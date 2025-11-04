Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона" - 04.11.2025 Украина.ру
Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"
Аппарат "Посейдон", запущенный с подводной лодки, может длительное временя патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными ракетами, он малоразмерен и не имеет экипажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".Комментируя тактико-технические характеристики новых систем "Буревестник" и "Посейдон", эксперт указал на их уникальные возможности. Он также напомнил об историческом приоритете страны в этой области. "Кстати, именно Советский Союз стал пионером использования ядерных энергетических установок", — отметил эксперт.При этом Горбачев описал ключевые особенности нового подводного аппарата. ""Посейдон", запущенный с подводной лодки, может беспрепятственно в течение длительного времени патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами "Посейдон" малоразмерен и не имеет экипажа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов.
Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"

05:10 04.11.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Аппарат "Посейдон", запущенный с подводной лодки, может длительное временя патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными ракетами, он малоразмерен и не имеет экипажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".
Комментируя тактико-технические характеристики новых систем "Буревестник" и "Посейдон", эксперт указал на их уникальные возможности.
"Ясно, что это оружие имеет высокую живучесть и боевую устойчивость. Ядерная силовая установка рассчитана на очень длительную эксплуатацию", — заявил Горбачев.
Он также напомнил об историческом приоритете страны в этой области. "Кстати, именно Советский Союз стал пионером использования ядерных энергетических установок", — отметил эксперт.
При этом Горбачев описал ключевые особенности нового подводного аппарата. ""Посейдон", запущенный с подводной лодки, может беспрепятственно в течение длительного времени патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами "Посейдон" малоразмерен и не имеет экипажа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов.
1 ноября, 07:00
1 ноября, 07:00
Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооруженийЭто Россия может рассуждать в духе "От чего мы можем отказаться, чтобы сохранить остальное?". Мы неоднократно вынуждены были себе этот вопрос задавать и приносить жертвы. А США вообще не хотят никаких жертв приносить и считают, что это возможно. Вот же в чем их заблуждение, которое их толкает от кризиса к катастрофе.
