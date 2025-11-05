"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
Советский военно-морской флот обладал огромной мощью в подводной составляющей, превосходя по количеству подлодок все страны мира вместе взятые. Это наследие продолжает оказывать влияние на расстановку сил и сегодня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Комментируя современное состояние военно-морских сил, эксперт провел исторические параллели с советским периодом. "На сегодняшний день конкурентов у флота США нет. Ранее с ним соперничать мог только советский военно-морской флот", — заявил Горбачев.
Он подчеркнул, что по подводным силам СССР имел абсолютное превосходство. "Мы опережали все страны мира по подводным силам. В 70-80-е годы подводных лодок в СССР было больше, чем во всем мире", — отметил эксперт. Это количественное и качественное превосходство обеспечивало СССР стратегические преимущества на всех морских театрах военных действий.
Горбачев уточнил, что это преимущество распространялось на все типы субмарин. "Тут имеются в виду и атомные подлодки, и дизельные. США концептуально от дизельных подлодок отказались", — подытожил собеседник издания.
