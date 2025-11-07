https://ukraina.ru/20251107/poshel-prizyv-k-grabezham-i-pogromam-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-mire-i-na-ukraine-1071180460.html

"Пошел призыв к грабежам и погромам". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине

"Пошел призыв к грабежам и погромам". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести непредсказуемость Трампа, гадают, отдаст ли Европа Киеву российские деньги и к чему это может привести. Думают и о том, насколько подконтрольная Киеву часть Украины близка к новой войне – гражданской.

Поводом к размышлениям о возможности скатывания страны в гражданскую войну стали участившиеся случаи сопротивления людей мобилизаторам. Само это сопротивление приобретает все более яркие формы."Продолжается гражданское противостояние, набирающее силовой характер. Граждане по всей стране оказывают сопротивление военным рекрутёрам из ТЦК, действующим совместно с полицией и "добровольцами" из ультраправых и криминальных группировок", - констатировал глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, таким показательным сопротивлением стали события 30 октября 2025 года в Одессе, где на рынке "7-й километр" одесситы атаковали автомобили ТЦК, перевернули и разбили бус, выгнали ТЦКашников с территории рынка."Однако нацисты, получающие огромные прибыли на войне, начали угрожать, оказавшим сопротивление одесситам. Некто Назаренко пообещал, что, когда они вернутся с фронта, тем 90-е покажутся мёдом. "После войны всё задонатите нам для нашей спокойной, мирной и обеспеченной жизни", – написал нацист. То есть, пошел призыв к грабежам и погромам, что более ста лет назад вызвало кровавую гражданскую войну. И все условия для такой войны давно созданы", - написал политик в статье, опубликованной на сайте движения.Медведчук сделал вывод: "Как видим, если фронт заморозить, но при этом Украину Зеленского оставить, то война не прекратится, она пойдет вглубь страны. Нацистские формирования чувствуют себя хозяевами Украины и ждут часа, чтобы прибрать власть и ресурсы к рукам".А вот экс-депутат Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что власть после громких обещаний всех наказать потихоньку "съехала" с темы."Они боятся бунтов, они боятся восстаний, они боятся погромов. Они боятся", - сказал экс-нардеп в эфире канала журналиста Александра Шелеста**. Он добавил, что "этот страх читается в решениях".Обсуждают эксперты и непредсказуемость Трампа (ведь в Киеве рассчитывают на его его поддержку, но пока считают её недостаточной).Украинский политолог Виктор Небоженко высказал мнение, что "Трамп где-то выдохся как большой международный клоун"."Он считал себя геополитиком высшего разряда, и куда он ни приезжал, все должно было решаться так, как он (решил – авт.)", - сказал эксперт, добавив, что, однако, за эти месяцы "мир его понял". По его словам, теперь Трампа "эксплуатирует" Россия, Китай не испугался его тарифного наезда, а Европа умеет льстить – в общем, "у каждого свой способ работы с Трампом".Но и Трамп это понял – а именно, "понял, что мир не поддаётся легко изменениям". А он на это не рассчитывал. Да и Америка потихоньку отходит от первого шока от стиля Трампа, и его противники находят способы манипулирования, считает политолог.Он напомнил о шатдауне и о том, что зарплату американской армии пообещал платить какой-то железнодорожный барон, личный друг Трампа – но эту ситуацию нельзя назвать нормальной. Радикализируется вся Америка, внутри США ситуация "закручивается".Снаружи – тоже. Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", а Трамп вдруг разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку."Трамп выпускает опаснейший процесс распространения ядерного оружия среди 10-15 крупных государств. Это очень опасно. Потому что Турция стоит в очереди, Саудовская Аравия стоит в очереди, ЮАР стоит в очереди. Лулу, Бразилия говорит – а почему мы не можем себе сделать атомную лодку, а Южная Корея может? Всё это смешалось и всё это связано с одним человеком… с очень сумбурной, лишенной стратегичности деятельностью Трампа", - сказал Небоженко в эфире интернет-канала Politeka.Политолог предположил, что Трамп это чувствует и где-то впереди "его ждет депрессняк".Что до украинского вопроса, то американский лидер по этому поводу "что думает, то и говорит вслух" - вот, например, он сказал, что "посмотрим через полгода", но это, скорее, его размышления. Аналитикам трудно работать с речевым потоком. Завтра Трамп передумает, снова обидится на Путина, а Киеву важно, чтобы не закрылось окно возможностей, чтобы Европа, то есть "коалиция решительных", подписала какой-то обязывающий документ (о помощи киевскому режиму — ред.), заявил Небоженко.По его словам, если Европа выделит 140 млрд долларов из замороженных российских ресурсов, то это будет означать следующее - с этой минуты любой российский командир подразделения на фронте будет знать, что "сопротивление и борьба Украины идет за счет денег его страны"."Это разбивает мировоззренческий код россиян, понимаете? Украинец, который знает, что он использует русские деньги в борьбе с врагом – это дополнительный способ его усиления", - уверен политолог.Он добавил, что все об этом будут знать, и российская элита поймет, что "они сами финансируют своими средствами продолжение войны, значит, каждая минута продолжения – это потеря их денег, не наших с вами, у нас уже нет денег…".При этом Небоженко выразил удивление по поводу того, что Трамп говорил, что он "об этом (о передаче активов — ред.) не думал". Но если это произойдет, такая передача российских денег, то это очень поможет Киеву.Покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев полагает, что передачи российских активов, скорее всего, не произойдет, об этом он сказал в своем видеоблоге. По мнению политика, конфликт пойдет на убыль в середине следующего года, а к концу года, возможно, уже будут реальные переговоры.При этом с каждым днем войны условия для Украины будут ухудшаться, "конкурировать в долгосрочной перспективе с ядерной державой просто бесперспективно", подчеркнул политик.Он добавил, что войну разжигал Запад – для него Украина, которая могла бы быть вместе с Россией, представляла угрозу.Мураев подчеркнул, что эта война выгодна Западу, но совершенно не нужна славянам."Коллективный Запад когда-то тратил триллионы, создавал армии и вооружал коалиции, чтобы поработить славян, колонизировать их земли и уничтожить промышленную конкуренцию. Сегодня им удалось невозможное. Украина и Россия сами взаимно уничтожают все, что строилось веками - заводы, порты, энергетику, промышленность, города", - констатировал он в своём телеграм-канале.По словам Мураева, "вместо того чтобы быть единой силой и конкурентом для Запада, наши страны наносят колоссальный ущерб друг другу".Такую ситуацию необходимо изменить.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Андрей Школьников: Мы вступили в мировую катастрофу, к которой Россия готова лучше США, Европы и Китая Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине"

