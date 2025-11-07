https://ukraina.ru/20251107/leninskie-malchiki-vengrii-oni-krovyu-predvoskhitili-kitayskikh-khunveybinov-i-tszaofaney--1071262073.html

Ленинские мальчики Венгрии. Они кровью предвосхитили китайских хунвейбинов и цзаофаней

Ленинские мальчики Венгрии. Они кровью предвосхитили китайских хунвейбинов и цзаофаней

Формально они организовались в марте 1919 года, когда в Венгрии была провозглашена советская республика. Но ментально, идеологически и мировоззренчески родились 7 ноября 1917 года в России

Октябрьский социалистический переворот в Петрограде, переросший со временем в социалистическую революцию, выпустил их в жизнь из ленинского сюртучка прямо в чекистские кожанки, в которых они и оставили кровавый след на родине, в истории Венгрии.Их называли по-разному — "мальчики", "парни", "бойцы", "гвардейцы", "молодежь", но обязательно с прилагательным "ленинские". Еще их называли "ленинцами", а то и вообще "ленинами". И выглядели они даже по современным меркам очень модно и стильно: кожаные куртки и брюки с кожаными набедренниками, краги, кепки, увенчанные шоферскими очками, очень похожими на современные байкерские, френчи, шарфы на гимнастерках и рубахах. И обязательно демонстративно вооружены карабинами, 9-миллиметровыми автоматическими пистолетами "Штайер" М1911, штыками и ручными гранатами.Руководил ими бывший матрос, кожевник в гражданской жизни Йожеф Черны, но организовались они стихийно и насчитывали не больше 200 человек. В боевой работе тесно сотрудничали с Красной гвардией Венгрии под началом руководителя Отдела политических расследований народного комиссариата внутренних дел Отто Корвина и главы тамошнего НКВД Тибора Самуэли."Ленинцы" — это был настоящий отряд смерти, который Самуэли от имени советской власти и вдохновил на работу, заявив на митинге 20 апреля 1919 года: "Теперь власть в наших руках. Любой, кто хочет вернуть старое капиталистическое правление, должен быть безжалостно повешен. Такому человеку нужно перегрызть горло. Победа пролетариата в Венгрии до сих пор не стоила больших человеческих жертв. Но теперь придется пролить кровь. Не бойтесь кровопролития! Кровь — это сталь: она укрепляет наше сердце, она укрепляет кулак пролетариата. Именно кровь приведет нас к истинной славе. Если потребуется, мы уничтожим всю буржуазию".Социалистическая революция произошла, а советская республика возникла в Венгрии в марте 1919 года, когда там объединились коммунисты и социалисты и, как уже было сказано выше, провозгласили свою власть. Республика начала круто — по-ленински и по-большевистски, как в соседней советской России.Коалиционное правительство коммунистов и социалистов во главе с Шандором Гарбаи и Белой Куном провозгласило отмену сословий, свободу слова и собраний, отделение церкви от государства, гарантировало бесплатное образование и культурные права для национальных меньшинств. В считанные недели были национализированы промышленность, транспорт, банки и крупные земельные участки, принадлежащие в основном помещикам.Все они вдохновлялись непосредственно Владимиром Лениным, с которым общались лично.Слева направо Тибор Самуэли, Йожеф Черни и Владимир Ленин в МосквеПротив сторонников советов сразу же действительно выступили белые венгерские отряды, церковь, бывшие чиновники и предприниматели Австро-Венгерской империи, а затем и интервенты. Для борьбы с ними были созданы Красная гвардия, а затем Красная армия и различные отряды крестьянской и рабочей самообороны против контрреволюции.Еще раньше, в феврале 1919-го, до провозглашения советской власти в Венгрии тот же неистовый Самуэли призывал: "Контрреволюционеры повсюду бегают и ведут пропаганду против нас, бейте их! Бейте их до смерти, где бы вы их ни нашли! Если контрреволюция одержит победу хотя бы на час, они не пощадят ни одного пролетария. Прежде чем они смогут утопить нашу революцию в крови, вы должны утопить их в их собственной крови!"Вот лить эту кровь "за революцию" под начало Самуэли, Корвина и Черны и сбежались молодые рабочие, студенты, подмастерья и учащиеся. Они уже тогда составили странную помесь, напоминающую будущие китайские маоистские отряды смерти и защиты революционных завоеваний — хунвейбинов (учащихся и студентов) и цзаофаней (рабочая малограмотная молодежь).Ленинские мальчики"Ленинские мальчики", конечно же, были типичным отрядом смерти быстрого реагирования на любые выступления контрреволюции или того, что они считали контрреволюцией. Из воспоминаний очевидцев известно, что "мальчики" регулярно нападали на мирных жителей за предполагаемую "контрреволюционную деятельность". И убивали их даже за такие проступки, как приветствие старого государственного флага или улыбка в адрес члена "ленинской гвардии", которую гвардейцы воспринимали как оскорбительную или презрительную.Сам лидер "ленинцев" Черны мог лично арестовать, запытать, без суда и следствия расстрелять или повесить кого-то, на кого указывали его руководящие однопартийцы, или кто не нравился лично ему.В Будапеште были установлены контрольно-пропускные пункты, а мирных жителей регулярно арестовывали и пытали, прижигая горящими сигарами, угрожая утопить или замучить при помощи вбитых в руки и ноги гвоздей. Используя бронепоезд для передвижения по стране, что твой красный наркомвоендел Лев Троцкий в России (с него точно слизано), "ленинцы" и гвардейцы регулярно захватывали заложников в деревнях и расстреливали их, если считали деревню антикоммунистической или даже ожидавшей как бы "спасительного" наступления румынских или чешских войск на стороне белых. Кроме того, красный террор становился предлогом для реквизиции зерна у крестьян.Это был произвол в чистом виде, настоящий беспредел красного террора, который творился железной и кроваво-беспощадной рукой и такими же методами.Непомерная жестокость венгерских хунвейбинов вызвала неприятие даже у части красных вождей советской Венгрии. И в апреле 1919 года главнокомандующий Красной армией, социал-демократ Вильмош Бем издал приказ о роспуске всех "политических террористических группировок или отдельных групп, действующих под другими названиями". "Ленинцам" Черны приказали сдать оружие, боеприпасы, транспортные средства и штаб-квартиру в центре Будапешта на улице Моздони и в средней школе на улице Трефорт."Ленинцы" даже попытались поднять свой мятеж против советской власти и двинулись маршем на правительственный квартал, в Дом Советов, где находился Бела Кун. Они требовали "углубления революции". Инцидент закончился переговорами, и "ленинские мальчики" Черны были поставлены перед выбором: или перейти в подчинение НКВД, или уйти в регулярную армию. Большинство выбрало армию. Большую часть "ленинских мальчиков" отправили на фронт, 25 человек продолжили охранять правительственные здания, а 43 человека были направлены в отдел политических расследований НКВД.Чтобы понять силу "ленинских мальчиков", достаточно проанализировать их вооружение: 19 мая 1919 года группа Черны была разоружена в Геделле силами двух батальонов и артиллерийского подразделения. И у двух сотен "ленинцев" изъяли семь 140-миллиметровых минометов, шесть 90-миллиметровых минометов, три 75-миллиметровых противотанковых орудия, семь ручных пулеметов, семь пулеметов, 64 ящика с бомбами, 130 ящиков с ручными гранатами, 41 ящик с пулеметными патронами, 115 ящиков с патронами для ручных пулеметов, 807 ящиков с патронами для минометов. А воевали они на восьми легковых автомобилях и шести грузовиках.Но уже в июне в Будапеште был поднят очередной контрреволюционный мятеж морских кадетов, который удалось подавить с большим трудом. Тогда "ленинцы" и были опять восстановлены. А советское правительство приняло постановление от 25 июня, в котором объявило "примерное наказание": "Учитывая, что умеренное осуществление диктатуры побудило буржуазию к контрреволюционному выступлению… диктатуру пролетариата решено проводить в полной мере беспощадными мерами… и, если необходимо, утопить контрреволюцию буржуазии в крови". Советы в Венгрии тогда трещали и изнутри, и на внешнем контуре.И "ленинцы" понадобились главным образом потому, что они, во-первых, никогда не были чисто карательным подразделением или коммунистической жандармерией, которые принимали участие только в подавлении всех крупных реальных или воображаемых контрреволюционных восстаний.Нет, "ленинские мальчики" Черны кооперировались с гвардейцами Самуэли и Корвина и на бронепоезде, на реквизированных автомобилях и грузовиках мотались по фронтам, закрывая собой бреши и прорывы и устанавливая железный революционный порядок там, где не справлялась Красная армия.По оценкам и воспоминаниям современников, "ленинские мальчики", вооруженные карабинами, пистолетами, ручными гранатами и штык-ножами, в своих кожаных куртках часто появлялись на самых опасных участках фронта и нивелировали в ноль все вражеские успехи. При этом отличались стойкостью и храбростью и умело противостояли белогвардейцам, которых вели в бой профессиональные офицеры, имеющие и потомственную военную выучку, и опыт Первой мировой войны.Во-вторых, несмотря на жестокость и беспредел "мальчиков Ленина", творивших красный террор, количество их жертв было в десятки раз меньше жертв террора белого, который наступил сразу после падения советской Венгрии. По официальным данным победившей стороны, то есть самих белогвардейцев, "ленинцы" Черны и гвардейцы Самуэли уничтожили 590 человек. Всего! Да и то неточно. Во всяком случае, когда Черны судили, то ему пришили и вменили смерть то ли 7, то ли 9 человек, а его отряду — 92 (Книга "Жертвы красного террора в Венгрии" Альберта Вари, 1922 год).А вот когда в Будапешт прибыли эскадроны смерти адмирала Миклоша Хорти и белая "Гвардия оборванцев" бывшего гусара Пала Пронаи, то они утопили столицу в крови — устроили волну карательных расправ над коммунистами и их сторонниками, а также над всеми, кого подозревали в левых взглядах. Было убито около 1000 человек.Историк Эндрю С. Янос написал об преступлениях белых: "…Этот террор был более жестоким, чем случайное насилие, практиковавшееся Красной гвардией, и, в отличие от последней, часто становился инструментом для урегулирования личных конфликтов и даже для личной выгоды".Кроме того, поскольку многие коммунистические лидеры (Кун, Бем, Черны, Самуэли, Матьяш Ракоши, Дьердь Лукач, Эрне Гере, Ене Варга и т. д.) были этническими евреями, это спровоцировало животный антисемитизм. И по Будапешту, и по всей стране прокатились антисемитские самосуды со стороны военизированных формирований.Венгерская советская республика окончательно пала в августе 1919 года, когда против нее двинули войска Румынии, которые поддержали белогвардейцев. 1 августа в Москву доблестно бежал Бела Кун, а через 5 дней румынские интервенты заняли Будапешт и в плен попали Черны и Корвин. Самуэли же то ли застрелили на австрийской границе, то ли он покончил жизнь самоубийством.Корвина белогвардейцы пытали и убили сразу. А вот над "ленинскими мальчиками" и их вождем устроили показательный процесс. Реально показательный, как шоу, со зрелищами, напитками и закусками. На него даже продавались билеты, и публика приходила с коньяком и снедью полюбоваться на мучения людей на виселице.И к приговоренным к смертной казни пришли их родственники, принеся много еды, напитков, сигар и сигарет — прокуратура постановила, что смертники могут есть все, что захотят, но пить алкоголь в ограниченном количестве.Черны был приговорен к смертной казни вместе со своими тринадцатью товарищами и повешен последним 18 декабря 1919 года во дворе тюрьмы Маргит Корут. И было ему всего 27 лет.Его подельники по несчастью тоже закончили жизнь молодыми: Самуэли — в 28 лет, а Корвин — вообще в 25.Лидеру венгерской революции Беле Куну повезло чуть больше: удрав в Россию, он еще отметился страшными казнями белых офицеров в Крыму, но Большой террор в СССР не пережил. Его расстреляли в 1938 году за руководство "контрреволюционной террористической организацией в Коминтерне". А следователь НКВД Михаил Шрейдер позже вспоминал, что на допросах Кун был "настолько избит и изувечен, что на нем не оставалось ни одного живого места".Дольше всех — до 1971 года — из тех вождей Венгерской советской республики землю топтал Матьяш Ракоши (при рождении Розенфельд), от коммунистов командующий Красной гвардией и Красной армией. Лихую жизнь прожил мужик. В 1919 году смог бежать, работал в Коминтерне в Москве и в Европе, но в 1925 году, а потом и в 1935-м был арестован в Венгрии и осужден на пожизненное заключение.Но в 1940 году СССР обменял Ракоши на трофейные знамена, захваченные Россией при подавлении венгерской революции 1848–49 годов, и стал готовить к руководству будущей социалистической Венгрией. И подготовил: с 1945 по 1956 год Ракоши был лидером венгерских коммунистов. А потом его снесло в небытие венгерское восстание (контрреволюция) 1956 года, подавленное советскими войсками. Опять у него не сложилось с революцией……А Владимира Ленина, который дал свое имя всем этим "мальчикам", к тому времени уже не было в живых много лет. Его революция, как Молох, сожрала через 4,5 года после венгерских "ленинцев". И может, действительно в революциях что-то подправить надо. Например, вообще от них отказаться…Читайте также: Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти.

