояться секретная и закрытая встреча “коалиции желающих” по поддержке Украины. Пока все тихо, но что там могли обсуждать?— Да информации нет. На прошлой неделе была подобная встреча в Лондоне. Интересно, что вживую собрались 4-5 лидеров, а остальные 20 человек предпочли выйти по видеосвязи. Любопытно, в Мадриде сколько “желающих” присутствовало, особенно на фоне предупреждений, что телефонами нельзя пользоваться, а говорить запрещено.Думаю, главная проблема для этой коалиции, что желающих все меньше и меньше — отсюда все сложности. Хотя меня насторожила история с Португалией. Это страна НАТО, с которой у России никогда не было осложнений и конфликтов. И вдруг мы слышим заявления, что, согласно опросам общественного мнения, большинство населения Португалии считает Россию врагом, которому нужно дать отпор. Руководство португальского МИД заявляет, что страна готова перебросить свои войска на Украину, и проблема только одна — как это сделать, нужно получить разрешение.Так вот, думаю, что история встречи в Мадриде может быть связана с так называемым военным шенгеном — перемещением войск и вооружений стран “коалиции желающих” на Украину. Разговоры о нем ведутся достаточно давно, и необходимо этот вопрос как-то урегулировать. Поэтому заявление португальцев, возможно, об этом свидетельствует.— Между тем в Европе зарождается иная сила. Словакия поддержала идею создания антиукраинской коалиции вместе с Венгрией и Чехией…— Нет, я не верю в это! У них уже есть Вышеградская группа, где они тоже что-то обсуждали, встречались. И давайте не будем преувеличивать значимость того, что Бабишу наконец-то удалось сформировать правительство.Потому что, во-первых, правительство должен утвердить президент Пётр Павел, который ранее предупредил, что все, кто сомневается в приверженности страны поддержке Украины, не получат пост министра в правительстве. Во-вторых, Бабиш в свое прошлое президентство зарекомендовал себя человеком достаточно антироссийским, и он будет действовать ситуативно.Обратите внимание, мы носимся, как с писаной торбой, с президентом Сербии Вучичем, хотя выяснилось, что Сербия продает вооружения кому-то на сторону. А что сказал Вучич? Мы не поставляем оружие напрямую в зону военного конфликта на Украине, а лишь продаём его тем, кто готов покупать. А дальше — уже не наш вопрос.Что сейчас заявляет Орбан? Я готов отказаться от российской нефти и газа, только дайте за это деньги. Именно поэтому я отношусь крайне скептически к вышеупомянутой коалиции. Я их не осуждаю — они пытаются маневрировать, выиграть (слава богу, хоть так себя ведут). Но излишних надежд мы не должны питать на этот счет.Россия и Китай не кровные братья и действуют исключительно в парадигме совпадающих интересов. Китай не хочет вступать в открытое противостояния с США, хотя для нас это было бы выгодно сейчас. Пекин пытается, скажем так, сидеть на нескольких стульях и переиграть США вдолгую. Об этом в интервью Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США.

