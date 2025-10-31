https://ukraina.ru/20251031/spotknulis-na-yazyke-rusofoby-ukrainy-v-panike---evropa-vdrug-reshila-zaschischat-russkiy-yazyk-1070953830.html

Споткнулись на языке. Русофобы Украины в панике - Европа вдруг решила защищать русский язык

Споткнулись на языке. Русофобы Украины в панике - Европа вдруг решила защищать русский язык - 31.10.2025 Украина.ру

Споткнулись на языке. Русофобы Украины в панике - Европа вдруг решила защищать русский язык

Что общего между заколоченным памятником Пушкину в Одессе, Европейской хартией региональных языков и уничтоженной телевышкой в Чернигове? Только одно: Украину начинают "ломать" в языковом вопросе.

2025-10-31T07:20

2025-10-31T07:20

2025-10-31T07:20

эксклюзив

украина

киев

европа

владимир вятрович

пушкин

кабмин

институт национальной памяти

мид

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102503/76/1025037662_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_3a19f386c614a2d7f96e24ef650b32be.jpg.webp

Где-то мытьем, где-то катаньем. Но главное, что зрада подкралась откуда не ждали - прямо из Европы. Да такого масштаба, что с бывшим главой украинского Института национальной памяти Владимиром Вятровичем случилась натуральная истерика. Он обвинил правительство в том, что оно "прогибается под изменчивый мир" и игнорирует решения Конституционного суда.Так что же случилось? А то, что парламент Украины с подачи Кабмина снимает с рассмотрения законопроект 14120, которым "вятровичи" намеревались изменить Европейскую хартию региональных и миноритарных языков, которая давала какую - никакую защиту русскому языку и его носителям. Недавно украинский МИД по новому перевел европейский документ, предложив исключить русский и молдавский из перечня языков, защищаемых Европейской хартией. Вместо них Украина предлагает защищать чешский и иврит. Правда не совсем понятно, каким образом язык соплеменников Зеленского вдруг оказался европейским, и требующим особой опеки ЕС. Что-то не припоминаются случаи, когда евреям на Украине запрещали разговаривать или обучатся на родной для них иудейской "мове". Не было ни одного блогера или писателя, который призывал избивать еврейских детей в песочнице за незнание украинского языка, или требовал немедленно закрыть все еврейские школы, которые вполне себе благополучно работают в Киеве, Черкассах, Одессе. В отличие от русских школ их никто не притесняет. Впрочем, на месте иврита вполне мог оказаться баскский или фризский - главное, чтоб не русский. Именно в этом и заключается суть законопроекта, который уже готов был поддержать Вятрович и другие национально озабоченные депутаты. И вдруг Кабмин буквально выбил из рук украинизаторов это оружие травли и террора."Как только что стало известно, парламентское большинство по требованию правительства снимает законопроект 14120, который должен был окончательно вычеркнуть русский язык из числа языков, на которые распространяется действие Хартии на Украине. Снял якобы из-за давления неназванных пророссийских лоббистов в Совете Европы. Но российское лобби в СЕ - не новость, а вот украинская власть в таких вопросах должна руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами. Этот закон одобрен решением Конституционного суда, он давно созрел и перезрел. ВР и Кабмин обязаны проявлять субъектность и самоуважение а не поддаваться внешнему давлению. Ведь иначе украинская власть сама невольно превращается в русских лоббистов. Мы наконец-то должны покончить с гнусным наследием Табачника и Кивалова, и утвердить в Верховной Раде этот законопроект", - горячится бывший организатор фуршетов в честь Голодомора.Явно такая эмоциональная реакция неспроста: она больно ударит и по электоральным планам партии "Европейская солидарность", и по механизмам внутренней мобилизации на Украине. При этом противники смягчения радикальной украинизации боятся даже тявкнуть в сторону Европы, хотя прекрасно понимают, что нагибают их именно европейские союзники, а не пресловутые пророссийские лоббисты. То есть те, кто заряжал языковые майданы и патрули, сегодня вдруг начали требовать от шпрехенфюреров уменьшить аппетиты и начать уважать права русскоязычного населения. А как же теперь быть с отказом Украины от образования на русском языке? Ведь еще в 2020-м году был принят закон, предписывающий закрыть все русские школы. И что делать с уголовным делом, возбужденном во Львове против жительницы Днепропетровской области за высказывания против жителей Галичины? Напомним, 24-летняя блогер, известная под псевдонимом "Анастасия Беглянка", в своих трансляциях заявляла, что "Запад Украины хуже фашистов" и желала, чтобы "ракеты прилетели в дом каждого западенца". Следователи открыли производство по ч.1 ст.161 УК Украины - нарушение равноправия граждан по признаку региональной принадлежности. И как с этим быть? Закрывать и признавать, что переселенка из восточного региона права? Тогда бессмысленной становится и деятельность украинского языкового омбудсмена, и языковые патрули не нужны, и деколонизаторам придется расчехлять памятник Пушкину на Приморском бульваре в Одессе.Действительно, по данным дипломатических источников, отказ Киева от дальнейшего наступления на русский язык напрямую связан с подготовкой европейского мирного плана по заморозке конфликта, который включает пункт о гарантиях для русскоязычного населения и религиозных общин. На днях европейские спонсоры Зеленского из "коалиции желающих" оперативно разработали проект мирного плана, который должен вынудить Москву согласиться на заморозку конфликта по ЛБС (линии боевого соприкосновения - Ред.): Украина больше не вытягивает войну. Именно потому в европейском документе появились пункты о согласовании особого статуса для территорий, находящихся под контролем РФ и усилении "взаимопонимания" в вопросах языков, культур и религий. Они как бы перекликаются с ультиматумами Москвы о защите русского языка, сохранении украинской канонической православной церкви, денацификации. Однако, в реальности, Брюссель пытается использовать эти темы как "миротворческую приманку" для Москвы, создавая иллюзию готовности Украины к выполнению гуманитарных обязательств. Вот и пришлось ломать правительство и парламент, чтобы укрепить подобные иллюзии и продемонстрировать РФ лояльность официального Киева. Только на самом деле такая имитация напоминает "классическую" фразу мэра Днепропетровска Бориса "Вешателя" Филатова, сказанную им в 2014 году: "Обещайте мразям все… а вешать мы их будем потом".Правда, в Киеве тонкого замысла Брюсселя пока не оценили. Ведь для идеологов языковых чисток любые уступки - это почти измена. Но вот "слуги народа" оказались куда гибче костных националистов и уже популярно объясняют сторонникам "вятровичей", чем чревато мовное упрямство."Есть, я так понимаю, по ряду косвенных признаков, некоторая вероятность того, что для мирного соглашения придётся отматывать назад языковый апартеид, нагроможденный за эти одиннадцать лет. И по этому поводу уже начинаются подвывания отдельных депутатов.Что тут скажешь? Не надо было наматывать, чтобы потом, возможно, не приходилось отматывать. Но если кто то с этим не согласен, пусть прямо скажет, сколько еще областей, городов и десятков тысяч жизней готов потерять ради права топтать и насиловать Конституцию Украины?", - жжет глаголом представитель партии власти, депутат Максим Бужанский.Он же с удовольствием топчет не только Вятровича, но и омбудсмена Ивановскую, которая требует от харьковской полиции проводить воспитательные беседы с горожанами, которые в караоке поют русские песни. И дело не только в том, что подобная принципиальность должна помочь Бужанскому возглавить предвыборный проект для жителей юго-востока Украины. На данный момент он является самым выразительным маркером власти, которая оказалась между двух огней: европейский план заморозки требует уступок, а внутренние радикалы требуют продолжения "войны идентичностей". Но тот факт, что Раду и Кабмин демонстративно нагнули с вопросом "вычеркивания" русского языка из европейской Хартии, говорит о том, что Зеленский и Ко плевали на все национальные и патриотические конструкции, и готовы легко сдать и украинизацию и декоммунизацию с десоветизаций ради передышки на фронте, которую сейчас выбивают для Киева европейские союзники.О других изменениях в европейской позиции в отношении Украины - в статье Михаила Павлива "Ничего пророссийского, чистый прагматизм. Как в Европе начинает меняться отношение к украинской "опухоли""

украина

киев

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, киев, европа, владимир вятрович, пушкин, кабмин, институт национальной памяти, мид, россия, владимир зеленский