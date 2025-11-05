"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/my-operezhali-vse-strany-mira-kapitan-1-ranga-gorbachev-o-moschi-sovetskogo-podvodnogo-flota-1071089451.html
"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота - 05.11.2025 Украина.ру
"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
Советский военно-морской флот обладал огромной мощью в подводной составляющей, превосходя по количеству подлодок все страны мира вместе взятые. Это наследие продолжает оказывать влияние на расстановку сил и сегодня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2025-11-05T04:40
2025-11-05T04:40
новости
сша
ссср
россия
украина.ру
снг
вмф
флот
подлодка
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063365581_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_e05209738fcb68930eafd1525cd0c9bb.jpg
Комментируя современное состояние военно-морских сил, эксперт провел исторические параллели с советским периодом. "На сегодняшний день конкурентов у флота США нет. Ранее с ним соперничать мог только советский военно-морской флот", — заявил Горбачев.Он подчеркнул, что по подводным силам СССР имел абсолютное превосходство. "Мы опережали все страны мира по подводным силам. В 70-80-е годы подводных лодок в СССР было больше, чем во всем мире", — отметил эксперт. Это количественное и качественное превосходство обеспечивало СССР стратегические преимущества на всех морских театрах военных действий.Горбачев уточнил, что это преимущество распространялось на все типы субмарин. "Тут имеются в виду и атомные подлодки, и дизельные. США концептуально от дизельных подлодок отказались", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/igor-prokopenko-tramp-prevratil-tomagavki-v-brend-ugrozy-kotorym-imperialisty-ssha-pugali-sssr-1069820699.html
сша
ссср
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063365581_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_516e6e68c68bce2287a48cac842ca760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ссср, россия, украина.ру, снг, вмф, флот, подлодка, эксперты, военный эксперт, аналитики
Новости, США, СССР, Россия, Украина.ру, СНГ, ВМФ, флот, подлодка, эксперты, военный эксперт, аналитики

"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота

04:40 05.11.2025
 
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкСоветская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море
Советская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Яков Халип
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Советский военно-морской флот обладал огромной мощью в подводной составляющей, превосходя по количеству подлодок все страны мира вместе взятые. Это наследие продолжает оказывать влияние на расстановку сил и сегодня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Комментируя современное состояние военно-морских сил, эксперт провел исторические параллели с советским периодом. "На сегодняшний день конкурентов у флота США нет. Ранее с ним соперничать мог только советский военно-морской флот", — заявил Горбачев.
Он подчеркнул, что по подводным силам СССР имел абсолютное превосходство. "Мы опережали все страны мира по подводным силам. В 70-80-е годы подводных лодок в СССР было больше, чем во всем мире", — отметил эксперт. Это количественное и качественное превосходство обеспечивало СССР стратегические преимущества на всех морских театрах военных действий.
Горбачев уточнил, что это преимущество распространялось на все типы субмарин. "Тут имеются в виду и атомные подлодки, и дизельные. США концептуально от дизельных подлодок отказались", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений" на сайте Украина.ру.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 17:30
Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССРЕвропа, устав от вакханалий, начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом — об этом говорит ситуация в Чехии. Однако, и чехи, и венгры, и словаки находятся на дотации у Брюсселя и вряд ли смогут принимать самостоятельные решения, в том числе по поставкам оружия на Украину.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАСССРРоссияУкраина.руСНГВМФфлотподлодкаэкспертывоенный экспертаналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух
05:15Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны
05:00"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
04:50"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
04:40"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
04:30Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
04:20"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
04:10Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
04:00Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ
03:55Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
03:25Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА
03:11Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
02:28США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
01:56Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа
01:19Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ
00:48Красноармейск, "Герани" и рухнувшие мечты Евромайдана. Итоги 4 ноября "одной строкой"
00:31"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 4 ноября
00:14Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
20:00Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении
19:45Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой
Лента новостейМолния