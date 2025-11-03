https://ukraina.ru/20251103/pryzhki-gegemona-tyazhlaya-zhizn-donalda-trampa-1071087126.html

Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа

Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа - 03.11.2025 Украина.ру

Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа

Тяжёлая жизнь у нынешнего президента США

2025-11-03T18:56

2025-11-03T18:56

2025-11-03T18:56

эксклюзив

сша

венесуэла

нигерия

дональд трамп

николас мадуро

марко рубио

оон

пентагон

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070040883_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_daac14ad522d821e56e809df7ea07b2b.jpg

Насколько раньше было легче и проще: подогнал к берегам "недружественной страны" пару непотопляемых авианосцев, а также корабли с десантом, объявил местный режим "недемократичным", побомбил города, сёла, дороги, свадьбы, похороны и другие скопления чужеземцев.И всё. Нефть потекла в направлении США. Из Ливии потекла. Из Сирии. Из Ирака потекла нефть.Но теперь так не получается. Почему? Почему? Думает Трамп. У Буша получалось (и у старшего, и у младшего). У Барака Обамы получалось. У Клинтона. А у Трампа не получается.Лекала интервенцииДействует же Дональд Трамп по тем же самым лекалам.Вот, к примеру, Венесуэла. Заранее объявили правительство "недемократичным". Попытались там всех, кого надо, подкупить (как произошло, например, в Ираке). Попытались напугать президента Мадуро (объявлен диктатором).Для устрашения США потопили несколько рыбацких лодок. Официальная пропаганда и люди, занимающие разные серьёзные посты в США, утверждают, что на лодках перевозили наркотики.Правительство Венесуэлы, видимо, снаряжает флот рыбацких лодчонок и в каких-то тюках, лодочно, везёт в США нечто наркотическое?Хочется сказать Трампу, Рубио и Хегсету в стиле последних ответов спикеров Пентагона и Белого дома:— Чтоб твоя мама так кокаин в США поставляла!Нефть, алмазы и "диктатор" МадуроНаркотики, борьба с которыми стала предлогом для начала "войны с Венесуэлой", как всем хорошо известно, попадают на территорию США через границу с Мексикой.А также через тихоокеанское побережье Колумбии, Эквадора и Перу. Именно этим путём поступает 90 процентов наркотических веществ из Латинской Америки в Европу и США (недавний доклад ООН).Там работают серьёзные предприятия, которые принадлежат серьёзным уважаемым людям (в том числе гражданам США).Венесуэла занимает 6–7 процентов оборота наркотиков Южной Америки.Почему же США не бомбят Мексику, Перу или Эквадор? Это всем понятно: никто не занимается на самом деле борьбой с наркотрафиком.США просто нужна нефть Венесуэлы.Венесуэла — мировой лидер по запасам нефти. Саудовская Аравия — на втором месте. Россия — на третьем.Кроме того, у Венесуэлы есть газ, золото, алмазы, бокситы, титан — всё в значительных количествах. И пресловутые редкоземельные тоже есть!Так что мог ли Николас Мадуро не оказаться "диктатором", а сама Венесуэла — самым проблемным в ЮА "поставщиком наркотиков" — вопрос неуместный.На таких запасах нефти, газа, бокситов и алмазов может сидеть только редчайший диктатор современности!А если учесть редкоземельные — это должен быть самый большой мировой "душитель свобод".Цветная революцияНельзя сказать, что США не пытались обойтись без прямой интервенции, по крайней мере, вначале.На смену Мадуро уже был подготовлен некто Гуайдо. Митинги, оппозиция, "цветная революция". Но не сложилось. Это происходило ещё на первом сроке Трампа.Инициатором "гуайдизма" был Джон Болтон, ныне непримиримый враг Дональда Трампа. А ранее — помощник президента Трампа по национальной безопасности. Ещё ранее он работал с Рейганом и Бушем-старшим, был активнейшим сторонником вторжения в Ирак при Буше-младшем. Призывал к нападению на Иран.А в 2019 Болтон стал одним из инициаторов "цветной революции" в Венесуэле. Был найден молодой "перспективный" Гуайдо, который самопровозгласил себя новым президентом Венесуэлы.Трамп немедленно поддержал кандидатуру "мощного оппозиционера".Болтон лично призывал руководство армии Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо."Ваша обязанность — защищать Конституцию Венесуэлы!" — призывал Болтон армию к нарушению Конституции своей страны.Гуайдо заключил контракт с одной из американских ЧВК о вторжении в страну. Президента Мадуро собирались похитить. Подробности этой операции опубликовала впоследствии газета "Вашингтон пост".Но вся операция закончилась ничем.Лекала "цветных революций" больше не работают. Недавно таким же пшиком закончилась очередная "цветная" в Грузии.ИнтервенцияНа втором сроке Трампа решили применить другой сценарий — "интервенцию".Теперь автором сценария стал новый советник по национальной безопасности Марко Рубио, который совмещает пост советника с должностью главы Госдепа. Как когда-то Киссинджер.Но нового Киссинджера из Рубио не получилось.Хотя все декорации интервенции готовились.К берегам Венесуэлы направили авианосец "Джеральд Форд", подлодку класса "Лос-Анджелес", ракетный крейсер, 3 эсминца, 3 десантных корабля и 4 корабля береговой охраны США.То есть всё вроде бы было готово к тому, чтобы применить излюбленную тактику "гринго": бомбить мосты, уничтожать дороги и энергосистему и устроить Мадуро "чёрный сезон".В Венесуэле два сезона: сухой и дождливый. В декабре на полгода установится сухой и жаркий сезон. Ливни закончатся. Можно нападать. И даже можно проводить сухопутную операцию.Но США вряд ли решатся на сухопутное вторжение. И скорее всего, не будут даже бомбить.Или побомбят нечто в джунглях. Для приличия.Ширма и декорацияВо-первых, всё происходящее с военной точки зрения — не более чем спектакль.Сначала — про сухопутную операцию.Для сухопутного вторжения необходимо не 3 десантных корабля. Сейчас у берегов Венесуэлы ждут непонятно чего 2200 морских десантников. А нужно 30 тысяч, как минимум.Должны происходить: морской переход, слаживание на уровне бригад и дивизий, наконец, должны происходить репетиции вторжения.Ничего из этого даже не начиналось.Должны быть оборудованы палаточные городки на побережье, а также гигантские парки техники.Должны прибыть корабли патрульные и быстрого реагирования.Нужны огромные суда-склады, которые будут заниматься снабжением этой группировки. Естественно, их тоже и близко нет возле Венесуэлы.Наконец, нужно сначала разбомбить армию Венесуэлы. На сегодня это полмиллиона армии и добровольцев. На первом этапе.А иначе "гринго" не воюют. И это прекрасно знают все в Латинской Америке, включая, естественно, президента Мадуро.Ракетный удар и беспилотникиДля ракетно-бомбового удара по стране необходимы: ударные группировки, авиация, корабли, подводные лодки, средства РЭБ и авиация противолодочной обороны.И дальше можно перечислять очень долго: что ещё нужно для удара по такой стране, как Венесуэла.В достаточном количестве всего этого пока что нет. Но тем не менее такой удар США могли бы нанести. Чтобы потом заявить, как недавно с Ираном: всё разбомбили, "диктатор" повержен.Однако есть большие сомнения, что они это сделают.Дело в том, что к сегодняшней войне беспилотников США не готовы. Они не смогли даже победить хуситов Йемена (хотя и заявили о победе).Совершенно беззащитными перед беспилотниками могут оказаться, например, НПЗ по берегу Мексиканского залива.Один удар неизвестно чьих беспилотников — и НПЗ становятся на ремонт, нефть в США сразу же дорожает. И что будет делать и говорить Трамп?Пока что Трамп утверждает, что "дни Мадуро сочтены". Президенту Венесуэлы действительно надо хорошо побеспокоиться о собственной безопасности.В то же самое время наблюдается такая интересная тенденция. Многие высшие должностные лица США переехали жить на военные базы. Например, семья Марко Рубио находится теперь на военной базе США.Чего они испугались? Видимо, представили, как какой-нибудь эмигрант или даже гражданин США подъезжает на пикапе и запускает беспилотник вблизи места жительства госсекретаря США?Совершенно неожиданными могут быть последствия "войны в Венесуэле".Рубио — не КиссинджерИнициатива Марко Рубио по началу военных действий против Венесуэлы — это второй его крупный провал за последнее время. Первый — это неудачный визит президента США в Корею и Японию, где он толком ни о чём не договорился, получил бутафорскую позолоченную корону и улетел домой играть в гольф.Так что из Марко Рубио не получилось не только "нового Киссинджера" (это было понятно изначально). Под вопросом теперь, видимо, и его шансы стать "преемником" на выборах 2028 года.И конечно, всё яснее становятся настоящие проблемы "гегемона": ничего из прежних инструментов влияния не работает.Конечно, США по-прежнему могут нанести существенный ущерб другим странам. И даже могут какую-то небольшую страну захватить, кого-нибудь свергнуть или похитить.Но не такую страну, как Венесуэла. Неужели "гегемону" придётся договариваться? К этому они пока явно не готовы.Вот этим и объясняется, кстати, хаотичное поведение Трампа. Он пытается "напрыгнуть", и потом говорить с позиции силы. Но силы не хватает. И это всё яснее становится тем, кто наблюдает за его хаотичными прыжками.НигерияА тем временем Трамп объявил о начале военной операции против... Нигерии."Если мы войдём, то это будет жёстко, быстро и ловко!" — написал он.Повод для вторжения — преступления против христиан.Нигерия уже заявила, что всё это "не имеет никакого отношения к реальности". Президент страны "борется с терроризмом, а жителям не грозит геноцид".Но как легко можно догадаться, у Нигерии имеются значительные запасы нефти. Это ведущая страна Африки по добыче нефти. Её запасы, правда, не могут сравниться с Ираком или Венесуэлой. Но они всё равно очень существенные.Правда, в Нигерии — 237 миллионов жителей.В Ираке в 2003 году, на момент вторжения, проживало почти в 10 раз меньше — 26 миллионов.В Венесуэле сейчас живёт 34 миллиона человек.Вряд ли США решатся на операцию против Нигерии, на сухопутную точно не решатся.Что ж, будем наблюдать за "прыжками гегемона". Очень хотелось бы, чтобы будущий Нобелевский лауреат премии мира не успел хотя бы до следующей номинации развязать ни одной войны в мире.Читайте также: "Президент Трамп, ваши руки хотят запятнать кровью". Нападут ли США на Венесуэлу?

сша

венесуэла

нигерия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, венесуэла, нигерия, дональд трамп, николас мадуро, марко рубио, оон, пентагон, нпз