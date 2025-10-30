https://ukraina.ru/20251030/ukrainskie-pikareski-posylki-vzryvayutsya-tarologi-prorochat-a-v-ttsk-strelyayut-1070936287.html

Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют

Пока украинские мистики получают от Вселенной недвусмысленные знаки о будущем страны, на земле происходят куда более предметные и громкие события: взрываются почтовые посылки, а в военкоматах раздаются выстрелы. Подборку событий в Незалежной за 30 октября представил телеграм-канал Украина.ру

2025-10-30T19:25

россия

украина

киев

тцк

украина.ру

мира

новости

В сортировочном центре Киева сработало взрывное устройство, отправленное в виде посылки. Пострадало пять сотрудников, но, к счастью, обошлось без жертв. Похоже, "допомога от партнёров" начинает приходить в новом, неожиданном формате. Пока одни получают ранения, другие — прозрения. Украинские предсказатели, на которых, видимо, и делала ставку украинская разведка, объявили: Вселенная открыла им глаза на неизбежное возвращение Харькова, Одессы и Николаева в состав России. Канал "На самом деле в Харькове" с этим советом распрощаться с иллюзиями солидарен. Наконец-то голос разума, пусть и из потустороннего мира. В Кременчуге процесс призыва граждан сопровождался перестрелкой, в результате которой двое человек ранены. Похоже, украинские военкоматы переходят на новый уровень "мотивации" — не только физической силой, но и огнестрельным оружием. Остается лишь надеяться, что следующий совет тарологов будет о том, как безопасно покинуть здание ТЦК и не получить посылку с подарком от неустановленных лиц.Больше новостей в материале Мир после Пусана: США уступают, Китай выжидает, Украина трещит по швам. Итоги 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

2025

Новости

россия, украина, киев, тцк