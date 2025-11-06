https://ukraina.ru/20251106/kievu-obeschali-120-milliardov-amerikanist-raskryl-temu-zakrytoy-vstrechi-po-ukraine-1071145153.html

Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине

Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине - 06.11.2025 Украина.ру

Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине

За закрытыми дверями встречи в Мадриде участники коалиции по поддержке Украины, вероятно, обсуждали исключительно финансовые вопросы, связанные с гигантскими суммами помощи Киеву. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

2025-11-06T05:20

2025-11-06T05:20

2025-11-06T05:20

новости

украина

грег вайнер

ростислав ищенко

киев

мадрид

украина.ру

ес

экономика

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067659006_0:40:1138:680_1920x0_80_0_0_a747b1c7526bc491717921d1872439e3.jpg

Во вторник, 4 ноября, в Мадриде должна была состояться секретную встреча "коалиции желающих" по поддержке Украины, о которой ранее сообщала газета El Mundo. По информации издания, в мероприятии должны были принять участие делегаты из 35 стран.Комментируя закрытую встречу в столице Испании, Вайнер не сомневается в ее главной теме. "Деньги, деньги и еще раз деньги. Потому что Украине обещано Евросоюзом в 2026 году 120 миллиардов евро", — заявил эксперт.Американист уточнил, что именно станет предметом дебатов между делегатами 35 стран. "Я думаю, эта сумма и будет обсуждаться: как, кем и на каких гарантиях эти деньги будут выделяться Киеву", — пояснил Вайнер.Причиной напряженности вокруг этого вопроса политолог назвал сложную экономическую ситуацию в Европе. "Финансовая ситуация в многих странах ЕС плачевная, поэтому по указанному вопросу у государств достаточно противоречий: Испания против, Финляндия не сильно поддерживает данную инициативу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".

https://ukraina.ru/20251105/ukraina-natselilas-na-milliardy-abramovicha-1071130109.html

украина

киев

мадрид

испания

финляндия

киев: последние новости

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, грег вайнер, ростислав ищенко, киев, мадрид, украина.ру, ес, экономика, испания, финляндия, финансирование, финансы, финансовая помощь, евро, коалиция, война на украине, украина.ру, украина.ру дзен, киев: последние новости