Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня - 07.11.2025
Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня
Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня
Армия Великобритании планирует участвовать в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой "коалиции желающих" с использованием всего спектра военных возможностей. Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости
2025-11-07T03:44
2025-11-07T03:44
"Военные источники... [Заявили], что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты", — говорится в публикации британской газеты The Guardian, ссылающейся на собственные источники.Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард ранее назвал основной миссией страны оказание поддержки союзникам по НАТО в обеспечении безопасности восточного фланга альянса.6 ноября издание Politico сообщило, что глава британского военного ведомства Джон Хили заявил о готовности так называемой "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня.3 ноября стало известно, что правительство Великобритании поставило на Украину дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, великобритания, украина, нато, the guardian, россия, англия
Великобритания, Украина, НАТО, The Guardian, Россия, Англия

Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня

03:44 07.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ruБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Армия Великобритании планирует участвовать в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой "коалиции желающих" с использованием всего спектра военных возможностей. Об этом 7 ноября сообщает РИА Новости
"Военные источники... [Заявили], что британская армия вступит в войну или будет участвовать в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах совместно с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей — от истребителей до пехоты", — говорится в публикации британской газеты The Guardian, ссылающейся на собственные источники.
Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард ранее назвал основной миссией страны оказание поддержки союзникам по НАТО в обеспечении безопасности восточного фланга альянса.
6 ноября издание Politico сообщило, что глава британского военного ведомства Джон Хили заявил о готовности так называемой "коалиции желающих" в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня.
3 ноября стало известно, что правительство Великобритании поставило на Украину дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
