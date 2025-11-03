Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода"

https://ukraina.ru/20251103/minsk-3-po-ukrainski-kak-kuchma-i-pinchuk-gotovyat-dlya-zelenskogo-stsenariy-pochtnogo-ukhoda-1071079679.html

Второй президент Украины и автор книги "Украина - не Россия" Леонид Кучма внезапно появился в публичном пространстве и дал огромное интервью британской ВВС под названием "Проиграть мы не можем ни в коем случае". Что, уже намекает, кто инициатор всплытия Кучмы, и кто писал тезисы для его интервью о войне и мире, а также о будущем Зеленского.

Биография президента, потерявшего всёВообще интересно что британцы вспомнили о Кучме и достали его из политического нафталина. Корни этого парадокса следует искать в биографии самого Леонида Даниловича, который ушел из большой политики 20 лет назад с имиджем убийцы журналистов (дело Гонгадзе) и отца украинского олигархата - именно при нем "выросли" в олигархов Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Павел Лазаренко. Он "пропустил" оранжевую революцию в 2004, хотя и обещал Владимиру Путину не допустить третьего, незаконного тура президентских выборов, на которых победил американский ставленник Виктор Ющенко. А в 2014-м возглавил в Минске украинскую делегацию в рамках ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе. Что касается начала войны, то первые две недели экс-президент Украины отмалчивался, ожидая в чью сторону качнется маятник - России или Запада. И только после этого осудил "вторжение" РФ и заявил, что верит в победу ВСУ. Кроме того, Кучма обратился к российскому народу и призвал отказаться от участия в "геноциде", сравнил ВС РФ с гитлеровскими захватчиками, и напомнил, что его жена Людмила - этническая русская, а его отец "лежит в русской земле под Великим Новгородом". Тогда этого заявления от бывшего президента никто не заметил, а вот сейчас им вполне могли бы заинтересоваться и декоммунизаторы, и штатные русофобы на зарплате, и представители националистических батальонов, ибо сообщения о русской жене и воевавшем на стороне Красной армии отце на Украине сегодня приравниваются к госизмене.Но вряд ли кто-то позволит упасть последнему волосу с головы президента-пенсионера: не для того Запад "квиточку растил", как говорится.Поэтому сейчас, подцепленный на крючок резонансными делами о "Кольчугах" и убийствах журналистов, Кучма выполняет важную идеологическую миссию: бывший директор "Южмаша" успокаивает украинцев и говорит, что третьей мировой не будет, ядерный апокалипсис отменяется, а также намекает, что Россия может быстро свернуть войну на Украине и "перебросить силы" на Прибалтику.Вот, например, что говорит он в своем интервью:"Вполне можно представить, что, увязнув на Донбассе, Москва решит выбрать более слабую цель и, заключив какое-либо соглашение, перебросит силы, например, в Балтию. А тут все будет зависеть от того, что окажется сильнее: самолюбие Трампа или позиция Путина. Но как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Так что наша война точно когда-нибудь закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется", - миротворит второй президент.А по сути, продвигает идею заморозки конфликта в украинские умы, пока телемарафон зомбирует растерянных граждан перемогой и отвоеванием Мирнограда и Покровcка. Именно это - главная цель откровений бывшего президента, которому пока единственному удалось на Украине просидеть в президентском кресле два срока.Чтобы повысить авторитет пронафталиненного лидера британцам пришлось отмывать Кучму от громкого дела убийства Гонгадзе, ставшего триггером к массовым акциям протеста "Украина без Кучмы". А также рассказывать о пользе украинских олигархов, которые спасли индустриальный потенциал Украины и благодаря этому сегодня помогают ВСУ. Ну и заодно "отмазать" второго президента от связей с Дмитрием Табачником и Виктором Медведчуком, которые возглавляли его администрацию, а теперь находятся в России. В его исполнении эти политики оказались эффективными бюрократами, а Виктор Янукович - толковым премьером. Но сейчас, по словам Кучмы, он вычеркнул их из своей памяти и своей жизни, как предателей.Операция "Прачечная"Автору книги "Украина не Россия" пришлось переписать под британскую кальку всю свою политическую жизнь. Ну, это как Залужному сделать фото в образе президента Эйзенхауэера на обложке одного популярного журнала.В итоге, читатель узнает, что журналиста Гонгадзе ликвидировали вовсе не по приказу Кучмы, а по распоряжению ФСБ. "Меня обвинили в страшном преступлении к которому я не имел никакого отношения", - волает ныне Кучма, видимо, забывший о разоблачительных пленках майора Мельниченко, на которых звучит его голос, отдающий приказ на уничтожение оппозиционного журналиста. И - переводит стрелки на российские спецслужбы, которые якобы уничтожили не только Гонгадзе, но и бывшего коменданта Майдана Андрея Парубия, недавно застреленного в Киеве. "Отвечая на вопрос "Кто заказал Гонгадзе?" теперь противоположные ответы дают даже те, кто в свое время возглавлял антикучминские протесты. Сегодня они считают, что это была спецоперация против Украины, спланированная и организованная ФСБ", - уверяет Кучма.Правда, он не смог объяснить как ФСБ удалось устроить вдову Гонгадзе на работу в "Голос Америки"*, где Мирослава успешно трудилась последние двадцать лет. Но на такие нестыковки вряд ли кто-то обратит внимание. А вот пощечину соросятам, которые много лет поднимали "дело Гонгадзе" на знамя, уж точно заметят все, кому надо. Правда, при этом Кучма поддержал два украинских майдана, организованных Демпартией США,одним из главных спонсоров которой на Украине является его зять Виктор Пинчук. "Во время Оранжевой революции меня так полоскали на майдане, что не позавидуешь. Но обоими майданами, в 2004 и в 2014-м двигали настроения гражданского общества, поэтому я с уважением отношусь к двум революциям: в их основе была воля народа", - врет и не краснеет украинский лидер коммунистического разлива. Не секрет ведь, что Леонид Данилович в свое время был секретарем парткома Южмаша. А теперь рассказывает на весь мир, как коммунистическое мировоззрение граждан постсоветской Украины мешали ему вести страну в ЕС и НАТО. "Вспомните Украину 2000 года: на всех выборах побеждали сторонники коммунистов и социалистов. Пророссийские силы доминировали на политическом поле Юго-Востока и Крыма. Зависимость Украины от российских энергоносителей была тотальной, а крики про "один народ" раздавались задолго до Путина. В медийном поле тоже тотально господствовала Россия , а Запад не проявлял никакого интереса интегрировать к себе Украину", - жалуется украинский лидер прошлого.И напоминает, что он пытался заложить прозападный курс и поставил задачу добиваться членства Украины в ЕС и НАТО, и лично подписал Хартию об особом партнерстве Украины с Альянсом в 1997-м году. Только вот неясно, зачем же тогда были два проевропейских майдана, когда Кучма так последовательно вел нацию в Европу? Но эти детали видим только мы, а британские политтехнологи превратили Кучму в антикоммуниста, заядлого майданщика, противника России. По крайней мере, в интервью. Ведь там Кучма еще рассказывает, как отказался по просьбе Владимира Путина на встрече в аэропорту сносить майданный рассадник в 2004-м и отвоевал у России Крым в битве за Тузлу во время своей каденции. А всю вину за "сдачу Крыма" свалил на команду Порошенко*, которая не "вела битву за умы и сердца крымчан", а вместо этого посылала на полуостров так называемые поезда дружбы, состоявшие из отпетых нацистов-головорезов.Что ж, можно сказать, что с переформатированием дискурса о прошлом второго украинского президента ВВС справились с легкостью. Впрочем, ребрендинг политиков прошлого - это стандартная часть элитного политтехнологического арсенала. Западным партнёрам выгодно иметь в Киеве стабильных посредников и фигуры, которые воспринимаются как прагматичные и предсказуемые. И легче заретушировать их прошлое, нежели уговаривать и убеждать нынешнего правителя Украины. Впрочем, реанимация Кучмы - это часть плана по приведению Зеленского в чувство и подталкиванию Украины к заморозке конфликта и к выборам.Старый переговорщик как новый посредникCовершенно неслучайно значительная часть интервью была посвящена работе Кучмы в переговорной группе по Донбассу и подписанию "Минских соглашений". Напомним, что бывший президент дважды возглавлял переговоры: один раз по просьбе Порошенко, другой раз по просьбе Зеленского. И теперь вспоминает, что в 2016-м году "представители народных республик вели себя просто нагло. Не менее циничную позицию занимала Россия: "Нас там нет, мы не участники конфликта, а посредники, договаривайтесь напрямую". Наша власть тоже не предлагала прорывных идей и сценариев". Вот Кучма и разочаровался в процессе, а потом сославшись на свой возраст, cамовыпилился из ТКГ. Правда, несколько лет спустя возраст не помешал ему откликнуться на предложение новоизбранного президента Зеленского снова возглавить украинскую делегацию на переговорах с ЛДНР. По словам экс-президента, новая власть, новые подходы давали надежду на новый импульс переговоров.Обращает на себя внимание тот факт, что Кучма называет переговорную группу "инструментом, позволяющим приостанавливать войну". А это означает, что кураторы его выступления готовы пиарить именно этот способ завершения конфликта на Украине. Опять-таки, с привлечением европейских лидеров, ведь Кучма четко заявляет, что создание ТКГ в Минске было ошибкой, а весь инструментарий стратегических решений находился в руках "нормандской четверки". Значит, и сейчас повторение такого сценария очень желательно для Запада."Вспомните подписание "Минска-2": весь мир ждал, пока четверка лидеров завершит свои переговоры за закрытыми дверями. А нам, членам ТКГ, доверили честь только поставить подписи под тем, о чем договаривались не мы – причем подпись "Кучма" там стоит рядом с именами "главарей" "ЛДНР". Я не жалуюсь, я объясняю", - рассказывает Леонид Данилович. По его словам, он знал на что идет: "соглашаясь возглавить переговорную делегацию Украины, я с самого начала понимал, что репутационно выиграть от этого не могу. Но могу остановить войну хотя бы на время", - подчеркнул он. Похоже, что именно к этой риторике - "остановить войну хотя бы на время" - сегодня снова обращаются в Киеве и европейских столицах, напоминая об этом публикацией интервью экс-президента.После провалов дипломатических инициатив и военных неудач, Запад ищет фигуру, способную придать будущей "заморозке конфликта" политическую легитимность, не ставя под удар действующее руководство Украины. Так что Кучма в этом смысле идеальный кандидат, тем более, что он уже был "техническим посредником" между Киевом и Донбассом, но при этом формально не представляет действующую власть. Для Европы такой вариант очень удобен. Во-первых, позволяет продвинуть идею перемирия без прямого контакта между Киевом и Москвой. Не надо Зеленскому садиться за один стол с Путиным, да и личные встречи лидеров США и РФ становятся не нужны. Во-вторых, такой ход снимает с Зеленского часть политической ответственности - он остается "несломленным".Очень похоже, что возрождение публичного образа Кучмы может быть частью более широкой стратегии по подготовке к новому Минску - "Минску-3", который на сей раз будет подан как европейская "инициатива замораживания" с украинским лицом. Наверняка, это и есть тот мирный план, который во вторник в Мадриде будут обсуждать с Зеленским европейские боссы. Кстати, самому Зеленскому ветеран переговоров Кучма сулит в таком случае масштабное будущее. Надо понимать, взамен перспективы бесславного уничтожения либо руками украинских военных, либо руками британской разведки."Не знаю точно, какие у Зеленского были планы на президентство, но его каденцию на середине сломала полномасштабная война, и теперь все остальное: и страна, и экономика, и общество, и мир. Какое бы решение он ни принял, это будет только его решение. Знаю только, что Украине и после войны пригодится его авторитет мирового уровня. И знаю, что он еще совсем молодой человек – почти на десятилетие моложе, чем я был, когда впервые стал президентом. Вы употребили слово "амбиции", но оно, по-моему, неточное. Какие амбиции? Он уже доказал все и даже больше! Я не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он, наверное, и так прекрасно понимает: мир будет не легче войны", - спел оду Зеленскому бывши президент, с которым нынешний глава киевского режима неоднократно советовался в начале своей политической каденции.Но теперь, похоже, бывшему комику снова придется бежать за советами к тестю олихарха Пинчука, который и проспонсировал восхождение Зеленского на украинский Олимп. Прямо по классике: "я тебя породил - я и убью".Так что "заряженный" британцами Кучма дает понять "слуге народа", что пора с войной до границ 1991 года завязывать, замораживать конфликт и идти на выборы - чтобы с честью проиграть и потом рекламировать ракеты "Фламинго", как некогда Михаил Горбачев - американскую пиццу. Тогда и до возраста Михаила Сергеевича дожить можно.Резюмируя, можно сказать, что спонсоры украинского конфликта перестали упиваться Зеленским и верить в его "планы победы", и переходят от идеи войны до последнего украинца к политическому прагматизму. Поэтому устами Кучмы внешние сторонники Зеленского предлагают проигрывающему клоуну выход из тупика, где личная репутация и международный авторитет президента используются как платежное средство в обмен на политическую перезагрузку. Но готов ли Зеленский платить?О том, что сейчас происходит с одним из олигархов, ставших таким во времена Кучмы Игорем Коломойским* - в статье Елены Мурзиной "Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*"*Организация, признанная в РФ иноагентом*Признан в РФ экстремистом и террористом

