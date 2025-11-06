https://ukraina.ru/20251106/rossiyskaya-pvo-za-pyat-chasov-unichtozhila-14-ukrainskikh-dronov-nad-chetyrmya-regionami-1071210805.html

Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами

Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами - 06.11.2025 Украина.ру

Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами

Силы противовоздушной обороны России в понедельник продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив за пять часов 14 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 6 ноября сообщает Минобороны

2025-11-06T17:59

2025-11-06T17:59

2025-11-06T17:59

новости

россия

ростовская область

брянская область

вооруженные силы украины

рютте

минобороны

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070958310_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_72e21cd77a79bc51ced98fe72d7a6a1c.jpg

Воздушная атака ВСУ была успешно отражена над территориями четырёх субъектов Федерации. С 12:00 до 17:00 по московскому времени расчеты ПВО нейтрализовали: 🟥 7 БПЛА в небе над Брянской областью; 🟥 5 БПЛА над Курской областью, где позднее была объявлена ракетная опасность; 🟥 1 БПЛА над Ростовской областью; 🟥 1 БПЛА над территорией Республики Башкортостан. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в районе 15:00 военные успешно отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в небе над Новошахтинском. По его словам, никто из гражданского населения не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется. Система противовоздушной обороны России продолжает надежно прикрывать ключевые объекты и населенные пункты от регулярных попыток ВСУ нанести удары по гражданской инфраструктуре.Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру

россия

ростовская область

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, брянская область, вооруженные силы украины, рютте, минобороны, украина.ру