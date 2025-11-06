Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине - 06.11.2025 Украина.ру
Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине - 06.11.2025 Украина.ру
Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
За закрытыми дверями встречи в Мадриде участники коалиции по поддержке Украины, вероятно, обсуждали исключительно финансовые вопросы, связанные с гигантскими суммами помощи Киеву. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Во вторник, 4 ноября, в Мадриде должна была состояться секретную встреча "коалиции желающих" по поддержке Украины, о которой ранее сообщала газета El Mundo. По информации издания, в мероприятии должны были принять участие делегаты из 35 стран.Комментируя закрытую встречу в столице Испании, Вайнер не сомневается в ее главной теме. "Деньги, деньги и еще раз деньги. Потому что Украине обещано Евросоюзом в 2026 году 120 миллиардов евро", — заявил эксперт.Американист уточнил, что именно станет предметом дебатов между делегатами 35 стран. "Я думаю, эта сумма и будет обсуждаться: как, кем и на каких гарантиях эти деньги будут выделяться Киеву", — пояснил Вайнер.Причиной напряженности вокруг этого вопроса политолог назвал сложную экономическую ситуацию в Европе. "Финансовая ситуация в многих странах ЕС плачевная, поэтому по указанному вопросу у государств достаточно противоречий: Испания против, Финляндия не сильно поддерживает данную инициативу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине

05:20 06.11.2025
 
За закрытыми дверями встречи в Мадриде участники коалиции по поддержке Украины, вероятно, обсуждали исключительно финансовые вопросы, связанные с гигантскими суммами помощи Киеву. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Во вторник, 4 ноября, в Мадриде должна была состояться секретную встреча "коалиции желающих" по поддержке Украины, о которой ранее сообщала газета El Mundo. По информации издания, в мероприятии должны были принять участие делегаты из 35 стран.
Комментируя закрытую встречу в столице Испании, Вайнер не сомневается в ее главной теме. "Деньги, деньги и еще раз деньги. Потому что Украине обещано Евросоюзом в 2026 году 120 миллиардов евро", — заявил эксперт.
Американист уточнил, что именно станет предметом дебатов между делегатами 35 стран. "Я думаю, эта сумма и будет обсуждаться: как, кем и на каких гарантиях эти деньги будут выделяться Киеву", — пояснил Вайнер.
Причиной напряженности вокруг этого вопроса политолог назвал сложную экономическую ситуацию в Европе. "Финансовая ситуация в многих странах ЕС плачевная, поэтому по указанному вопросу у государств достаточно противоречий: Испания против, Финляндия не сильно поддерживает данную инициативу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
