"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи
"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи
2025-11-07T15:45
Выставки фотографий "Новая Россия" и "Донбасс - Новороссия - Никарагуа" открылись в музее современной истории России в Москве. Осенью на площадке портала фото.ру прошел конкурс, члены жюри отсмотрели около 300 работ фотографов из разных регионов России. В экспозицию включили лучшие снимки.В торжественном открытии приняли участие дипломаты, фотографы, организаторы - Фото ру и издательство Новые регионы России, сотрудники и посетители музея. Подробнее - в репортаже корреспондентов Украина.ру.
"Ночные ведьмы" и Донбасс: в Москве показали фронтовые артефакты и кадры новой эпохи

15:45 07.11.2025
 
Выставки фотографий "Новая Россия" и "Донбасс - Новороссия - Никарагуа" открылись в музее современной истории России в Москве. Осенью на площадке портала фото.ру прошел конкурс, члены жюри отсмотрели около 300 работ фотографов из разных регионов России. В экспозицию включили лучшие снимки.
В торжественном открытии приняли участие дипломаты, фотографы, организаторы - Фото ру и издательство Новые регионы России, сотрудники и посетители музея. Подробнее - в репортаже корреспондентов Украина.ру.
