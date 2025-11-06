https://ukraina.ru/20251106/pentagon-odobril-tomagavki-greg-vayner-o-tom-soglasitsya-li-tramp-peredat-rakety-ukraine-1071138188.html

Пентагон одобрил "Томагавки": Грег Вайнер о том, согласится ли Трамп передать ракеты Украине

Решение о поставке крылатых ракет "Томагавк" Украине теперь ляжет на стол президента США Дональда Трампа после того, как Пентагон завершил внутренние расчеты, однако итог этого решения пока остается под вопросом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет "Томагавк", об этом сообщило CNN 31 октября.Вайнер, комментируя одобрение Пентагоном поставок ракет на Украину, отметил, что военное ведомство предварительно провело инвентаризацию. Отвечая на вопрос, одобрит ли президент США такие поставки, американист выразил сомнения. "Одобрит ли он поставки — не уверен. Трамп все-таки любит договариваться", — заявил Вайнер.Он также добавил, что телеканал, распространивший данную новость, мог преследовать свои цели. "А вот CNN дает все новости, чтобы испортить имидж Дональду Трампу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.

