ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/vs-rf-prodvigayutsya-vdol-zheleznoy-dorogi-na-konstantinovku--1071096677.html
ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку
ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку - 04.11.2025 Украина.ру
ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных на Константиновском направлении
2025-11-04T10:56
2025-11-04T10:56
новости
россия
украина
константиновка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6db8aec0a90c34dc45d3767742bdfac.jpg
🟥 Российские силы на Константиновском направлении реализуют план по усилению южного фланга, что уже принесло ощутимый результат — подразделения ВС РФ заняли населенный пункт Плещеевка. Несмотря на продолжающуюся стабилизацию, большая часть села находится под устойчивым контролем российских войск.🟥 Российские подразделения сумели увеличить зону контроля вдоль железнодорожной линии в сторону Константиновки и на подступах к Иванополью, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения к городской черте. Противник оказывает сопротивление, но линии снабжения постепенно оказываются под давлением.🟥 В районе Александро-Калиново и Клебан-Быка отмечается расширение зоны контроля ВС РФ. Здесь ведутся позиционные бои за господствующие высоты и дорожные развязки, которые играют важную роль для обеспечения флангового прикрытия наступающей группировки.🟥 Зафиксированы тактические успехи российских войск в районах Орехово-Васильевки и Новомарково. Подразделения ВС РФ продвигаются малыми штурмовыми группами, занимая посадки и инженерные рубежи, ранее оборудованные противником.О других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
россия
украина
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8514817f10ae0ba80b246b85fe5e244c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, константиновка
Новости, Россия, Украина, Константиновка

ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку

10:56 04.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных на Константиновском направлении
🟥 Российские силы на Константиновском направлении реализуют план по усилению южного фланга, что уже принесло ощутимый результат — подразделения ВС РФ заняли населенный пункт Плещеевка. Несмотря на продолжающуюся стабилизацию, большая часть села находится под устойчивым контролем российских войск.
🟥 Российские подразделения сумели увеличить зону контроля вдоль железнодорожной линии в сторону Константиновки и на подступах к Иванополью, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения к городской черте. Противник оказывает сопротивление, но линии снабжения постепенно оказываются под давлением.
🟥 В районе Александро-Калиново и Клебан-Быка отмечается расширение зоны контроля ВС РФ. Здесь ведутся позиционные бои за господствующие высоты и дорожные развязки, которые играют важную роль для обеспечения флангового прикрытия наступающей группировки.
🟥 Зафиксированы тактические успехи российских войск в районах Орехово-Васильевки и Новомарково. Подразделения ВС РФ продвигаются малыми штурмовыми группами, занимая посадки и инженерные рубежи, ранее оборудованные противником.
О других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКонстантиновка
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Россия и Китай на более чем 99% перевели расчёты в национальные валюты
11:58Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу
11:41"Бельгия стала посмешищем": в стране недовольны купленными F-35 взамен подаренных Украине F-16
11:26Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"
11:10БПЛА РФ поразили дислокацию ВСУ в Славянске
10:56Российские дроны атаковали инфраструктурные объекты Одесской области
10:56ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку
10:30Самолет-разведчик США патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Главные новости к этому часу
10:29Ростех стремится до 2036 года занять второе место в мире по экспорту вооружений
10:17Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства
10:07Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев
10:00Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
09:46"Война нацистов с мирной энергетикой продолжается" - Хинштейн
09:35ЕК обещает Зеленскому помочь деньгами и не только
09:13Ирландия меняет правила проживания украинцев
08:52Что Россия сломала Западу "Посейдоном" и "Буревестником" и какую игру ведёт Китай — Сергейцев
08:42Успехи ВС РФ в Днепропетровской области
08:14Главное за ночь 4 ноября
08:00"Смутное время" и его особенности
07:48Взрыв на нефтехимическом заводе, пожар на электроподстанции. ПВО расправилась с вражескими дронами над РФ
Лента новостейМолния