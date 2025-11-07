https://ukraina.ru/20251107/armiya-velikobritanii-gotova-k-voennym-operatsiyam-na-ukraine-posle-prekrascheniya-ognya-1071227113.html

Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня

Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня - 07.11.2025 Украина.ру

Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня

Армия Великобритании планирует участвовать в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой "коалиции желающих" с использованием всего спектра военных возможностей. Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости

2025-11-07T03:44

2025-11-07T03:44

2025-11-07T03:44

новости

украина.ру

великобритания

украина

нато

the guardian

россия

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067589200_0:49:1183:714_1920x0_80_0_0_6b7b4e059fbb188e9565a4b80228d0f9.jpg

"Военные источники... [Заявили], что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты", — говорится в публикации британской газеты The Guardian, ссылающейся на собственные источники.Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард ранее назвал основной миссией страны оказание поддержки союзникам по НАТО в обеспечении безопасности восточного фланга альянса.6 ноября издание Politico сообщило, что глава британского военного ведомства Джон Хили заявил о готовности так называемой "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня.3 ноября стало известно, что правительство Великобритании поставило на Украину дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/1071181914.html

великобритания

украина

россия

англия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, великобритания, украина, нато, the guardian, россия, англия