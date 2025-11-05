https://ukraina.ru/20251105/ukrainskie-pikareski-deputat-rady-pokhitil-porodistuyu-sobaku-1071138075.html
Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку
Украинские пикарески. Депутат Рады похитил породистую собаку
Пока украинская армия безуспешно пытается контратаковать на фронте, депутаты правящей партии "Слуга народа" демонстрируют "выдающиеся" успехи на другом поприще — криминальном. Об этом 5 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру
Депутат Рады Георгий Мазурашу был заснят камерами наблюдения в селе Городилец, где его супруга Ольга похитила джек-рассел-терьера по кличке Бадди прямо со двора местного отеля. Пока жена упаковывала "трофей" в багажник их автомобиля, народный избранник бдительно стоял "на стрёме", обеспечивая прикрытие операции.Похоже, в условиях тотального дефицита на фронте и в тылу, украинские элиты решили поживиться тем, что плохо лежит. И если на поле боя не поставляются снаряды, то хотя бы в багажнике депутата может появиться породистый пёс.Псу "Патрону", официальному талисману ВСУ, стоит готовиться — его позиция может оказаться под угрозой. Ведь у "Слуг народа", судя по всему, теперь есть свой новый фаворит.Больше несуразиц с Украины в материале Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют на сайте Украина.ру
15:02 05.11.2025 (обновлено: 15:27 05.11.2025)
Пока украинская армия безуспешно пытается контратаковать на фронте, депутаты правящей партии "Слуга народа" демонстрируют "выдающиеся" успехи на другом поприще — криминальном. Об этом 5 ноября пишет телеграм-канал Украина.ру
Депутат Рады Георгий Мазурашу был заснят камерами наблюдения в селе Городилец, где его супруга Ольга похитила джек-рассел-терьера по кличке Бадди прямо со двора местного отеля. Пока жена упаковывала "трофей" в багажник их автомобиля, народный избранник бдительно стоял "на стрёме", обеспечивая прикрытие операции.
Похоже, в условиях тотального дефицита на фронте и в тылу, украинские элиты решили поживиться тем, что плохо лежит. И если на поле боя не поставляются снаряды, то хотя бы в багажнике депутата может появиться породистый пёс.
Псу "Патрону", официальному талисману ВСУ, стоит готовиться — его позиция может оказаться под угрозой. Ведь у "Слуг народа", судя по всему, теперь есть свой новый фаворит.