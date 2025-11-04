"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/za-minuty-doletaet-do-berlina-ekspert-o-tom-kak-oreshnik-izmenil-strategicheskiy-balans-v-evrope-1070738498.html
"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе - 04.11.2025 Украина.ру
"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
Размещение ракет "Орешник" в Белоруссии изменило стратегический баланс в Европе, это очень хороший психологический ход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2025-11-04T06:00
2025-11-04T06:00
новости
европа
белоруссия
берлин
украина.ру
"орешник"
ракетный удар
франция
ядерное
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg
Эксперт прокомментировал размещение ракетных комплексов на территории РБ. "Орешник" в Белоруссии – это очень хороший психологический ход. Запад тоже любит психологические ходы: "Мы сейчас как дадим Украине какое-то страшное оружие", — провел параллель Юрков.Он подчеркнул ключевые тактические преимущества этого оружия, отметив, что "Орешник" — это ракета средней дальности. Отвечая на вопрос о потенциальном применении таких систем, специалист подчеркнул, что "Орешник" сам по себе – это не "волшебная дубинка", но как средство быстрой доставки ядерного боеприпаса на короткую дистанцию — это крайне серьезное оружие. "Неспроста с конца 1980-х американцы хотели отказаться от ракет средней дальности. А сейчас это то, что снова может быть оружием внезапного удара. Не хотелось бы, чтобы Запад попытался учинить нам совсем крупную гадость. Потому что ответ прилетит за несколько минут", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251011/v-sluchae-chego--oreshnik-mozhet-priletet-po-londonu-i-parizhu--ischenko-o-signalakh-zapadu--1069808984.html
европа
белоруссия
берлин
франция
беларусь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_60:0:740:510_1920x0_80_0_0_fa052f5ff161b8e19fb9d8790d68b19a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, белоруссия, берлин, украина.ру, "орешник", ракетный удар, франция, ядерное, ядерное оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, беларусь, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война на украине, вооружения, военный эксперт
Новости, Европа, Белоруссия, Берлин, Украина.ру, "Орешник", ракетный удар, Франция, ядерное, Ядерное оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, Беларусь, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, вооружения, военный эксперт

"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе

06:00 04.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ РФ может совершить до шести залпов ракетами «Орешник» — Зеленский вступил в дискуссию с неандертальцем Малюком
‼ РФ может совершить до шести залпов ракетами «Орешник» — Зеленский вступил в дискуссию с неандертальцем Малюком - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Размещение ракет "Орешник" в Белоруссии изменило стратегический баланс в Европе, это очень хороший психологический ход. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Эксперт прокомментировал размещение ракетных комплексов на территории РБ. "Орешник" в Белоруссии – это очень хороший психологический ход. Запад тоже любит психологические ходы: "Мы сейчас как дадим Украине какое-то страшное оружие", — провел параллель Юрков.
Он подчеркнул ключевые тактические преимущества этого оружия, отметив, что "Орешник" — это ракета средней дальности.
"Теперь у нас юридические барьеры не действуют, поскольку ракеты средней дальности можно производить и размещать на разных территориях. В случае с Белоруссией он быстро накрывает Европу. В считанные минуты долетает до Берлина. Чуть подольше до Парижа. Это хороший отрезвляющий фактор, особенно если он в ядерной комплектации", — заявил историк.
Отвечая на вопрос о потенциальном применении таких систем, специалист подчеркнул, что "Орешник" сам по себе – это не "волшебная дубинка", но как средство быстрой доставки ядерного боеприпаса на короткую дистанцию — это крайне серьезное оружие.
"Неспроста с конца 1980-х американцы хотели отказаться от ракет средней дальности. А сейчас это то, что снова может быть оружием внезапного удара. Не хотелось бы, чтобы Запад попытался учинить нам совсем крупную гадость. Потому что ответ прилетит за несколько минут", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.
Орешник - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
11 октября, 05:10
"В случае чего — "Орешник" может прилететь по Лондону и Парижу" — Ищенко о сигналах Западу Противостояние России и Запада входит в фазу, когда военные аргументы начинают преобладать над политическими, а обмен сигналами сменяется прямой демонстрацией силы и готовности к эскалации Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаБелоруссияБерлинУкраина.ру"Орешник"ракетный ударФранцияядерноеЯдерное оружиеракетыдальнобойные ракетыБеларусьСВОдзен новости СВОновости СВОСпецоперациявойна на Украиневооружениявоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"За минуты долетает до Берлина": эксперт о том, как "Орешник" изменил стратегический баланс в Европе
05:53"Русские будут добивать ВСУ хоть на земле, хоть под землёй": украинские эксперты о перспективах
05:45Проект "Золотой флот": Горбачев объяснил, почему США не собираются уступать "пальму первенства"
05:30Стратегическое предполье: Евстафьев о том, почему в мире начался период силового маневрирования
05:20"Американские ядерные силы отстают от наших": Горбачев про планы Трампа возобновить испытания
05:10Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"
05:00"На одном месте не засиживаемся": командир взвода рассказал про тактику борьбы с дронами-ждунами
04:54Позывной "Кедр": Попали под удар FPV-дрона, после чего наш "тяжелый" раненый выскочил из авто и побежал
04:45"Вода камень точит" — Олег Иванов рассказал о стратегии России в переговорах с США
04:30"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
04:15"Это обрушение рынка": Мухин раскрыл, почему Запад не рискнет конфисковать российские резервы
04:00"Продления OFAC длятся не первые месяцы" — Гусев о сроках продажи активов "Лукойла"
18:56Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда Трампа
18:32Британия передала ракеты для атак на Россию, удар по построению. Итоги 3 ноября
18:08"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог
17:45ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители
17:36Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
17:18Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
16:45ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
16:36Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
Лента новостейМолния