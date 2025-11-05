https://ukraina.ru/20251105/my-operezhali-vse-strany-mira-kapitan-1-ranga-gorbachev-o-moschi-sovetskogo-podvodnogo-flota-1071089451.html

"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота

Советский военно-морской флот обладал огромной мощью в подводной составляющей, превосходя по количеству подлодок все страны мира вместе взятые. Это наследие продолжает оказывать влияние на расстановку сил и сегодня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063365581_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_e05209738fcb68930eafd1525cd0c9bb.jpg

Комментируя современное состояние военно-морских сил, эксперт провел исторические параллели с советским периодом. "На сегодняшний день конкурентов у флота США нет. Ранее с ним соперничать мог только советский военно-морской флот", — заявил Горбачев.Он подчеркнул, что по подводным силам СССР имел абсолютное превосходство. "Мы опережали все страны мира по подводным силам. В 70-80-е годы подводных лодок в СССР было больше, чем во всем мире", — отметил эксперт. Это количественное и качественное превосходство обеспечивало СССР стратегические преимущества на всех морских театрах военных действий.Горбачев уточнил, что это преимущество распространялось на все типы субмарин. "Тут имеются в виду и атомные подлодки, и дизельные. США концептуально от дизельных подлодок отказались", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.

