https://ukraina.ru/20251104/1071045510.html

Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике

Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике - 04.11.2025 Украина.ру

Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике

Из-за потерь на фронте на Украине ужесточилась мобилизация. Отсутствует тепло во многих регионах, в том числе в Киеве. И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Режиму Зеленского надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают

2025-11-04T07:00

2025-11-04T07:00

2025-11-04T07:00

интервью

украина

россия

киев

владимир зеленский

спиридон килинкаров

александр сырский

вооруженные силы украины

киевский режим

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036522668_50:26:850:476_1920x0_80_0_0_c92a468243ddde47cf1e330e56161e09.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров- Спиридон Павлович, в Купянске и в Покровске ВСУ угодили в окружение. Как вы считаете, после падения какой из "фортэць" киевский режим все же пойдет на реальные переговоры? Ведь должна же быть какая-то грань.- Вопросы войны и мира будут решаться за пределами Украины, учитывая, что Украина абсолютно зависит от США и Европы.Что касается окружений в Покровске и в Купянске, то киевский режим это не признает. Зеленский созвал ставку и приказ Сырскому деблокировать все эти котлы. Ему нужно, чтобы ВСУ продержались там еще две-три недели, и он мог в очередной раз сказать: "Россия врет. Никаких котлов нет. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая".Это все достигаться ценой жизни тысяч людей. И тех, кто оказался в окружении. И тех, кто и пытается их деблокировать.То есть Зеленский будет пытаться продолжать этот конфликт столько, сколько от него требуют европейские страны.При этом европейцы подготовили очередной "мирный план", в котором предложили условия, неприемлемые для России. Их задача бросить на стол этот план с одной единственной целью – самим организовать процесс переговоров без результатов, чтобы выиграть время, перевооружиться и подготовиться к новой схватке. Неслучайно они заявляли, что Украина якобы готова воевать еще два-три года.Не знаю, откуда европейские политики берут эти расчеты. Если исходить из ситуации, которая складывается и на фронте, и внутри Украины, я бы не был столь категоричен. А уж если добавить к этому удары по украинской энергетике, что-то мне подсказывает, что может прилететь такой черный лебедь, который сильно не понравится Зеленскому.- Насчет ударов по энергетике. Насколько они болезненны именно для киевского режима? Мне-то кажется, что от них больше всего страдают простые люди.- Конечно, больше страдают простые люди. Но и для киевского режима это огромный вызов.Зеленский готов бесконечно долго отступать по линии фронта. Если погибнет 5-25 тысяч человек, это его несильно беспокоит, учитывая, какое информационное пространство он вокруг себя сформировал. А вот то, что происходит в украинском тылу, когда из-за ударов по энергетике нет света, воды и отопления – это серьезный вызов. Он даже гораздо более опасный для Зеленского, чем происходящее на фронте.Все эти три года СВО основная часть Украины наблюдала за происходящим из теплых квартир. Они могли рассуждать, нужно ли Украине воевать ради вступления в НАТО и Евросоюз, потому что они и их близкие были непричастны к этому, то сейчас война стучится в каждую украинскую дверь.Из-за потерь на фронте ужесточилась мобилизация. Отсутствует тепло во многих регионах, в том числе в Киеве. И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Киевскому режиму надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают.Все эти три года СВО армия России наносила удары в основном по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары наносятся по самой генерации. Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить.Кстати, западные союзники Украины предполагали такой исход. Еще в 2023-2024 годах они выделили колоссальные финансовые ресурсы на прикрытие ключевых энергетических объектов. Видимо, эти деньги были разворованы, и теперь они спокойно уничтожаются дронами. На них не надо тратить баллистику и какие-то сверхмощные ракеты.- Вы затронули тему настроений в обществе. На этом фоне мы видим, как внутренние напряжение выплескивается наружу. Перестрелки, сопротивление ТЦК. Способно ли это привести к настоящему социальному взрыву на Украине?- Конечно. В стране трех майданов раз в десять лет такое возможно. Это пугает киевский режим. Они неслучайно выпустили из страны 18-22 летних ребят, опасаясь, что они могут стать движущей силой всех этих процессов. В украинском обществе много и других категорий, которые готовы к такого рода протестным акциям. Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти. Не хватает лишь людей, которые могли бы это организовать и взять на себя ответственность.Остановить их будет сложно, потому что растет серьезное протестное движение внутри самой армии. Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Но Зеленский приказывает его деблокировать исключительно в политических целях, чтобы он еще две-три недели мог говорить: "Ситуация на фронте стабильная. Россия должна согласиться с планом, предложенным Европой".Предложения России пока остаются в силе. Но, как это уже бывало не раз, каждое следующее предложение России хуже предыдущего. И при определенных обстоятельствах может случиться так, что у России не будет никакого другого предложения, кроме капитуляции. А это уже может привести к ликвидации украинского государства.- За все эти провалы на фронте Зеленскому надо будет искать козла отпущения. Скорее всего, им будет Сырский. Как думаете, произойдет ли его отставка после потери Купянска и Покровска? И насколько вообще у Украины хватает этих козлов отпущения?- Сырского как раз и назначали на должность главкома ВСУ, чтобы он был громоотводом для Зеленского. Не знаю, станет ли достаточным основанием для его отставки эти два котла. Может быть, его придержат на случай еще более крупных поражений на поле боя. Например, если он для удержания этих городов оголит другие участки фронта, где российские войска начнут продвигаться со скоростью 5 километров в день.- Насчет позиции Европы. В России провели испытания "Буревестника" и "Посейдона". Способно ли это остудить горячие головы на Западе? Или потребуется более наглядная демонстрация?- Западные СМИ сейчас по этому поводу пишут примерно так: "Русские с нами что делают? Они нас унижают? Что они этим хотят сказать?". Да никого Россия унижать не собирается. Она лишь подтверждает свою готовность отстаивать свои интересы и свое государство любыми доступными способами. "У вас есть соблазн в очередной раз с оружием в руках испытать на прочность Россию? Дело ваше. Но у нас есть такое и такое оружие". Если же они будут сомневаться в этом и попробуют, пускай. Главное, чтобы была решимость это оружие применить.

https://ukraina.ru/20230817/1048758582.html

украина

россия

киев

купянск

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, киев, владимир зеленский, спиридон килинкаров, александр сырский, вооруженные силы украины, киевский режим, энергетика, сво, купянск, покровск/красноармейск