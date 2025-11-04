ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги на Константиновку
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал об успехах российских военных на Константиновском направлении
🟥 Российские силы на Константиновском направлении реализуют план по усилению южного фланга, что уже принесло ощутимый результат — подразделения ВС РФ заняли населенный пункт Плещеевка. Несмотря на продолжающуюся стабилизацию, большая часть села находится под устойчивым контролем российских войск.
🟥 Российские подразделения сумели увеличить зону контроля вдоль железнодорожной линии в сторону Константиновки и на подступах к Иванополью, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения к городской черте. Противник оказывает сопротивление, но линии снабжения постепенно оказываются под давлением.
🟥 В районе Александро-Калиново и Клебан-Быка отмечается расширение зоны контроля ВС РФ. Здесь ведутся позиционные бои за господствующие высоты и дорожные развязки, которые играют важную роль для обеспечения флангового прикрытия наступающей группировки.
🟥 Зафиксированы тактические успехи российских войск в районах Орехово-Васильевки и Новомарково. Подразделения ВС РФ продвигаются малыми штурмовыми группами, занимая посадки и инженерные рубежи, ранее оборудованные противником.
О других успехах россиян - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на