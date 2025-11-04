https://ukraina.ru/20251104/za-minuty-doletaet-do-berlina-ekspert-o-tom-kak-oreshnik-izmenil-strategicheskiy-balans-v-evrope-1070738498.html

"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе

"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе - 04.11.2025 Украина.ру

"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе

Размещение ракет "Орешник" в Белоруссии изменило стратегический баланс в Европе, это очень хороший психологический ход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2025-11-04T06:00

2025-11-04T06:00

2025-11-04T06:00

новости

европа

белоруссия

берлин

украина.ру

"орешник"

ракетный удар

франция

ядерное

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg

Эксперт прокомментировал размещение ракетных комплексов на территории РБ. "Орешник" в Белоруссии – это очень хороший психологический ход. Запад тоже любит психологические ходы: "Мы сейчас как дадим Украине какое-то страшное оружие", — провел параллель Юрков.Он подчеркнул ключевые тактические преимущества этого оружия, отметив, что "Орешник" — это ракета средней дальности. Отвечая на вопрос о потенциальном применении таких систем, специалист подчеркнул, что "Орешник" сам по себе – это не "волшебная дубинка", но как средство быстрой доставки ядерного боеприпаса на короткую дистанцию — это крайне серьезное оружие. "Неспроста с конца 1980-х американцы хотели отказаться от ракет средней дальности. А сейчас это то, что снова может быть оружием внезапного удара. Не хотелось бы, чтобы Запад попытался учинить нам совсем крупную гадость. Потому что ответ прилетит за несколько минут", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251011/v-sluchae-chego--oreshnik-mozhet-priletet-po-londonu-i-parizhu--ischenko-o-signalakh-zapadu--1069808984.html

европа

белоруссия

берлин

франция

беларусь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, белоруссия, берлин, украина.ру, "орешник", ракетный удар, франция, ядерное, ядерное оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, беларусь, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война на украине, вооружения, военный эксперт