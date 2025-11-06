https://ukraina.ru/20251106/rossiyskaya-pvo-za-pyat-chasov-unichtozhila-14-ukrainskikh-dronov-nad-chetyrmya-regionami-1071210805.html
Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами
Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами - 06.11.2025 Украина.ру
Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами
Силы противовоздушной обороны России в понедельник продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив за пять часов 14 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 6 ноября сообщает Минобороны
2025-11-06T17:59
2025-11-06T17:59
2025-11-06T17:59
новости
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
рютте
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070958310_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_72e21cd77a79bc51ced98fe72d7a6a1c.jpg
Воздушная атака ВСУ была успешно отражена над территориями четырёх субъектов Федерации. С 12:00 до 17:00 по московскому времени расчеты ПВО нейтрализовали: 🟥 7 БПЛА в небе над Брянской областью; 🟥 5 БПЛА над Курской областью, где позднее была объявлена ракетная опасность; 🟥 1 БПЛА над Ростовской областью; 🟥 1 БПЛА над территорией Республики Башкортостан. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в районе 15:00 военные успешно отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в небе над Новошахтинском. По его словам, никто из гражданского населения не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется. Система противовоздушной обороны России продолжает надежно прикрывать ключевые объекты и населенные пункты от регулярных попыток ВСУ нанести удары по гражданской инфраструктуре.Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру
россия
ростовская область
брянская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070958310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_088f88618493545e00cee563d321e27c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростовская область, брянская область, вооруженные силы украины, рютте, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Ростовская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Рютте, Минобороны, Украина.ру
Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами
Силы противовоздушной обороны России в понедельник продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив за пять часов 14 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 6 ноября сообщает Минобороны
Воздушная атака ВСУ была успешно отражена над территориями четырёх субъектов Федерации. С 12:00 до 17:00 по московскому времени расчеты ПВО нейтрализовали:
🟥 7 БПЛА в небе над Брянской областью;
🟥 5 БПЛА над Курской областью, где позднее была объявлена ракетная опасность;
🟥 1 БПЛА над Ростовской областью;
🟥 1 БПЛА над территорией Республики Башкортостан.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в районе 15:00 военные успешно отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в небе над Новошахтинском.
По его словам, никто из гражданского населения не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.
Система противовоздушной обороны России продолжает надежно прикрывать ключевые объекты и населенные пункты от регулярных попыток ВСУ нанести удары по гражданской инфраструктуре.