Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник", заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника". Об этом сообщает РИА Новости
"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", — сказал Путин.
Президент также рассказал, что российские специалисты уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах. А малые габариты, вес и объём ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике.
Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" впервые была успешно испытана в боевых условиях 21 ноября 2024 года.
Президент РФ ранее неоднократно подчёркивал, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.
1 ноября, 07:00Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооруженийЭто Россия может рассуждать в духе "От чего мы можем отказаться, чтобы сохранить остальное?". Мы неоднократно вынуждены были себе этот вопрос задавать и приносить жертвы. А США вообще не хотят никаких жертв приносить и считают, что это возможно. Вот же в чем их заблуждение, которое их толкает от кризиса к катастрофе.
