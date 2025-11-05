Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/ukrainskie-pikareski-deputat-rady-pokhitil-porodistuyu-sobaku-1071138075.html
Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку
Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку - 05.11.2025 Украина.ру
Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку
Пока украинская армия безуспешно пытается контратаковать на фронте, депутаты правящей партии "Слуга народа" демонстрируют "выдающиеся" успехи на другом поприще — криминальном. Об этом 5 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T15:02
2025-11-05T15:27
украина
шакурова ольга
слуга народа
украина.ру
рада
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103093/90/1030939046_0:16:1920:1096_1920x0_80_0_0_790d65bef2616b73c15cb4c70a0f15b1.jpg
Депутат Рады Георгий Мазурашу был заснят камерами наблюдения в селе Городилец, где его супруга Ольга похитила джек-рассел-терьера по кличке Бадди прямо со двора местного отеля. Пока жена упаковывала "трофей" в багажник их автомобиля, народный избранник бдительно стоял "на стрёме", обеспечивая прикрытие операции.Похоже, в условиях тотального дефицита на фронте и в тылу, украинские элиты решили поживиться тем, что плохо лежит. И если на поле боя не поставляются снаряды, то хотя бы в багажнике депутата может появиться породистый пёс.Псу "Патрону", официальному талисману ВСУ, стоит готовиться — его позиция может оказаться под угрозой. Ведь у "Слуг народа", судя по всему, теперь есть свой новый фаворит.Больше несуразиц с Украины в материале Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют на сайте Украина.ру
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103093/90/1030939046_208:0:1913:1279_1920x0_80_0_0_3f5a9c5d6a5ef5f651e06fd153a6b3c2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, шакурова ольга, слуга народа, украина.ру, рада, новости
Украина, Шакурова Ольга, Слуга народа, Украина.ру, Рада, Новости

Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку

15:02 05.11.2025 (обновлено: 15:27 05.11.2025)
 
© ilike.petщенок мальтипу собака
щенок мальтипу собака
© ilike.pet
Читать в
ДзенTelegram
Пока украинская армия безуспешно пытается контратаковать на фронте, депутаты правящей партии "Слуга народа" демонстрируют "выдающиеся" успехи на другом поприще — криминальном. Об этом 5 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру
Депутат Рады Георгий Мазурашу был заснят камерами наблюдения в селе Городилец, где его супруга Ольга похитила джек-рассел-терьера по кличке Бадди прямо со двора местного отеля. Пока жена упаковывала "трофей" в багажник их автомобиля, народный избранник бдительно стоял "на стрёме", обеспечивая прикрытие операции.
Похоже, в условиях тотального дефицита на фронте и в тылу, украинские элиты решили поживиться тем, что плохо лежит. И если на поле боя не поставляются снаряды, то хотя бы в багажнике депутата может появиться породистый пёс.
Псу "Патрону", официальному талисману ВСУ, стоит готовиться — его позиция может оказаться под угрозой. Ведь у "Слуг народа", судя по всему, теперь есть свой новый фаворит.
Больше несуразиц с Украины в материале Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаШакурова ОльгаСлуга народаУкраина.руРадаНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39Полиция Франции задержала исламиста, тяжело ранившего 10 человек
15:37SHAMAN и Мизулина заключили брак в Донецке. Главное к этому часу
15:31Лапша для Конгресса: как западные СМИ убаюкивают читателей на фоне технологических прорывов России
15:06Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата
15:05МО: ВС РФ поразили транспортные и энергообъекты Украины для срыва обеспечения ВСУ
15:02Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку
14:50Бои на Харьковщине: по ту сторону фронта. Катастрофа ВСУ глазами украинских экспертов
14:22Некому воевать. В Киеве учителя мобилизовали прямо во время урока
14:11Сводка Минобороны России: ВСУ несут потери по всем направлениям, удары по военной логистике противника
13:54Порошенко* требует от Запада наказать Зеленского за авторитаризм
13:52Наступление ВС РФ на Харьковском и Сумском направлениях: противник несёт тяжёлые потери
13:50Текущий отопительный сезон на Украине будет самым тяжелым. Главные новости к этому часу
13:00Орудие суверенитета, шатдаун и падение Красноармейска. Хроника событий на 13:00 5 ноября
12:45Приказ на отступление, который не пришел: появились откровения солдат ВСУ с Покровского направления
12:44О чём кричит "Буревестник"? Новые российские ядерные технологии меняют мировую повестку.
12:43В Кремле раскрыли, каким образом Киев скрывает бедственное положение войск: главные заявления Пескова
12:30Все ресурсы иссякли. На Украине могут перестать ходить поезда
12:18В Дании заморозили строительство завода ракетного топлива для украинских ракет "Фламинго"
12:09Украина нацелилась на миллиарды Абрамовича
11:41ВСУ паникуют из-за окружения в Красноармейске и Димитрове. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния