https://ukraina.ru/20251104/vs-rf-prodvigayutsya-vdol-zheleznoy-dorogi-na-konstantinovku--1071096677.html

ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку

ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку - 04.11.2025 Украина.ру

ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку

Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных на Константиновском направлении

2025-11-04T10:56

2025-11-04T10:56

2025-11-04T10:56

новости

россия

украина

константиновка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6db8aec0a90c34dc45d3767742bdfac.jpg

🟥 Российские силы на Константиновском направлении реализуют план по усилению южного фланга, что уже принесло ощутимый результат — подразделения ВС РФ заняли населенный пункт Плещеевка. Несмотря на продолжающуюся стабилизацию, большая часть села находится под устойчивым контролем российских войск.🟥 Российские подразделения сумели увеличить зону контроля вдоль железнодорожной линии в сторону Константиновки и на подступах к Иванополью, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения к городской черте. Противник оказывает сопротивление, но линии снабжения постепенно оказываются под давлением.🟥 В районе Александро-Калиново и Клебан-Быка отмечается расширение зоны контроля ВС РФ. Здесь ведутся позиционные бои за господствующие высоты и дорожные развязки, которые играют важную роль для обеспечения флангового прикрытия наступающей группировки.🟥 Зафиксированы тактические успехи российских войск в районах Орехово-Васильевки и Новомарково. Подразделения ВС РФ продвигаются малыми штурмовыми группами, занимая посадки и инженерные рубежи, ранее оборудованные противником.О других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

россия

украина

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, константиновка