"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
Размещение ракет "Орешник" в Белоруссии изменило стратегический баланс в Европе, это очень хороший психологический ход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Эксперт прокомментировал размещение ракетных комплексов на территории РБ. "Орешник" в Белоруссии – это очень хороший психологический ход. Запад тоже любит психологические ходы: "Мы сейчас как дадим Украине какое-то страшное оружие", — провел параллель Юрков.
Он подчеркнул ключевые тактические преимущества этого оружия, отметив, что "Орешник" — это ракета средней дальности.
"Теперь у нас юридические барьеры не действуют, поскольку ракеты средней дальности можно производить и размещать на разных территориях. В случае с Белоруссией он быстро накрывает Европу. В считанные минуты долетает до Берлина. Чуть подольше до Парижа. Это хороший отрезвляющий фактор, особенно если он в ядерной комплектации", — заявил историк.
Отвечая на вопрос о потенциальном применении таких систем, специалист подчеркнул, что "Орешник" сам по себе – это не "волшебная дубинка", но как средство быстрой доставки ядерного боеприпаса на короткую дистанцию — это крайне серьезное оружие.
"Неспроста с конца 1980-х американцы хотели отказаться от ракет средней дальности. А сейчас это то, что снова может быть оружием внезапного удара. Не хотелось бы, чтобы Запад попытался учинить нам совсем крупную гадость. Потому что ответ прилетит за несколько минут", — заключил собеседник издания.
