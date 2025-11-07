https://ukraina.ru/20251107/russkikh-uvazhayut-za-lyubov-k-yazyku-kak-provalilis-popytki-ukraintsev-zakryt-russkie-shkoly-v-1071241972.html

Русских уважают за любовь к языку: как провалились попытки украинцев закрыть русские школы в Португалии

Русских уважают за любовь к языку: как провалились попытки украинцев закрыть русские школы в Португалии

Украинские активисты, которые предпочли жизнь вдалеке от родины, ведут борьбу против русского языка в странах проживания, но встречают сопротивление не только от местного населения, но и от своих же соотечественников. Яркий пример тому - португальский город Коимбра

Украинский язык теряет популярность среди молодёжи страны: на русском языке дома и с ровесниками общаются 30% молодых людей, а на переменах в школе - 40% учеников, более того, за последний год доля учащихся, которые считают украинский язык родным, снизилась с 71% до 64%. Такие сведения привела руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец по итогам проведённого исследования.И всё это несмотря на усилия властей Украины, которые с 2014 года пытаются полностью искоренить русский язык из всех сфер, в т.ч. посредством официальных запретов. Так, осенью 2024-го в Верховной Раде прозвучало предложение ограничить общение школьников по-русски даже на переменах. Однако цифры, продемонстрированные Бабинец, говорят сами за себя.Тем временем "дело" чиновников за рубежом продолжают украинские переселенцы. В частности в Португалии.В 2023 году с подачи украинцев Ольги Филиповой и Вячеслава Медведева в одночасье из Университета Коимбры (этот город был столицей Португалии в XII-XIII веках) уволили директора Центра русистики факультета литературы Владимира Плясова, преподававшего там на протяжении 35 лет, это благодаря ему в 2012 году открыли первый на Пиренейском полуострове Центр российских исследований. Активисты - к слову, выпускники этого учебного заведения - опубликовали в журнале Jornal de Proença статью с обвинениями профессора в связях с Россией, продвижении её позиции в Португалии, а для пущего эффекта приложили фотографию с Ассамблеи Русского мира нескольколетней давности, на которой Плясов сидит рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Прицепились к изображению Кремля на окне Центра, после чего его заменили на фигуры российских писателей, но и тут украинцы нашли к чему придраться: Эдуард Лимонов и Захар Прилепин продвигали идею русского мира.Статью украинских активистов перепостил португальский журналист Жозе Мильязеш, мягко говоря, недолюбливающий Россию, причём сам он выпускник исторического факультета МГУ им. Ломоносова, по его собственным словам, учёба в Советском союзе в конце 1970-х – начале 1980-х годов была единственной возможностью получить высшее образование. В конце концов на фоне этой раздутой истории ректор Университета Коимбры Амилкар Фалкау, также известный своей русофобской позицией, поставил Плясова перед фактом: завтра на работу Вам выходить не надо. Поскольку его договор истекал, заранее уведомлять об увольнении не нужно было. На защиту профессора встали студенты, коллеги, местная общественность. Например, португальский журналист Педру Тадеу тогда написал: "Представленные доказательства кажутся мне слишком слабыми, как для демонстрации пропаганды и шпионажа, так и для того, чтобы привести к такому драконовскому и несвоевременному решению. Амилкар Фалкау даже не обратился к здравому смыслу, а прибег к ускоренной диктаторской процедуре".Однако на ситуацию это никак не повлияло.К слову, от таких украинских активистов страдают и их соотечественники. Украинцы, переехавшие в Португалию много лет назад, сбежав от процветающего на родине национализма, жаловались в СМИ, что всё было хорошо, пока не появились эти "бешенцы", как их прозвали за такое поведение: они преследовали на улицах людей, говоривших по-русски, даже создали местный аналог сайта "Миротворец".Воодушевившись достижениями Филиповой и Медведева, украинские активисты решили не останавливаться и добиться закрытия русских школ, рассказала изданию Украина.ру президент Ассоциации "Межкультурный центр – Живое пространство", директор субботней школы в городе Коимбра Марина Устюжанина.Однако в русских школах обучаются дети не только россиян, а всех русскоговорящих, украинцев в том числе. В тот момент некоторые из них испугались и предпочли забрать ребёнка, а у других возник вопрос "и куда мы теперь, если это учебное заведение закроют?""Я не знаю, как в других странах, но в Португалии, кроме русских школ, других школ, нет. Украинцы попытались открыть собственные, но у них ничего не получилось, потому что они сами не знают свой язык так, как нужно его знать, чтобы преподавать. Я имею в виду тех, кто приехал из Советского Союза, потому что русский язык был родным для всех", - сказала Марина Устюжанина, выступая на Ассамблее Русского мира в Москве.Так что русские школы дополнительного образования благополучно продолжили работать.Потребность открывать такие заведения за границей возникла, поскольку у детей не было возможности изучать родной язык в португальских школах, поэтому они начали утрачивать свою идентичность, объясняет Марина Устюжанина. Дети пошли в португальские школы и детские сады, там преподаватели начали требовать, чтобы дети говорили по-португальски, но это естественно: они же должны общаться со своими сверстниками, понимать, что им говорит преподаватель. Куда деваться? Конечно, родителям пришлось тоже учить португальский (однако дети преуспели в этом больше, многие родители до сих пор не владеют языком в совершенстве) и ошибочно посчитали так: мы живём в Португалии, обратно не вернёмся, зачем нашим детям русский язык? Он не нужен."Так же, кстати, и украинцы, потому что украинцев мы не разделяли, и португальцы нас не разделяли раньше, они думали, что это одно и то же. Так вот, дети стали говорить по-португальски, русский стали забывать. Родители как-то ещё спокойно отнеслись к этому, но бабушки и дедушки заплакали навзрыд, потому что, приезжая в гости раз в год, они не могли пообщаться со своими внуками, потому что дети их просто не понимали. И вот эти маленькие языковые школы начинали, как правило, со своих детей в своих квартирах, по 3-5 человек, постепенно эти классы обрастали. К нам приходили люди разных национальностей, в наших школах представлены выходцы практически из всех республик Советского Союза, но всех их объединяет, что? Русский язык", - заявила Марина Устюжанина.Школа, которой руководит женщина, работает в Коимбре с 2007 года, обучает детей как наших соотечественников, так и из португальских семей, причём не только русскому языку, им рассказывают о важных событиях в истории России, знакомят ребят с русской культурой, обращаясь к истокам: устное народное творчество, произведения русских и советских писателей, сказки, например, незабвенной Агнии Борто, музыка, песни, поговорки, потешки, считалочки - всё идёт в ход. В итоге получается образование в широком смысле: образование ребёнка, рождение личности, формирование идентичности."Что мы сделали для того, чтобы у детей сформировать идентичность? Мы просто любим Россию и русский язык. И вот эта любовь, она передаётся нашим детям. То есть они берут с нас пример. Это где-то на генетическом уровне заложено. Вот эта гордость. Они не боятся несмотря на то, что Португалия - недружественная страна, об этом говорить, они говорят "я русский". Им очень приятно читать стихи на русском языке", - говорит Марина Устюжанина.Раз в год в школе проходит день родного языка, когда представители каждой национальности надевают национальные костюмы, приносят традиционные блюда, дети пытаются читать стихи или сказать несколько слов на своём родном языке."И это всегда у португальцев вызывает истинное уважение. Португалия — страна с традиционными ценностями, Слава Богу. Конечно, появляется там сейчас что-то такое у них, но, тем не менее, семейные ценности, религия, язык, национальные традиции, историческая память — для них это тоже очень важно, поэтому они нас очень уважают. Я хочу подчеркнуть, простые люди, конечно, я не имею в виду правительство и политиков — это совсем другое. И они относятся к нам с уважением, они говорят: "Как вы не боитесь в чужой стране!?" - рассказывает Марина Устюжанина.Произведения многих русских классиков по-прежнему пользуются популярностью у местной аудитории. По словам Нины и Филипе Антониу Герры, посвятивших почти 30 лет переводу на португальский язык книг Николая Гоголя, Фёдора Достоевского, Антона Чехова, Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Леонида Андреева, Андрея Белого и многих других, вопреки их опасениям, после начала СВО читательский интерес к русской литературе только возрос. Многие книги в настоящее время переиздаются, большим спросом за последние годы стал пользоваться Гоголь, особенно сборники "Петербургские повести" и "Вечера на хуторе близ Диканьки"."Вы не представляете, с каким удовольствием португальцы приходят к нам на праздник. Они половины не понимают, но за это время, пока находятся у нас, пока на Масленице играют в наши игры, едят наши вкусные блины, они успевают выучить несколько слов. И это радует, потому что дети видят уважительное отношение, и у них формируется гордость за свою страну, причастность к русскому языку. Я считаю, что это наша самая главная задача, и мы, несмотря ни на что, будем продолжать решать её", - подытожила Марина Устюжанина.Читайте также: Споткнулись на языке. Русофобы Украины в панике - Европа вдруг решила защищать русский язык

