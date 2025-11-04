Живучесть и боевая устойчивость: капитан 1 ранга Горбачев рассказал про преимущества "Посейдона"
Аппарат "Посейдон", запущенный с подводной лодки, может длительное временя патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными ракетами, он малоразмерен и не имеет экипажа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".
Комментируя тактико-технические характеристики новых систем "Буревестник" и "Посейдон", эксперт указал на их уникальные возможности.
"Ясно, что это оружие имеет высокую живучесть и боевую устойчивость. Ядерная силовая установка рассчитана на очень длительную эксплуатацию", — заявил Горбачев.
Он также напомнил об историческом приоритете страны в этой области. "Кстати, именно Советский Союз стал пионером использования ядерных энергетических установок", — отметил эксперт.
При этом Горбачев описал ключевые особенности нового подводного аппарата. ""Посейдон", запущенный с подводной лодки, может беспрепятственно в течение длительного времени патрулировать районы Мирового океана. Но в отличие от подлодок с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами "Посейдон" малоразмерен и не имеет экипажа", — резюмировал собеседник издания.
