"Русские будут добивать ВСУ хоть на земле, хоть под землёй": украинские эксперты о перспективах

В экспертном сообществе обсуждают, почему киевский режим не желает спасать жизни своих военных и думают о том, что будет, когда русские возьмут в окружение Харьков и прорвутся к Одессе и Николаеву

2025-11-04T05:53

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061426277_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92e81249d69823df7cfcad8e790fc04e.jpg

Украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин предположил, что узкое горлышко для отхода ВСУ из Красноармейска оставлено намеренно — русские всё же жалеют украинцев, не хотят "тотально там всех убивать", дают им возможность выйти из котла и (или) сдаться."Красноармейск будет сдан, как и Димитров. И кольцо окружения — оно захлопнется. И вот что будет тогда… Тогда будет рубилово", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту.* Он пояснил: ВС РФ высокоточными средствами будет добивать скопления украинских войск "хоть под землёй, хоть над землёй — и тогда будут колоссальные жертвы".ВС РФ решают свои задачи, а вот украинская нацистская власть, не пытаясь спасти жизни своих военных, совершает военное преступление, в этом она давно уже себя проявила, отметил Дудкин.Он напомнил, что президент России Владимир Путин предложил посетить место боёв иностранным и украинским журналистам (на это время предлагалось прекратить огонь), но Киев категорически это предложение отверг. В Минобороны России этот отказ объясняют тем, что киевский режим пытается скрыть реальное положение дел на фронте.А положение дел может и ещё ухудшиться, считает Дудкин. Он предсказал резкое падение мотивации солдат ВСУ воевать в случае вероятного падения или просто окружения Харькова и прорыва ВС РФ на юг, к Одессе и Николаеву."Это всё уменьшает шансы украинской власти на существование. Они существуют лишь только потому, что российское руководство растягивает эту операцию...", — сказал эксперт.Под Покровском и Купянском у ВСУ действительно катастрофа, "которую не могут принять и не могут понять ещё представители высшего руководства Украины", — считает покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире канала Шелеста*, поэтому это руководство действует по принципу "всё хорошо, прекрасная маркиза" — рассказывает о мнимых успехах.Бондаренко отметил, что Зеленскому явно предоставляют приукрашенную картину событий, и он уверен в том, что всё движется в правильном направлении. А Россия тем временем ужесточает свои требования. По данным эксперта, "по неформальным путям передано, что цель РФ теперь — вся левобережная Украина, как минимум".Обсуждают эксперты и готовность подконтрольной Киеву территории Украины к зиме. Сходятся на том, что зимовать простым людям (но не Зеленскому) будет очень трудно.Экс-министр экономики Украины Иван Плачков поведал (его цитируют украинские паблики), что украинцам нужно быть готовыми к тому, что свет пропадёт на сутки, на двое суток, на неделю — словом, на любой срок, пока будут вестись восстановительные работы.Пропадёт не только свет. По мнению экс-министра, самая большая опасность грозит большим городам с централизованными системами отопления — "там ожидаются проблемы именно с теплом"."Все обещания власти о безопасности и модернизации энергетики оказались фикцией — деньги, выделенные на закупку ПВО и укрепление критической инфраструктуры, исчезли в бездонных карманах команды Зеленского, — пишет популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница". — Итог предсказуем: больше половины (60%) газовой системы страны разрушено, ТЭЦ и ТЭС лежат в руинах, а энергетики предупреждают, что восстановление Киева займёт не месяцы, а десятилетие. Глава Оболонской райадминистрации Кирилл Фесик прямо заявил: на полное восстановление повреждённых объектов столицы потребуется около десяти лет, ведь до сих пор не устранены даже последствия обстрелов 2022 года, а удары по энергетике продолжаются почти ежедневно".О делах международных и о памяти. На днях глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Кубой и о закрытии в связи с этим посольства Украины в Гаване (решение должно быть принято в этом году). Причина — крепкие отношения, которые связывают Латинскую Америку и Россию.Экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв в связи с этим отметил, что "так режим Зеленского "благодарит" Кубу за спасённые жизни десятков тысяч жертв Чернобыля".Он напомнил, что после катастрофы на ЧАЭС именно на Кубе с 1990 по 2011 годы действовала программа "Дети Чернобыля", на острове Свободы получили медицинскую помощь 24 тысячи пациентов, из них 20 тысяч граждан Украины. Куба потратила на это около $350 млн. И вот "благодарность"..."Эту помощь долго ценили украинские политики независимо от своей ориентации. Но Победа Майдана сделала беспамятство государственной политикой Киева. Вместе с уничтожением памяти о своей русской и советской истории, Украина хочет забыть и уникальную кубинскую помощь", — написал Царёв в своём блоге.В свою очередь, Кость Бондаренко подчеркнул, что Куба оказала серьёзную помощь в лечении пострадавших от аварии на ЧАЭС детей из Украины и Белоруссии. И напомнил, что первые проблемы в отношениях с Кубой начались ещё при Ющенко, когда тот в ходе визита в Вашингтон внезапно заявил, что Украина будет помогать США устанавливать демократию во всём мире, в том числе на Кубе.При Зеленском пошли дальше.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Сергей Зуев

