Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/ukrainskie-pikareski-posylki-vzryvayutsya-tarologi-prorochat-a-v-ttsk-strelyayut-1070936287.html
Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют
Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют - 30.10.2025 Украина.ру
Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют
Пока украинские мистики получают от Вселенной недвусмысленные знаки о будущем страны, на земле происходят куда более предметные и громкие события: взрываются почтовые посылки, а в военкоматах раздаются выстрелы. Подборку событий в Незалежной за 30 октября представил телеграм-канал Украина.ру
2025-10-30T19:25
2025-10-30T19:25
россия
украина
киев
тцк
украина.ру
мира
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067726719_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fe8bd9cd9c5eab597befe6848bb96d07.jpg
В сортировочном центре Киева сработало взрывное устройство, отправленное в виде посылки. Пострадало пять сотрудников, но, к счастью, обошлось без жертв. Похоже, "допомога от партнёров" начинает приходить в новом, неожиданном формате. Пока одни получают ранения, другие — прозрения. Украинские предсказатели, на которых, видимо, и делала ставку украинская разведка, объявили: Вселенная открыла им глаза на неизбежное возвращение Харькова, Одессы и Николаева в состав России. Канал "На самом деле в Харькове" с этим советом распрощаться с иллюзиями солидарен. Наконец-то голос разума, пусть и из потустороннего мира. В Кременчуге процесс призыва граждан сопровождался перестрелкой, в результате которой двое человек ранены. Похоже, украинские военкоматы переходят на новый уровень "мотивации" — не только физической силой, но и огнестрельным оружием. Остается лишь надеяться, что следующий совет тарологов будет о том, как безопасно покинуть здание ТЦК и не получить посылку с подарком от неустановленных лиц.Больше новостей в материале Мир после Пусана: США уступают, Китай выжидает, Украина трещит по швам. Итоги 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067726719_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_ffbb8f50a818394a20f67d871d5c576d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, тцк, украина.ру, мира, новости
Россия, Украина, Киев, ТЦК, Украина.ру, Мира, Новости

Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют

19:25 30.10.2025
 
© telegram ukr_2025_ru«Людоловы»
«Людоловы» - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Пока украинские мистики получают от Вселенной недвусмысленные знаки о будущем страны, на земле происходят куда более предметные и громкие события: взрываются почтовые посылки, а в военкоматах раздаются выстрелы. Подборку событий в Незалежной за 30 октября представил телеграм-канал Украина.ру
В сортировочном центре Киева сработало взрывное устройство, отправленное в виде посылки. Пострадало пять сотрудников, но, к счастью, обошлось без жертв. Похоже, "допомога от партнёров" начинает приходить в новом, неожиданном формате.
Пока одни получают ранения, другие — прозрения. Украинские предсказатели, на которых, видимо, и делала ставку украинская разведка, объявили: Вселенная открыла им глаза на неизбежное возвращение Харькова, Одессы и Николаева в состав России.
Канал "На самом деле в Харькове" с этим советом распрощаться с иллюзиями солидарен. Наконец-то голос разума, пусть и из потустороннего мира.
В Кременчуге процесс призыва граждан сопровождался перестрелкой, в результате которой двое человек ранены. Похоже, украинские военкоматы переходят на новый уровень "мотивации" — не только физической силой, но и огнестрельным оружием.
Остается лишь надеяться, что следующий совет тарологов будет о том, как безопасно покинуть здание ТЦК и не получить посылку с подарком от неустановленных лиц.
Больше новостей в материале Мир после Пусана: США уступают, Китай выжидает, Украина трещит по швам. Итоги 30 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаКиевТЦКУкраина.руМираНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Церковный раскол, аресты и советы от Санду. Как Пашинян планирует переизбраться в 2026 году
19:35"Пушечное мясо" ответило выстрелами: итог насильственной мобилизации в Кременчуге
19:28Откровенная пощёчина Киеву: Безпалько об окружении боевиков ВСУ в Купянске и Красноармейске
19:25Украинские пикарески: посылки взрываются, тарологи пророчат, а в ТЦК стреляют
19:25Защищённый педофил? Украинцы требуют ответа у дома депутата Рады
19:13Экономика на дне рюмки: украинцы экономят на еде, но не на алкоголе
19:11Руслан Сафаров: Россия и Китай показали Трампу, что если США не примут новую реальность, то потеряют всё
19:10Тыл сдвинулся: российские разведчики дотянулись до ключевого узла обороны ВСУ
18:48"Польша поощряет акты терроризма": Захарова раскритиковала расследование подрыва "Северных потоков"
18:44Киев готовит "женский батальон": в Раде обсуждают мобилизацию женщин
18:30Киев продлевает мобилизацию. Главное к этому часу
18:18Конвейер смерти: гражданин Венгрии чудом спасся от украинской мобилизации
18:17Санкции или политические связи? Захарова о том, что повлияет на отношения РФ с партнерами
18:05Российская армия навязывает свои правила игры: оперативная обстановка на ключевых направлениях
18:01Мир после Пусана: США уступают, Китай выжидает, Украина трещит по швам. Итоги 30 октября
17:40Живой язык: русская речь остается частью жизни украинской молодежи
17:23У главкома ВСУ проблемы. Почему снова заговорили об отставке Сырского
16:59Подготовку к теракту пресекли в учреждении пенитенциарной системы Ростовской области
16:59Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове
16:51"Посейдон" надежды общей. Трамп и США прикрываются миром, но корректируют войну
Лента новостейМолния