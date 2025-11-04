https://ukraina.ru/20251104/russkomu-soldatu-pridtsya-vnov-prepodat-neucham-urok---glava-kryma-1071106394.html

Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма

Не выучившим урок истории придётся наверстать упущенное. Об этом 4 ноября заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Россия отмечает 4 ноября День народного единства. Он совпадает с не менее важным православным праздником Казанской иконы Божией Матери, напомнил Константинов."В единстве — сила нашего народа, залог достойного будущего России. В нашей национальной истории немало примеров, когда сплоченность людей помогала достойно пройти через поворотные, судьбо­носные эпизоды и дать отпор разного рода недругам", - напомнил Константинов.Он выразил сожаление в связи с противоположными примерами, когда народного единения не происходило. "Подвиги, совершенные нашими предками в 1612, 1812, 1945 годах, служат наглядной демонстрацией для всего мира — единый народ непобедим, - отметил глава российского региона. - Однако эти исторические уроки усвоили не все. Потому сегодня коллективным Западом против России развязана война, фронт которой проходит по территории бывшей Украины. Что ж, Русскому Солдату, всему нашему народу придётся вновь преподать этим неучам урок". По мнению Константинова, от последствий этого урока недруги России будут долго приходить в себя. "Мы верны заветам наших героических предков. Их мужество и самоотверженное служение Родине являются для нас жизненным ориентиром. Мы любим наш общий Дом — Россию и готовы её защищать всеми доступными методами. И потому нет сомнений в том, что Победа будет за нами!", - заявил председатель Госсовета Крыма.С поздравлениями в День народного единства выступили также президент и другие официальные лица России, общественные деятели. Тем временем День народного единства в ДНР отметили русскими яствами Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

