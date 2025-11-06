https://ukraina.ru/20251106/natsionalisty-dobralis-do-opery-a-voyna-vgonyaet-v-kamennyy-vek-eksperty-s-uzhasom-o-situatsii-na-1071168415.html

Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, возможно ли на Украине партизанское движение против "бусификаторов", как долго энергосистема может выдержать постоянные удары и к какой "победе" призывают стремиться украинцев.

Примеры крепнущего сопротивления "пискселяторам" (военкомам — ред.) вызывают панику во всём турбопатриотическом сообществе, считает скитающийся по миру блогер, известный нам как "Колобок из Одессы". Он в очередном выпуске своего видеоблога рассказал, что эти турбопатриоты, часть из которых находится, что говорится, далеко "за горами, за морями", требуют расправы над теми одесситами, которые недавно изгнали ТЦКашников с рынка "7 километр", отбив человека и повредив автобус ТЦК.Причину паники блогер объяснил так: "Оказывается, что покорный люд не такой уж и покорный, случается, что они (люди — ред.) объединяются… и дают очень серьёзный отпор — и мотивации у них выше крыши".Поэтому ручные спикеры украинского телемарафона и прочие радикалы, в том числе, в форме — они "проснулись и начали теперь запугивать жителей Одессы".Действительно, командир батальона БПЛА ВСУ Николай Колесник в запрещённой в РФ соцсети предложил "отработать" беспилотниками "для успокоения особо агрессивных" обитателей рынка и бить по ним из РСЗО. А глава медслужбы батальона ВСУ "Волки ДаВинчи" Анна Михайлова в своих соцсетях удивилась, почему военкомы не применили оружия и "не наделали дополнительных дырок" в тех людях, которые сопротивляются мобилизации."Граждане организовались в группу для самозащиты, а охранители режима и прочие герои, вышедшие из барбершопа, сидящие в тёплых студиях и пилящие донаты, предлагают дроны, артиллерию и прочее рукоприкладство, чтобы не допустить формирования в стране гражданского общества", - оценил ситуацию блогер.По словам "Колобка", связывавшегося со знакомыми одесситами, власти не решились на штурм рынка, но теперь забирают участников протеста по одному из их домов. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, договориться не удастся, поскольку турбопатриоты требуют показательного процесса."А вообще настроения в Одессе очень скептические и очень печальные", - рассказал блогер, добавив, что власть намерена действовать максимально жёстко, чтобы "запугать всех". При этом процесс бусификации тоже ужесточается, а за публикацию соответствующих материалов в соцсетях уже дают сроки.Ужесточается и культурная, точнее, антикультурная политика киевского режима в Одессе. Представители нацистского института нацпамяти добрались до оперы, вернее оперного театра и требуют "изъять из публичного пространства" бюсты Пушкина, Глинки и Грибоедова на фасаде Одесского оперного театра."Вы же, наверное, помните, как Ганул* "изымал" элементы одесских памятников кувалдой? То есть это подразумевает одно — разбить и изувечить фасад одесского "чуда света", подмостки которого помнят Чайковского, Рахманинова, Шаляпина, Римского-Корсакова, Анну Павлову, Айседору Дункан...", - пишет в связи с этим колумнист издания "Политнавигатор" Павел Бадаев.Помимо процесса беспредельной мобилизации, жителей пока ещё подконтрольных Киеву территорий беспокоит уже вполне осязаемая перспектива зимовать без тепла и света. Как отметил российский финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, ВС РФ своими ударами уничтожают сейчас локальную энергетику, но в результате вся энергетика "рано или поздно начнёт сыпаться просто из-за нагрузок".Если будет разрушена часть распределительных станций, остальные станции будут вынуждены нести повышенную нагрузку, могут не выдержать, в общем, велик риск того, что страну таки загонят в "каменный век". Ранее этого не делали, по всей видимости, ожидая достижения каких-то договорённостей с Западом. Но теперь этот импульс угас.Комментируя историю с протестом на рынке "7-й километр", аналитик сказал, что участников протестной акции СБУ будет теперь отлавливать по одному. Но даже если сопротивление в той или иной форме продолжится, это мало что изменит."Пока что это отдельные события. Перерастут ли они в сопротивление власти… Ну, хорошо, ну, будут они сопротивляться власти, будут сопротивляться мобилизации. Дальше что? Это как-то изменит политику Банковой? Нет, потому что Банковая — это не национальная элита, им на интересы Украины наплевать. Она полностью подчинена Западу, поскольку это прокси-сила...", - сказал Демура в интервью журналисту Александру Шелесту**.Он добавил, что Запад даёт средства Киеву лишь для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, сменить власть в Кремле - "а то, что за это время не станет Украины, это их (хозяев Запада — ред.) не волнует".По мнению аналитика, уже "после Стамбульских соглашений стало ясно, что Украины больше на свете не будет".Шелест* согласился: "В том виде, в каком она была, её точно не будет, её уже нет и, собственно, будет навряд ли".Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский тоже обеспокоен мрачными перспективами страны (точнее, киевского режима — ред.)."Если Сырский, Свириденко, Стефанчук и прочие Шмыгали - врут зеленскому (фамилию бывшего соратника нардеп принципиально пишет с маленькой буквы — ред.) обо всем, а тот врет Трампу, то кто вообще в этой стране говорит правду? И понимаете ли вы, что после войны будет не просто катастрофа, а спадет пелена вранья, которая обнажит крайне неприглядную ситуацию", - написал опальный политик в своём блоге.Он пояснил: "Людей - нет, инфраструктуры - нет, перспектив - нет. Есть долги, кладбища и простой выбор - либо тут батрачить для уплаты по долгам, либо валить и батрачить там. Но в любом случае батрачить. Разве это не "перемога" (победа — ред.), к которой мы (киевский режим — ред.) стремимся?"."Из хороших новостей - появятся бордели с чёрными и наркодилеры на улицах, - иронизирует Дубинский. - Все по евроатлантическому стандарту. Вместе с иммигрантами".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Русские будут добивать ВСУ хоть на земле, хоть под землёй": украинские эксперты о перспективах

