Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/russkomu-soldatu-pridtsya-vnov-prepodat-neucham-urok---glava-kryma-1071106394.html
Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма
Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма - 04.11.2025 Украина.ру
Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма
Не выучившим урок истории придётся наверстать упущенное. Об этом 4 ноября заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
2025-11-04T17:18
2025-11-04T17:18
новости
россия
крым
запад
владимир константинов
украина
день народного единства
праздники
сво
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071106467_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b9316c95ab36188c9bac9a2f1b743f3.jpg
Россия отмечает 4 ноября День народного единства. Он совпадает с не менее важным православным праздником Казанской иконы Божией Матери, напомнил Константинов."В единстве — сила нашего народа, залог достойного будущего России. В нашей национальной истории немало примеров, когда сплоченность людей помогала достойно пройти через поворотные, судьбо­носные эпизоды и дать отпор разного рода недругам", - напомнил Константинов.Он выразил сожаление в связи с противоположными примерами, когда народного единения не происходило. "Подвиги, совершенные нашими предками в 1612, 1812, 1945 годах, служат наглядной демонстрацией для всего мира — единый народ непобедим, - отметил глава российского региона. - Однако эти исторические уроки усвоили не все. Потому сегодня коллективным Западом против России развязана война, фронт которой проходит по территории бывшей Украины. Что ж, Русскому Солдату, всему нашему народу придётся вновь преподать этим неучам урок". По мнению Константинова, от последствий этого урока недруги России будут долго приходить в себя. "Мы верны заветам наших героических предков. Их мужество и самоотверженное служение Родине являются для нас жизненным ориентиром. Мы любим наш общий Дом — Россию и готовы её защищать всеми доступными методами. И потому нет сомнений в том, что Победа будет за нами!", - заявил председатель Госсовета Крыма.С поздравлениями в День народного единства выступили также президент и другие официальные лица России, общественные деятели. Тем временем День народного единства в ДНР отметили русскими яствами Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
запад
украина
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071106467_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_53cb2d7480b4536abd053a14fddb5392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, запад, владимир константинов, украина, день народного единства, праздники, сво, армия, история, война, великая отечественная война, 1812 год
Новости, Россия, Крым, Запад, Владимир Константинов, Украина, День народного единства, праздники, СВО, Армия, История, война, Великая Отечественная война, 1812 год

Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма

17:18 04.11.2025
 
© Фото : Владимир КонстантиновДень народного единства в Крыму
День народного единства в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Владимир Константинов
Читать в
ДзенTelegram
Не выучившим урок истории придётся наверстать упущенное. Об этом 4 ноября заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Россия отмечает 4 ноября День народного единства. Он совпадает с не менее важным православным праздником Казанской иконы Божией Матери, напомнил Константинов.
"В единстве — сила нашего народа, залог достойного будущего России. В нашей национальной истории немало примеров, когда сплоченность людей помогала достойно пройти через поворотные, судьбо­носные эпизоды и дать отпор разного рода недругам", - напомнил Константинов.
Он выразил сожаление в связи с противоположными примерами, когда народного единения не происходило.
"Подвиги, совершенные нашими предками в 1612, 1812, 1945 годах, служат наглядной демонстрацией для всего мира — единый народ непобедим, - отметил глава российского региона. - Однако эти исторические уроки усвоили не все. Потому сегодня коллективным Западом против России развязана война, фронт которой проходит по территории бывшей Украины. Что ж, Русскому Солдату, всему нашему народу придётся вновь преподать этим неучам урок".
По мнению Константинова, от последствий этого урока недруги России будут долго приходить в себя.
"Мы верны заветам наших героических предков. Их мужество и самоотверженное служение Родине являются для нас жизненным ориентиром. Мы любим наш общий Дом — Россию и готовы её защищать всеми доступными методами. И потому нет сомнений в том, что Победа будет за нами!", - заявил председатель Госсовета Крыма.
С поздравлениями в День народного единства выступили также президент и другие официальные лица России, общественные деятели.
Тем временем День народного единства в ДНР отметили русскими яствами
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКрымЗападВладимир КонстантиновУкраинаДень народного единствапраздникиСВОАрмияИсториявойнаВеликая Отечественная война1812 год
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
17:18Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма
17:10"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада
16:51День народного единства в ДНР отметили русскими яствами
16:40Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
16:32Германия увеличивает военную помощь Украине, но сохраняет ограничения по ракетам Taurus
16:13В США подсчитали российские "Герани" на Украине
16:04ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим
15:59Битва под Чудновом. Предательство казаков, на 7 лет отсрочившее освобождение Левобережья
15:49Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
15:43Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
15:30Россия определяет правила новой эпохи: почему Европа проигрывает в стратегической конкуренции
15:27Одесситку приговорили за публикацию видеороликов о мобилизации
15:15Санкции США — новый вызов для восточных партнеров России — Иванов оценил последствия ограничений
15:04Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
14:41Немецкий генерал признал крах украинской обороны
14:40ВС РФ укрепляют позиции. Обстановка на Северском направлении
14:38Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО
14:22Боевой психоз ВСУ в действии: демобилизованный десантник устроил террор в киевских сёлах
14:09ЕС выделил Украине пакет финансовой помощи
Лента новостейМолния