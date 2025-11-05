Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника" - 05.11.2025 Украина.ру
Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника" - 05.11.2025 Украина.ру
Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник", заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника". Об этом сообщает РИА Новости
2025-11-05T03:11
2025-11-05T03:11
новости
украина.ру
россия
владимир путин
"орешник"
впк
вс рф
белоруссия
арктика
посейдон
"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", — сказал Путин.Президент также рассказал, что российские специалисты уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах. А малые габариты, вес и объём ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике.Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" впервые была успешно испытана в боевых условиях 21 ноября 2024 года.Президент РФ ранее неоднократно подчёркивал, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.На что повлияло размещение ракет "Орешник" в Белоруссии в публикации "За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белоруссия
арктика
сша
новости, россия, владимир путин, "орешник", впк, вс рф, белоруссия, арктика, посейдон, "буревестник", нато, сша
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, "Орешник", ВПК, ВС РФ, Белоруссия, Арктика, посейдон, "Буревестник", ракета Буревестник, НАТО, США

Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"

Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник", заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника". Об этом сообщает РИА Новости
"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", — сказал Путин.
Президент также рассказал, что российские специалисты уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах. А малые габариты, вес и объём ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике.
Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" впервые была успешно испытана в боевых условиях 21 ноября 2024 года.
Президент РФ ранее неоднократно подчёркивал, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.
На что повлияло размещение ракет "Орешник" в Белоруссии в публикации "За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе.
1 ноября, 07:00
Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооруженийЭто Россия может рассуждать в духе "От чего мы можем отказаться, чтобы сохранить остальное?". Мы неоднократно вынуждены были себе этот вопрос задавать и приносить жертвы. А США вообще не хотят никаких жертв приносить и считают, что это возможно. Вот же в чем их заблуждение, которое их толкает от кризиса к катастрофе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия Владимир Путин "Орешник" ВПК ВС РФ Белоруссия Арктика посейдон "Буревестник" НАТО США
 
