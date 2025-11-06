"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/est-veschi-v-kotorykh-my-mozhem-pomoch-drug-drugu-zelenskiy-peregovoril-s-vuchichem-1071172233.html
"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем
"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем - 06.11.2025 Украина.ру
"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич и Владимир Зеленский обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом вечером 5 ноября украинский политик сообщил в своём телеграм-канале
2025-11-06T09:12
2025-11-06T09:43
новости
сербия
украина
трамп и зеленский
владимир зеленский
александр вучич
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048858550_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1c3dc71b96304c5bd77ed0305d17ec59.jpg
Владимир Зеленский рассказал о том, что политики обсудили европейскую интеграцию Сербии и Украины. "Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны все равно в этом заинтересованы, будем работать", - написал Зеленский в телеграм-канале.Он сообщил также, что обсудил с президентом Сербии международную повестку на ближайшее время. "Договорились поддерживать контакт и координироваться дальше", - добавил Зеленский.В конце октября президент Сербии дал большое интервью немецкому изданию, в котором оправдал продажу сербских боеприпасов, выявленных в зоне СВО у украинкой армии. Подробности в публикации Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сербия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048858550_63:0:990:695_1920x0_80_0_0_86a3fc45c2c3c73bfede7943e29bb359.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сербия, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, александр вучич, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, всу, военная помощь украине, боеприпасы, снаряды, торговля оружием, международные отношения, международная политика, евроинтеграция, ес
Новости, Сербия, Украина, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ВСУ, военная помощь Украине, боеприпасы, снаряды, торговля оружием, международные отношения, Международная политика, евроинтеграция, ЕС

"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем

09:12 06.11.2025 (обновлено: 09:43 06.11.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Вучич
Зеленский Вучич - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Президент Сербии Александр Вучич и Владимир Зеленский обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом вечером 5 ноября украинский политик сообщил в своём телеграм-канале
Владимир Зеленский рассказал о том, что политики обсудили европейскую интеграцию Сербии и Украины.
"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны все равно в этом заинтересованы, будем работать", - написал Зеленский в телеграм-канале.
Он сообщил также, что обсудил с президентом Сербии международную повестку на ближайшее время.
"Договорились поддерживать контакт и координироваться дальше", - добавил Зеленский.
В конце октября президент Сербии дал большое интервью немецкому изданию, в котором оправдал продажу сербских боеприпасов, выявленных в зоне СВО у украинкой армии. Подробности в публикации Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСербияУкраинаТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийАлександр ВучичВооруженные силы УкраиныСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОВСУвоенная помощь Украинебоеприпасыснарядыторговля оружиеммеждународные отношенияМеждународная политикаевроинтеграцияЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50МВД предотвратило угрозу в отношении участников процесса по делу генерала Кириллова
09:47Детсады и школы закрыли в Волгореченске после атаки БПЛА ВСУ
09:35Армия России разрушила оборону ВСУ восточнее Красного Лимана
09:12"Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем
09:00Нью-Йорк: в городе прогремел очередной мощный взрыв
09:00Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября
08:52ПВО за ночь расправилась почти с сотней украинских дронов над Россией
08:39Украинские военнослужащие сдались в Красноармейске
08:18Главное за ночь 6 ноября
08:17Контрабанда людьми: задержаны организаторы переправки в ЕС и бежавшие с Украины
08:00Писарь с картины Репина. 170 лет Дмитрию Яворницкому
07:59Пожар в промзоне, погибший мирный житель. Вражеские дроны атаковали Волгоградскую область
07:39Первый в истории. Овечкин отличился в чемпионатах НХЛ
07:17ВКС РФ бьют авиабомбами по целям в оккупированной части ДНР
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
Лента новостейМолния