Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"

Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"

Аппарат "Посейдон", запущенный с подводной лодки, может длительное временя патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными ракетами, он малоразмерен и не имеет экипажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".Комментируя тактико-технические характеристики новых систем "Буревестник" и "Посейдон", эксперт указал на их уникальные возможности. Он также напомнил об историческом приоритете страны в этой области. "Кстати, именно Советский Союз стал пионером использования ядерных энергетических установок", — отметил эксперт.При этом Горбачев описал ключевые особенности нового подводного аппарата. ""Посейдон", запущенный с подводной лодки, может беспрепятственно в течение длительного времени патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами "Посейдон" малоразмерен и не имеет экипажа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов.

