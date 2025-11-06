https://ukraina.ru/20251106/frantsiya-gotovitsya-k-voyne-tramp-vybiraet-pobeditelya-dvulikiy-vuchich-ukraina-v-mezhdunarodnom-1071152847.html

Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте

Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте

Россия уверена в победе, поэтому не спешит заключить перемирие на Украине. К такому выводу пришли иностранные СМИ, наблюдая за последними действиями российского руководства

Только Трамп ничего не понимаетИтальянское издание Corriere Della Sera цитирует слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа "теоретически возможна", но на данный момент в ней "нет срочной необходимости"."Россия не намерена садиться за стол переговоров, чтобы договориться о перемирии, тогда как русские рассчитывают на победу. В этом вопросе со стороны Кремля нет никакой двусмысленности: сначала посмотрим, чем закончится конфликт в Донбассе, а потом поговорим", - так итальянские журналисты понимают причину тупиковой ситуации, в которой, по их мнению, оказалось урегулирование украинского кризиса.Двойной раунд переговоров в Стамбуле, в Эр-Рияде, на Аляске не сдвинул позицию России ни на миллиметр, пишет издание."Российские делегации присутствовали на переговорах, чтобы выиграть время и не раздражать потенциальных американских партнеров. Это было очевидно с самого начала", - утверждается в публикации.Единственный, кто ничего не понимает или делает вид, что не понимает, — это "обитатель Белого дома", отмечают авторы издания."После отмены саммита в Будапеште российский президент с некоторым раздражением заявил, что именно США предложили провести новую встречу. Сергей Лавров еще раз повторил, что будущее отношений "на высшем уровне" между двумя странами зависит от американской стороны, намекнув на то, что интерес России к еще одной встрече весьма ограничен. Безусловно, порой Путина довольно сложно понять, но понять Трампа еще сложнее", - пишет Corriere Della Sera.Потеряв Красноармейск, Украина потеряет ТрампаПобеду России, о которой пишут западные издания, приблизит освобождение Красноармейска. Британское издание UnHerd анализирует, что для военной кампании Украины означает потеря этого города."Красноармейск станет очередным Артемовском (Бахмутом) и Авдеевкой — городом, разрушенным до основания. Его статус логистического центра несколько снизился из-за боевых действий, а единственная в Украине шахта по добыче коксующегося угля, расположенная в девяти километрах к западу, прекратила свою работу еще в январе. А раз так, то какая польза Москве от руин?", - задаются вопросом британские журналисты.На самом деле, великая, признают авторы публикации. Красноармейск является ключевым узлом автомобильных и железных дорог, воротами в Донецк, напоминают они. Контроль над городом позволит России нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта и придаст Москве импульс для продвижения к жизненно важным городам-крепостям Донбасса: Краматорску и Славянску, подчеркивает издание."Кроме того, эта потеря раскрывает, как кадровый голод в рядах ВСУ сказывается на украинской кампании. На прошлой неделе Зеленский оценил, что противник в этом районе имеет численное превосходство восемь к одному и что Киев просто не в состоянии противостоять российскому натиску", - констатирует издание.Кроме того, Красноармейск может сыграть важную роль в битве, которую Украина ведет с Дональдом Трампом, так как президент США, как показывает опыт, любит “болеть” за победителя, отмечают авторы публикации. Уход Киева из ключевого оплота обороны не только не убедит Трампа упрочить поддержку Украины, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем, но лишь усугубит его сомнения, стоят ли столь “сомнительные инвестиции” свеч, считают они.Президент США также останется при своем мнении, что Зеленский должен сдать Путину весь Донбасс — на том основании, что он все равно теряет его по частям, опасается британский UnHerd.Рынок боеприпасов и лицемерие ВучичаТем временем готовность продать Евросоюзу все сербские боеприпасы на нужды ВСУ высказал в интервью немецкому изданию Cicero президент Сербии Александр Вучич.По словам Вучича, сербские склады забиты боеприпасами, которые официальный Белград готов предложить Европе на основании договора купли-продажи. Отвечая на вопрос, можно ли потом эти боеприпасы передать Украине, президент Сербии заявил, что покупатели могут делать с ними все, что захотят.Но на этом Вучич не остановился. Выступая 4 ноября на саммите о расширении Евросоюза в Брюсселе, сербский лидер сказал, что не собирается прекращать экспорт боеприпасов, несмотря на предостережения со стороны Службы внешней разведки России.По его словам, 30 тысяч рабочих сербского ВПК зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо."Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим", - сказал Вучич.Президент Сербии неоднократно говорил о том, что отечественному военно-промышленному комплексу нужно зарабатывать деньги, которые потом пойдут на выплату социальных обязательств государства своим гражданам. Однако Вучич ни разу не упоминал возможность продать эти же боеприпасы российской стороне. Ведь Сербия придерживается военного нейтралитета.Правда, у Вучича здесь есть оговорка. В соответствии с международным правом, оружие нельзя продавать странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Поэтому боеприпасы он предлагает не напрямую Киеву, а своим партнерам из Евросоюза. Они не в состоянии вооруженного конфликта, по крайней мере пока.День "Д" уже назначенВо Франции, между прочем, уже назвали конкретные сроки для начала войны с Россией. Их начальник штаба вооруженных сил Фабьен Мандон раскрыл в ходе встречи с депутатами французского парламента 22 октября, пишет издание L'Express.По его словам, Франции следует быть готовой к столкновению с Россией в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента"."Его заявление прозвучало в момент начала обсуждения бюджета на 2026 год, в котором министерство обороны стало одним из немногих, чье финансирование увеличилось — на 13%, до 57,1 миллиарда евро", - напоминает французское издание.Отныне не проходит и недели, чтобы какая-нибудь европейская столица не высказала своей тревоги, отмечается в публикации."Времена, когда только страны Балтии предостерегали от Москвы, остались в прошлом. Столкнувшись с необходимостью наращивать военные расходы и испытывая неуверенность в защите со стороны американского союзника, западные европейцы за три года коренным образом изменили свою позицию", - пишет L'Express.Что касается конкретно Франции, есть соблазн полагать, что страна защищена от конфликта благодаря своим системам ядерного сдерживания, отмечает издание со ссылкой на мнение экспертов. Однако это не исключает сценария "тихого вторжения", как в случае Крыма, утверждает опрошенный газетой депутат Национального собрания от департамента Сена и Марна, член партии "Республиканцы" Жан-Луи Тьерио."Если другие „зеленые человечки“ появятся в Нарве, в Эстонии, желая присоединить русскоязычное население к исторической родине, что нам делать? Мы же не станем применять ядерное оружие. Нам придется сражаться обычной армией. И нам придется победить", - рассказал Тьерио изданию L'Express.Более подробно о содержании интервью Александра Вучича немецкому Cicero в материале Татьяны Стоянович Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ

