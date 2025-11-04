https://ukraina.ru/20251104/strakh-priznat-pobedu-putina-provaly-vsu-zakruchivanie-gaek-bezhentsam-khronika-sobytiy-na-utro-4-1071092902.html

Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября

Запад пытается затянуть конфликт, в Турции считают, что Европа попросту боится признать победу Путина. ВС РФ уничтожают противника и технику. Положение украинских беженцев за границей становится все более незавидным

Запад не оставляет попыток затянуть украинский конфликт. Так, глава украинского министерства обороны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале сообщил, что провел встречу с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером, который совершил первый визит на Украину.По словам Шмыгаля, украинская сторона предоставила информацию о потребностях Украины на ближайшую зиму.Кроме того, стороны обсудили инновации и средства защиты ПВО от дронов и ракет.При этом Россия не раз отмечала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и только затягивают конфликт.В то же время колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль считает, что лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте."Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх. Они знают, что Путин победил, но не могут себе в этом признаться", - пишет Бюльбюль.Он добавил, что в будущем любые переговоры между Украиной и Россией "обязательно начнутся в Стамбуле"."Мы (Турция - ред.) - единственная страна, которая ведет переговоры с обеими сторонами (Москвой и Киевом - ред.)", - подчеркнул колумнист.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.Провалы ВСУВ ночь на вторник на территории Украины звучали взрывы. Они прогремели в Павлограде Днепропетровской области, также взрывы слышали в Сумской области, пять взрывов раздалось в Харькове. Кроме прочего, серия взрывов прогремела в районе села Дунайское Одесской области.Российские военные били дронами и ракетами по целям на Украине.Помимо этого, российские военные нанесли ракетный удар по целям в Сумской области.После ударов в Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар, информировал телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские паблики.Огонь охватил постройки в Николаевской общине Синельниковского района."Все буквально охвачено огнем", — пишут местные ресурсы.Какие именно объекты были поражены, и каким оружием, не уточняется.Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте: в бывшее некогда элитным спецподразделение "Дозор" погранслужбы Украины теперь набирают недоученных офицеров, потому что подготовленные бойцы погибли в "мясных штурмах", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Ранее спецподразделение государственной погранслужбы Украины "Дозор" 10-го погранотряда считалось одним из элитнейших на Украине. Бойцы проходили подготовку исключительно за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США."Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в "мясных штурмах" и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности", - сказали силовики.Они же информировали, что количество неопознанных погибших украинских военных увеличивается с каждым днем, за полгода число таких захоронений выросло в несколько раз.В это же время командиры ВСУ не несут никакой ответственности за гибель своих подчиненных, взыскания для них прописаны только за потерю западной техники, добавили в российских силовых структурах.Там отметили, что есть множество историй, когда украинское командование больше заботится об эвакуации подбитого Leopard или Abrams, нежели погибших подчиненных."Закручивание гаек" беженцамПоложение украинских беженцев в Европе ухудшается. Так, министерство юстиции Ирландии рассматривает возможность сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев за счет государства с 90 до 30 дней, сообщает телерадиокомпания RTE.Отмечается, что сейчас в стране находятся около 80 тысяч украинцев, приехавших с 2022 года.При этом во внутренней записке министерства, просочившейся в прессу, сообщается, что возможности Ирландии по размещению украинцев могут быть исчерпаны к ноябрю.Телерадиокомпания уточняет, что среди других рассматриваемых изменений - отказ в размещении тех, кто прибыл в Ирландию через вторую страну, или кому ранее была предоставлена ​​временная защита в другой стране ЕС.В марте издание Irish Times указывало, что ирландские власти планируют сократить ежемесячные выплаты семьям, которые согласились принять у себя украинских беженцев.В то же время бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предупреждает, что украинские беженцы пытаются стать хозяевами в стране. "За сентябрь и октябрь польскую границу пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18-22 лет - в среднем 1600 в день. Это результат отмены запрета молодым людям покидать страну. Власти объясняют, что цель состоит в том, чтобы дать молодым украинцам возможность учиться или работать за границей. Это официальная интерпретация, но невозможно не увидеть второе дно этого решения", - написал Миллер в соцсетях.Он уверен, что действия украинских властей направлены на создание сильной диаспоры в Польше.Он отметил, что Украина, столкнувшись с массовым выездом населения за границу, "нуждается в новых каналах влияния и за своими пределами"."Польша как крупнейший сосед и главный центр военной поддержки, становится естественным местом построения этого потенциала. Молодые, мобильные, часто многоязычные (украинцы – ред.) создают свои собственные и покупают польские компании, работают в польских учреждениях, входят в структуры неправительственных организаций. Именно здесь текут деньги, здесь создаются украинские СМИ, здесь растет разнообразный потенциал. Они становятся частью польского общественного пространства", - объяснил экс-премьер.Он считает, что если Польша не урегулирует четко права граждан Украины, то из гостей они вскоре могут стать хозяевами в стране.В целом страны Европы не рады украинцам и давно уже сокращают меры поддержки. В то же время украинцы продолжают массово бежать из страны.Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко признал, что попытки граждан прорваться через границу, чтобы сбежать из страны в пунктах пропуска случаются часто.По его словам, пограничники обратились в службу развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской областной администрации с просьбой установить на пути следования к пунктам пропуска дополнительные средства для ограничения скорости движения для предотвращения попыток прорыва границы. В частности, речь идет о бетонных блока-заградителях.Пограничники и сами бегут в Европу. Подробнее - в материале Перепутали границу: почему украинские пограничники массово бегут в ЕС на сайте Украина.ру.

