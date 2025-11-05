https://ukraina.ru/20251105/v-chem-nastoyaschaya-tsel-ssha-i-pochemu-tramp-priderzhivaya-ukrainu-grozit-venesuele-i-nigerii-1071145683.html

В чем настоящая цель США и почему Трамп, придерживая Украину, грозит Венесуэле и Нигерии

В чем настоящая цель США и почему Трамп, придерживая Украину, грозит Венесуэле и Нигерии

Дональд Трамп, 47-й президент США и лузер в деле получения Нобелевской премии мира, круто завис. Сразу по трем своим главным внешнеполитическим инициативам – вторжению в Венесуэлу, ядерным испытаниям и наказанию Нигерии (читай – тоже вторжение).

И знаете, почему? Да потому, что Трамп понял, что везде может получить такой отлуп, который покажет, конечно, силу США, но нигде не принесет стопроцентного успеха. И не докажет, что американцы – такие гегемоны, которым равных нет. А, следовательно, откат везде может напоминать уход американцев из Афганистана в 2020-2021 годах. Тот уход, кстати, задумал Дональд Трамп, а осуществил укравший у него победу на президентских выборах Джо Байден. Но осуществил так, что многих американцев при упоминании о том позоре до сих срывает в бесконтрольное нервное возбуждение и в слезы по ночам.Так и здесь: Венесуэлу и Нигерию Трамп, безусловно, нагнет. Даже властные режимы может поменять и дорваться до нефтяных запасов этих стран. Равно как и бомбочки с ядерными зарядами он может протестировать в режиме испытаний. Но это, повторюсь, не сделает ни США, ни Трампа безусловными и беспрекословными победителями и непререкаемыми гегемонами на планете. А вот потери при этом могут быть не то что несовместимыми с жизнью прямо сейчас, а очень похожими на инфицирование, которое усилит болезнь в организме и в будущем в конце концов приведет к болезненной немощи и слабости, если вообще не к летальному исходу.Почему? Да потому, что в высокомерии своем и гордыне единственного гегемона и победителя в холодной войне над СССР США за последние 30 лет просто профукали те возможности, которые получили, когда к их ногам рухнула мировая социалистическая система с Союзом во главе, а третий мир вместе со своим движением неприсоединения притих и затихарился.Но, как оказалось, все так продолжалось до поры до времени. Пока США гужевали и разлагались от ощущения собственного всемогущества, в это время в 2007 году в Мюнхене в своей речи на конференции безопасности президент России Владимир Путин обозначил, что у его страны есть свои национальные интересы, которые она готова защищать. За все последующие годы Россия только доказывала, что она готова, а параллельно этим доказательствам Китай постепенно сравнялся по экономике с США, медленно, но уверенно сошла с ума Европа и начала последовательно расстреливать собственные ноги, выкристаллизовал свои интересы так называемый Глобальный Юг, оформили свои мировоззренческие претензии Индия, Бразилия, ЮАР, появились ШОС и БРИКС, которым плевать на "Большую семерку" и НАТО, и т. д. и т. п.Короче, вырисовалось новое мировое большинство. А Штаты заерзали на своем троне лидера и вдруг обнаружили, что в седушку кто-то уже кнопки подложил и посягает на их верховный комфорт. И при этом вполне убедительно звучат аргументы, почему это правильно.И пришедший к власти Трамп метнулся делать свою Америку снова великой, причем привычно – за чужой счет, а ему на английском и на всех прочих языках дружно отвечают: а ху-ху не хо-хо? Что в переводе на общедоступный означает: шел бы ты, паря, лесом, пока не накостыляли…Вот Трамп сегодня и носится по планете, всех пугая и на всех наезжая. Там, где у США позиции сильны, он всех нагнул и уже грабит по-черному: обезжиренная Европа превращается в задний двор Америки без права слова, не говоря уже о движении.Ну а там, где у Америки уже кишка тонка сделать что-то мирно, Трамп готовит военные подлости: бомбит сам, под видом миротворчества разжигает конфликты и прокси-войны, натравливает своих сателлитов на оппонентов, сеет хаос экономический и политический, то да се.Ну а то, что Трамп периодически осекается и немного откатывает, – это свидетельство того, что он понимает: с наскока идеальный для США мир уже не установишь. А мир этот в идеале прост: США – лидер, который распоряжается всем и вся, но в первую очередь ресурсами. А их ресурсов – углеводородами (то есть нефтью и природным газом), потому что энергетика – мать экономики.И Трамп понимает, что в будущем главная война – за ресурсы. Всякие, но углеводороды – в приоритете, за них будут драться в первую очередь, как за выживание, до хруста в вырванных кадыках.Поэтому Трамп сегодня мастырит мир, который не идеальный, но полуидеальный. То есть полностью отвечающий интересам США, которые пусть всем и не владеют, зато прямо и косвенно контролируют энергоресурсы и – это главное! – влияют на их ценообразование. В США помнят: ценой на нефть можно запросто развалить своего главного соперника – СССР.И понятно, почему стратегию и тактику Трампа можно охарактеризовать очень просто: он идет за нефтью и газом везде, куда направляет стопы свои, ракеты и авианосцы. ботфорты морских котиков и логарифмические линейки своих яйцеголовых интеллектуалов, которые, может быть, еще сохранились в обслуге власти США. Американцы всегда вырисовываются там, где нефть и газ. Точнее – борьба за них.Вот посудите сами, исходя их данных открытых источников о запасах и добыче нефти и природного газа – углеводородов, основы энергетики.Есть такие схемы, характерные за последние 2-3 года:Запасы нефти и газаЛидеры по добыче нефти и газаОчень близко стоит к ним и Нигерия. Ее запасы углеводородов очень значительны – 8-12 место в списках:Простейший анализ только названий стран говорит, что, во-первых, это практически всегда одни и те же. Они могут только меняться местами в этих таблицах в зависимости от конъюнктуры или политико-экономических или военных обстоятельств.Во-вторых, – и это примечательно, – США, загоняя под пол Ливию, Иран и Иран, долгое время не предпринимали военных акций против России, своих союзников (типа Канады или арабских монархий), Венесуэлы и Нигерии. А затем начали акции против Венесуэлы, где есть нефть, которая очень подходит США. Теперь в список стран, к которым у США есть претензии, попали и Россия (с нею уже прокси-воюют), Канада (ее хотя вообще присобачить к США территориально) и Нигерия, которую хотят хлопнуть и которая, к тому же, является членом ОПЕК и страной-партнером БРИКС. То есть с американской точки зрения, страна в высшей степени неблагонадежная.Есть у американцев вопросы к Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые так или иначе положительно оценивают и даже приветствуют наступление многополярного мира, который как кость в горле США и лично Трампа, разумеется.Так тот факт, что США вроде бы тормознули, не должен никого останавливать и расхолаживать. Трамп – кроме того, что политик, выросший из бизнеса и перенесший в политику многие бизнес-приемы, еще и опытный и многолетний гольфист, у которых есть психологическая суперзадача – забить все лунки. Не сегодня, а по жизни все забить. Это вырабатывает определенный стиль и жизни, и поведения, как говорили мне опытные гольфисты.Так что Трамп сейчас сделал тактическую остановку на неизменном стратегическом пути – восстановления прежней американской гегемонии. Не мытьем, так катаньем. Присел, так сказать, чтобы потом выше прыгнуть к искомой цели. Это тактика Трампа в бизнесе – двигаться разными треками, останавливаясь до лучших времен там, где есть препятствия, и ускоренно продвигаясь, где все идет относительно легко. А потом, когда ситуация меняется, меняются и приоритетные треки. Но ни один из них не отбрасывается окончательно, пока есть хоть призрачные надежды на прибыток.А значит, за Трампом нужно следить и наблюдать – он еще не раз всех удивит. И лучше всего – к этому удивлению быть готовым. Типа: наши "Орешники" и "Буревестники" и "Кинжалы" с "Синевой" неподалеку от "Сармата" с "Ярусом" и "Булавой" – всегда на запасном пути и в боевой готовности. Так оно надежнее даже в разговоре с гольфистами и прочими недовольными и девиантными…О других особенностях правления Трампа - в статье Елены Мурзиной Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа

