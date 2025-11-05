https://ukraina.ru/20251105/rossiya-pristupila-k-seriynomu-proizvodstvu-oreshnika-mirnye-perspektivy-poseydona-i-burevestnika-1071114308.html

Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"

05.11.2025

Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник", заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника". Об этом сообщает РИА Новости

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", — сказал Путин.Президент также рассказал, что российские специалисты уже ведут конкретную работу по разработке нового поколения вооружений и техники, в том числе на испытательных полигонах. А малые габариты, вес и объём ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике.Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник" впервые была успешно испытана в боевых условиях 21 ноября 2024 года.Президент РФ ранее неоднократно подчёркивал, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия.На что повлияло размещение ракет "Орешник" в Белоруссии в публикации "За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

