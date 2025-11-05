https://ukraina.ru/20251105/ukrainskie-pikareski-deputat-rady-pokhitil-porodistuyu-sobaku-1071138075.html

Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку

Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку - 05.11.2025 Украина.ру

Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку

Пока украинская армия безуспешно пытается контратаковать на фронте, депутаты правящей партии "Слуга народа" демонстрируют "выдающиеся" успехи на другом поприще — криминальном. Об этом 5 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру

2025-11-05T15:02

2025-11-05T15:02

2025-11-05T15:27

украина

шакурова ольга

слуга народа

украина.ру

рада

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103093/90/1030939046_0:16:1920:1096_1920x0_80_0_0_790d65bef2616b73c15cb4c70a0f15b1.jpg

Депутат Рады Георгий Мазурашу был заснят камерами наблюдения в селе Городилец, где его супруга Ольга похитила джек-рассел-терьера по кличке Бадди прямо со двора местного отеля. Пока жена упаковывала "трофей" в багажник их автомобиля, народный избранник бдительно стоял "на стрёме", обеспечивая прикрытие операции.Похоже, в условиях тотального дефицита на фронте и в тылу, украинские элиты решили поживиться тем, что плохо лежит. И если на поле боя не поставляются снаряды, то хотя бы в багажнике депутата может появиться породистый пёс.Псу "Патрону", официальному талисману ВСУ, стоит готовиться — его позиция может оказаться под угрозой. Ведь у "Слуг народа", судя по всему, теперь есть свой новый фаворит.Больше несуразиц с Украины в материале Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют на сайте Украина.ру

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, шакурова ольга, слуга народа, украина.ру, рада, новости