Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев

Единство всех людей России является залогом её грядущей победы. Об этом 4 ноября заявил в своём видеообращении зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну - наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днём народного единства!", - сказал Медведев.Видеообращение зампреда российского Совбеза опубликовано в телеграм-канале Медведева. Также 4 ноября президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём народного единства."Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплоченности вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости Родины. И сегодня сбережение народного укрепления — наш незыблемый ориентир, надежный залог уверенного развития страны, укрепления ее безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач", - сказано в поздравлении главы государства Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днём народного единства.Президент России и другие официальные лица выступили 4 ноября с поздравлениями в обращениях к спортсменам и другим согражданам. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

