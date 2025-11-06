https://ukraina.ru/20251106/est-veschi-v-kotorykh-my-mozhem-pomoch-drug-drugu-zelenskiy-peregovoril-s-vuchichem-1071172233.html

"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич и Владимир Зеленский обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом вечером 5 ноября украинский политик сообщил в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048858550_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1c3dc71b96304c5bd77ed0305d17ec59.jpg

Владимир Зеленский рассказал о том, что политики обсудили европейскую интеграцию Сербии и Украины. "Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны все равно в этом заинтересованы, будем работать", - написал Зеленский в телеграм-канале.Он сообщил также, что обсудил с президентом Сербии международную повестку на ближайшее время. "Договорились поддерживать контакт и координироваться дальше", - добавил Зеленский.В конце октября президент Сербии дал большое интервью немецкому изданию, в котором оправдал продажу сербских боеприпасов, выявленных в зоне СВО у украинкой армии. Подробности в публикации Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

