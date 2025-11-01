https://ukraina.ru/20251101/rossiyskiy-gaz-v-obmen-na-boepripasy-dlya-vsu-otkrovennoe-intervyu-vuchicha-nemetskim-smi-1071043345.html

Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ

Сербские склады забиты боеприпасами, которые официальный Белград готов предложить Европе на основании договора купли-продажи. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Cicero 30 октября

"Мы производим больше боеприпасов, чем Франция. Я не хочу, чтобы меня считали человеком, который постоянно снабжает воюющие стороны боеприпасами, но боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС подписать с нами договор купли-продажи и забрать все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем внести в европейскую безопасность", — заявил Александр Вучич.О продаже боеприпасов на нужды ВСУ и солидарности с режимом в КиевеНа вопрос издания, можно ли потом эти боеприпасы использовать на Украине, Вучич ответил, что покупатели могут делать с ними все, что захотят."Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать. Я всегда говорил, что Сербия нейтральна в военном отношении. Но мы абсолютно готовы к сотрудничеству с европейскими армиями. Мы уже интенсивно работаем с нашими европейскими друзьями в военном отношении, в Африке, в Азии и на других континентах, и мы готовы наращивать наше присутствие вместе с европейскими силами", — сказал сербский лидер.Говоря о том, как официальный Белград относится к украинскому конфликту, Вучич посоветовал поинтересоваться у Владимира Зеленского, какая из балканских стран больше всего помогла Украине. "Ответ может вас удивить", — сказал президент Сербии.Также он подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, несмотря на то что территориальная целостность Сербии над Косово не соблюдается международным сообществом, и это не соответствует резолюции 1244 СБ ООН."Я ездил в Одессу во время войны, чтобы выразить свою солидарность", — напомнил Вучич.Об отношениях с РоссиейНемецкое издание поинтересовалось у президента Сербии, почему он не может разорвать свои отношения с Москвой, несмотря на то что они мешают ему ввести собственную страну в Евросоюз.Это не так просто, признался Вучич. По его словам, у Сербии есть проблемы, с которыми другие европейские страны не сталкиваются."Например, с каждым годом мы потребляем все больше газа из России, в то время как другие европейские страны практически не зависят от российского газа. У нас сильная и растущая промышленность, которая не функционирует без этого газа, и это тоже важно для Европы. Ведь 54,5 процента всего экспорта из балканских государств в Европу приходится на Сербию", — отметил он.Второй причиной, из-за которой Белград поддерживает отношения с Москвой, Вучич назвал поддержку суверенитета и территориальной целостности, которую Сербии оказывает Россия, но не большинство стран Евросоюза."Возможно, вы устали слышать эти причины, но они важны для нас. Вы знаете, что у нас в Приштине есть проблема, которая до сих пор не решена. И вы знаете, кто нас поддерживает с точки зрения территориальной целостности, а кто нет. Конечно, это делает всю историю более сложной", — сказал он.Отвечая на комментарий издания, что для этого не обязательно было ехать в Москву на военный парад, Вучич заявил, что после "нападения России на Украину" он не встречался с президентом России Владимиром Путиным три года и три месяца, а до начала войны он встречался с ним как минимум три раза в год."Многие главы европейских государств посещали его или разговаривали с ним по телефону. Не я. Мы осуждаем нападение России на Украину, и я считаю, что мы поступили действительно справедливо. Но быть на этом мероприятии было моим долгом. Однако из уважения к Украине мы не появились на Красной площади с солдатами или военной техникой", — рассказал Вучич, уточняя, что Сербия была среди победительниц во Второй мировой войне и ее представители десятилетиями присутствовали на параде по случаю 9 мая.О "пророссийских тренировочных лагерях" в Сербии и выборах в МолдавииПрезидент Сербии добавил, что западная пресса задает ему вопросы о том, почему Сербия — единственная европейская страна, которая не присоединилась к санкциям против Москвы и почему у нее такая энергетическая зависимость от России. По его словам, эти вопросы интересуют всех. Но в то же время западные журналисты не видят другую сторону."Как быть, например, с тем, что мы арестовали людей, которые создавали тренировочные лагеря для подготовки пророссийских сил к беспорядкам после выборов в Молдове? Затем мы арестовали людей, которые ставили свиные головы перед одиннадцатью мечетями в Париже. Затем мы арестовали людей, которые бросали краску в Сару Вагенкнехт", — сказал Вучич.О выборе между ЕС и РоссиейВозможен ли вообще для Сербии выбор между Евросоюзом и Россией, поинтересовались журналисты немецкого издания. Вучич признался, что многие граждане страны считают, что поддерживать стратегические связи с Россией важно, но в то же время большинство хочет стать частью Евросоюза."Однако я не понимаю, почему хорошие отношения с Россией должны преграждать нам путь в ЕС. Мы никогда не будем действовать против интересов Европейского Союза. Я не менее десяти раз говорил об этом в прямых переговорах с Владимиром Путиным, что мы на пути в Евросоюз. Я всегда очень четко формулировал это пожелание и эту цель и никогда этого никак не скрывал. Народ Сербии хочет жить в условиях демократии и лучших условий жизни. В этом нет никаких сомнений", — рассказал Вучич.То важное, о котором рассказал ВучичВ интервью немецкому СМИ Вучич максимально открыто, насколько он на это вообще способен, определил свою политику по отношению к России и к украинскому кризису. Но эта политика не без хитринки. Итак, что важно запомнить из слов Вучича?Во-первых, официальный Белград во главе с Вучичем никогда не был нейтрален по отношению к российским действиям на Украине. Еще в первые дни специальной военной операции в Белграде состоялось заседание Совета безопасности Сербии, на котором государственное руководство приняло решение поддержать "территориальную целостность и суверенитет Украины", но при этом не присоединяться к антироссийским санкциям.Официально Белград поддержал "территориальную целостность Украины" из-за южного автономного края Косово, которое албанские сепаратисты в 2008 году провозгласили отдельным от Сербии государством. Позиция сербского руководства здесь заключается в том, что Сербия не может поддерживать сепаратизм, чтобы не потерять право ссылаться на международное законодательство в случае Косово.При этом Вучич сам признает немецкому изданию, что международное сообщество в случае Сербии попирает все основы международного права.Парадокс в том, что Россия, в отличие от стран коллективного Запада, признает территориальную целостность Сербии и является главным препятствием для вступления сепаратистского Косово в ООН. При этом действительно главным — главнее самого Вучича, который в рамках Охридского соглашения по "нормализации отношений" с Приштиной согласился не препятствовать албанским сепаратистам в их попытках ввести Косово в любые международные организации, включая ООН.Так почему Вучич поддерживает Украину в ущерб России? Потому что такова политика Евросоюза, вступление в который сербские власти провозгласили внешнеполитическим приоритетом и от которого не отказываются, несмотря на неуклонный спад популярности евроинтеграции среди сербских граждан.Очевидно, Вучич лукавит, когда говорит, что сербы любят Россию, но еще больше любят перспективу жить в Евросоюзе. Как раз по результатам исследования Еврокомиссии от сентября этого года лишь 33% граждан Сербии поддерживает вступление в ЕС. При этом уровень доверия к Евросоюзу в Сербии составляет 38%, уровень доверия к Китаю — 57%, а уровень доверия к России — 59%.Спад поддержки евроинтеграции среди граждан Сербии объяснить довольно просто. Процент желающих видеть свою страну в составе ЕС был высоким тогда, когда европейское объединение манило туда возможностью трудоустройства и хорошего заработка. Однако со временем сам Евросоюз погряз во многих проблемах, в том числе экономических, и был вынужден пересмотреть свою социальную политику.Но зато Вучич не лукавит, когда говорит, что в ходе своих многочисленных встреч с президентом России Владимиром Путиным он всегда подчеркивал, что его политическая цель — это интеграция Сербии в Евросоюз. Правда, лозунг "И Россия, и Европейский союз" в сербской политике появился еще до Вучича. Это было в то время, когда между Москвой и Брюсселем развивалось сотрудничество, когда строились "Северные потоки" и когда сотрудничество с обеими политическими центрами не было взаимоисключающим.Сегодня Вучич, по собственному признанию, получает регулярные упреки из Брюсселя из-за того, что не хочет полностью отвернуться от Москвы и присоединиться к антироссийским санкциям. Действительно, почему он этого не делает, ведь так было бы гораздо проще для него самого в первую очередь?На это есть три причины, и все три Вучич упомянул в интервью немецкому изданию. Первая и отнюдь не главная — это поддержка собственных избирателей, которые пока не готовы к западному повороту политики Вучича.Вторая причина — политическая. Как признался президент Сербии, его страна не сможет отстаивать свое право над территорией Косово и Метохии без российского вето в Совете безопасности ООН.Вучич, который в процессе "косовского урегулирования" принял ряд документов, упраздняющих сербскую государственность на территории края, все еще не может пойти на такой радикальный шаг, как формальное признание его независимости, так как к этому не готово сербское общество. Поэтому здесь ему нужна политическая поддержка, которую он по определению не может получить от своих западных партнеров, по совместительству — главных авторов албанского лжегосударства в Косово.Третья, и, может быть, самая главная причина — экономическая. Как сказал Вучич, Сербии нужен российский газ. В интервью немецким журналистам он признался, что сербская промышленность не функционирует без российского газа, и без него под вопросом окажется сербский экспорт в Европу.Еще Вучич начал интервью с предложения Европе скупать все сербские боеприпасы, для Украины или для себя самой, не имеет значения. По его словам, в Сербии полные склады этих боеприпасов, которые только и ждут европейские контракты.Немного неловко получилось. Выходит, российский газ Сербии нужен для производства (читай: производства боеприпасов), а конечный продукт, полученный в результате этого производства, пойдет убивать российских солдат и мирных жителей в зоне специальной военной операции и в российском приграничье.Непонятно только, почему Вучич расстроился, когда узнал, что Москва все еще не готова заключить долгосрочный контракт с Сербией на поставки газа по выгодной цене. Ведь без решенного вопроса контроля над экспортом сербских боеприпасов подписание этого контракта не представляется возможным.Возможен ли выбор Сербии между Россией и Евросоюзом, спрашивают немецкие журналисты. На самом деле никакого такого выбора и нет. Вучич говорит, что его Сербия никогда не будет действовать против интересов Евросоюза. Это значит, что свой выбор он уже сделал.А если спрашивать сербов, сам Евросоюз уже давно действует против их интересов, покушаясь на фундамент национального самосознания — Косово и Метохию, а также и на другие базовые ценности сербского общества.Больше о российско-сербских отношениях в материале Татьяны Стоянович Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

