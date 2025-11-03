https://ukraina.ru/20251103/britaniya-peredala-ukraine-dopolnitelnuyu-partiyu-raket-storm-shadow-1071083972.html

Британия передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow

Правительство Великобритании поставило на Украину дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом 3 ноября сообщило информагентство Bloomberg

"Правительство Великобритании недавно пополнило запасы крылатых ракет Storm Shadow на Украине, чтобы Киев мог продолжить свою кампанию по нанесению дальних ударов по территории России, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - сказано в публикации.Там отмечено, что британское правительство стремиться обеспечить киевский режим дальнобойными крылатыми ракетами про запас на зимний период. Лондон опасается, что российская армия усилит атаки на подконтрольную ВСУ территорию."Storm Shadow помогли администрации Владимира Зеленского наносить удары по уязвимым местам в России. В октябре украинские военные заявили, что нанесли удар по российскому химическому заводу с помощью британского дальнобойного оружия", - отметило информагентство.Storm Shadow — это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров. Они летят на высокой скорости вблизи поверхности, используя комбинацию так называемой инерциальной навигации с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности. "Украинские войска впервые применили британское дальнобойное оружие по военным целям на территории России в ноябре прошлого года. Этот удар произошёл на следующий день после того, как Украина впервые развернула американские армейские тактические ракетные комплексы ATACMS после решения администрации тогдашнего президента Джо Байдена одобрить ограниченное использование Киевом этого оружия для поражения целей на территории России. Для применения системы Storm Shadows необходимо, чтобы данные целеуказания США использовались в полную силу, - отметили в Bloomberg.Правительство Британии не сообщает, сколько ракет Storm Shadow было поставлено на Украину во время СВО и не публикует регулярных объявлений о поставках.Тем временем президент США Дональд Трамп снова заявил, что не рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину. До этого он заявлял, что принял на сей счёт решение, не уточняя, какое. Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

